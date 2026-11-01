Căn nhà 2 tầng 5 phòng ngủ với giá gần 13 tỷ đồng: Hé lộ bí mật được chủ cũ che giấu dưới lòng đất suốt hơn 20 năm

Căn nhà 2 tầng, 5 phòng ngủ này đã được rao bán thành công với giá gần 13 tỷ đồng, nhưng điều khiến người mua chú ý nhất lại nằm ở phía dưới căn nhà.

Bất động sản gần 13 tỷ đồng với những chi tiết khác thường

Một bất động sản nằm trong khu dân cư yên tĩnh ở Tilehurst, thành phố Reading, Anh, vừa gây chú ý khi được bán đấu giá với giá 375.000 bảng Anh, tương đương gần 13 tỷ đồng. Thương vụ hoàn tất cuối tháng 10/2026, sau khi tài sản được đưa ra thị trường với mức giá ban đầu từ 300.000 đến 325.000 bảng Anh.

Thoạt nhìn, khu đất không có quá nhiều điểm khác biệt so với những bất động sản ở ngoại ô khác. Nơi đây có lối vào riêng với cổng bảo vệ, khu vườn, bãi đỗ xe, hồ bơi và một nhà xưởng rộng khoảng 232m², được bố trí trên ba tầng.

Bất động sản tại Reading (Anh) vừa được bán đấu giá với giá 375.000 bảng Anh, tương đương gần 13 tỷ đồng (Ảnh BTG Eddisons)

Khu đất rộng khoảng 0,39 mẫu Anh, tương đương gần 1.580 m² đã được cấp phép xây dựng nhà hai tầng với 5 phòng ngủ, 4 phòng tắm. Ngoài ra, nhà xưởng hiện hữu cũng đã được chấp thuận phương án chuyển đổi thành một căn nhà riêng biệt có 3 phòng ngủ. Điều này đồng nghĩa chủ sở hữu mới có thể phát triển thêm không gian ở nếu đáp ứng các điều kiện của giấy phép.

Tuy nhiên, những tiện ích và khả năng phát triển bất động sản chưa phải lý do duy nhất khiến nơi đây thu hút sự chú ý.

Mô hình tên lửa cao khoảng 7 m bên cạnh hồ bơi không chỉ để trang trí mà còn che giấu một lối vào hệ thống đường hầm bí mật dưới lòng đất. (Ảnh: The Sun)

Một chi tiết lạ nằm ngay trong khuôn viên là mô hình tên lửa cao khoảng 7 m, được dựng cạnh hồ bơi. Với những người lần đầu nhìn thấy, nó có thể chỉ giống một vật trang trí kỳ quặc mang dấu ấn sở thích riêng của chủ cũ.

Thực tế, công trình này có liên quan đến một dự án đặc biệt mà gia đình chủ sở hữu đã dành nhiều thập kỷ thực hiện. Theo thông tin từ đơn vị tổ chức đấu giá BTG Eddisons Property Auctions, bên dưới khu đất là một hệ thống công trình ngầm có quy mô hiếm gặp trong các bất động sản dân dụng.

Bí mật sâu hơn 15m dưới lòng đất

Người đứng sau công trình đặc biệt là chủ cũ của căn nhà, ông Tony Deane, một kỹ sư xây dựng từng tham gia các dự án liên quan đến sân bay và hạ tầng hàng không. Với niềm đam mê đào hầm, ông đã dành hơn 20 năm để tạo nên một mạng lưới đường hầm, hành lang và phòng ngầm ngay bên dưới khu đất của gia đình. Điều đáng nói là công trình này gần như không được những người hàng xóm xung quanh biết đến trong suốt quá trình tồn tại.

Công trình được xây dựng chủ yếu trong những năm 1980 và 1990, với sự hỗ trợ của 6 người con. Thay vì thuê một đội thi công chuyên nghiệp sử dụng máy móc hiện đại, gia đình ông Deane tự thực hiện phần lớn công việc bằng phương pháp thủ công.

Bên dưới khu đất là hệ thống đường hầm rộng khoảng 121m², gồm 4 tầng ngầm và có điểm sâu hơn 15m, do kỹ sư Tony Deane cùng gia đình đào thủ công suốt hơn 20 năm (Ảnh FB)

Theo đơn vị đấu giá, toàn bộ hệ thống trải rộng trên diện tích hơn 1.300 feet vuông, tương đương khoảng 121m², được bố trí thành 4 tầng ngầm và có điểm sâu hơn 15m so với mặt đất. Ở độ sâu tương đương chiều cao một tòa nhà khoảng 5 tầng, những hành lang và căn phòng được đào xuyên qua các lớp đá phấn dưới lòng đất.

Để lấy đất đá ra ngoài, gia đình sử dụng xô, xe cút kít và những dụng cụ đơn giản. Khi lượng vật liệu cần vận chuyển ngày càng lớn, ông Deane tự chế tạo một tuyến đường ray nhỏ chạy bên trong hệ thống hầm. Đường ray này được dùng để di chuyển đất đá từ các khu vực đào sâu về vị trí tập kết, thay vì phải vận chuyển hoàn toàn bằng sức người qua những hành lang dài.

Chưa dừng lại ở đó, kỹ sư này còn lắp đặt một thang nâng hàng có khả năng vận chuyển tải trọng khoảng 1 tấn, giúp đưa vật liệu từ dưới lòng đất lên mặt đất qua các tầng ngầm.

Một trong những chi tiết gây bất ngờ nhất là hai cánh cửa bí mật được thiết kế bên trong hệ thống. Trong đó, một lối đi được che chắn bằng cánh cửa bê tông trượt nặng khoảng 1,5 tấn. Một lối vào khác lại được giấu bên trong mô hình tên lửa cao khoảng 7m cạnh hồ bơi. Vật thể tưởng chừng chỉ mang tính trang trí ở mặt đất thực chất có liên hệ với thế giới ngầm bên dưới.

Theo thông tin của đơn vị đấu giá, dự án xây dựng các không gian dưới lòng đất của gia đình Deane thực ra đã bắt đầu từ những năm 1960, khi họ làm các phòng thay đồ ngầm cạnh hồ bơi. Những hạng mục đào hầm quy mô lớn hơn được phát triển trong các thập kỷ tiếp theo.

Phần lớn các đường hầm được đào qua lớp đá phấn có khả năng tự ổn định tương đối tốt. Ở những vị trí cần thiết, gia đình sử dụng thêm bê tông để gia cố kết cấu. Dù vậy, quy mô của công trình vẫn khiến những người làm trong ngành bất động sản ngạc nhiên.

Hệ thống đường hầm được trang bị đường ray vận chuyển đất đá, thang nâng hàng tải trọng 1 tấn và cánh cửa bê tông trượt nặng khoảng 1,5 tấn (Ảnh The Sun)

Richard Worrall, chuyên gia đấu giá của BTG Eddisons, cho biết ông chưa từng gặp một bất động sản tương tự trong nhiều năm làm nghề. Đặc biệt, việc một gia đình có thể tự đào và xây dựng hệ thống không gian ngầm phức tạp như vậy được xem là điều rất khác thường.

Sau hơn hai thập kỷ thi công và nhiều năm tồn tại, hệ thống đường hầm gần như vẫn là bí mật đối với cư dân sống xung quanh khu vực. Đây cũng là lý do bất động sản trở nên nổi bật khi được giới thiệu ra thị trường vào tháng 10/2026.

Ban đầu, đơn vị đấu giá đưa ra mức giá hướng dẫn 300.000–325.000 bảng Anh. Sau phiên đấu giá diễn ra trong hai ngày 28–29/10, bất động sản được xác nhận bán thành công với giá 375.000 bảng Anh, cao hơn 75.000 bảng so với mức giá hướng dẫn thấp nhất.

Đối với chủ sở hữu mới, phần công trình ngầm mở ra nhiều khả năng sử dụng khác nhau. Đơn vị đấu giá từng gợi ý nơi đây có thể trở thành khu lưu trữ an toàn, hầm trú ẩn hoặc không gian phục vụ một số mục đích công nghệ đặc biệt.

Nguồn: The Sun