Căn nhà 120m2 bố trí thông minh vừa hiện đại vừa linh hoạt, gần gũi thiên nhiên: “Cuộc sống trong biệt thự cũng chỉ đến thế mà thôi”

Tổ ấm hiện đại, hài hòa

Căn nhà ba tầng rưỡi của một người đàn ông tại Quảng Đông (Trung Quốc) lại gây ấn tượng mạnh nhờ thiết kế ngoại thất giàu tính thẩm mỹ cùng không gian bên trong vô cùng thông thoáng, tiện dụng. Sau khi tham quan, không ít người thân và bạn bè đã phải trêu đùa rằng: “Đây nào phải nhà tự xây, anh xây biệt thự luôn rồi còn gì.”

Ngôi nhà này có diện tích xây dựng khoảng 120 m². Điểm gây ấn tượng mạnh nhất chính là thiết kế ngoại thất phá vỡ lối mòn: cả mặt tiền lẫn mặt sau đều được tạo hình các mảng xiên lớn kéo dài từ tầng một lên tầng ba, liền mạch sang hai bên hông công trình. Kết hợp với cách phối màu tương phản, tổng thể ngôi nhà trở nên nổi khối rõ rệt, giàu chiều sâu và lớp lang.

Về phối màu, công trình toát lên rõ nét cảm giác cao cấp. Lớp sơn ngoại thất màu xám đậm được sử dụng cho các mảng xiên và phần mái tầng trên cùng; trong khi tầng một và tầng bốn ốp gạch sọc màu xám đậm. Ngược lại, khu vực tầng hai và tầng ba sử dụng gạch sọc màu be, hình thành sự tương phản rõ rệt nhưng hài hòa. Kết hợp cùng hệ cửa nhôm màu xám đậm và lan can kính siêu trong, ngôi nhà mang đậm hơi thở hiện đại, với từng chi tiết đều cho thấy sự đầu tư và tính toán kỹ lưỡng trong thiết kế.

Bố trí công năng thông minh, thích ứng khí hậu địa phương

Sự khéo léo trong bố trí không gian chính là yếu tố then chốt giúp ngôi nhà này khác biệt so với các mẫu nhà tự xây truyền thống. Xuất phát từ đặc điểm khí hậu Quảng Đông có độ ẩm cao ở tầng trệt, gia chủ đã chủ động bố trí khu vực phòng khách và phòng ăn lên tầng hai để khô ráo và thoáng đãng hơn. Tầng một được quy hoạch làm bãi đỗ xe, kho chứa đồ và không gian giải trí, vừa đáp ứng nhu cầu sử dụng thực tế vừa đảm bảo sự thoải mái trong sinh hoạt. Đáng chú ý, cả tầng hai và tầng ba đều được trang bị ban công trong nhà có diện tích lớn, phục vụ linh hoạt cho việc phơi phóng, thư giãn và ngắm cảnh, qua đó nâng cao rõ rệt chất lượng sống của gia đình.

Khu sân vườn riêng cũng là một trong những điểm nhấn đáng chú ý của ngôi nhà. Phía ngoài sân được bao quanh bằng tường rào, đảm bảo tối đa sự riêng tư cho gia đình. Bên trong, không gian được thiết kế theo phong cách tối giản nhưng vẫn giữ được nét gần gũi với thiên nhiên, có khu vực dành riêng cho việc trồng cây xanh, mặt sân lát đá gọn gàng. Những lúc rảnh rỗi, gia chủ có thể chăm hoa, thưởng trà; khi cần, sân vườn cũng đủ rộng để tổ chức những buổi gặp gỡ, sum họp cùng người thân, bạn bè. Không khó hiểu khi nhiều người nhận xét rằng: “Cuộc sống biệt thự cũng chỉ đến thế mà thôi.”

Nội thất hiện đại, tinh giản nhưng đề cao trải nghiệm sống

Bước vào bên trong, phong cách nội thất hiện đại pha chút sang trọng nhẹ nhàng lập tức gây ấn tượng mạnh, đồng điệu với vẻ ngoài cao cấp của công trình. Phòng khách được lát đồng bộ bằng gạch men vân đá cẩm thạch, tường sơn màu be nhã nhặn, trần nhà thiết kế đơn giản với hốc đèn kết hợp hệ đèn nam châm, tạo cảm giác gọn gàng nhưng vẫn sang trọng.

Điểm nhấn nổi bật nhất là mảng tường tivi được thiết kế theo dạng đặt riêng. Khoảng một phần tư diện tích bên trái sử dụng lam ốp màu gỗ óc chó, phần còn lại là tấm gỗ màu tự nhiên không sơn phủ; phía dưới là kệ tivi liền khối bằng đá trắng kéo dài toàn bộ bức tường. Khu vực trung tâm được tạo khối nhô ra khoảng 20cm, vừa khít để lắp đặt tivi âm tường, trong khi bên phải là các đợt kệ bằng thép không gỉ màu đen dùng để trưng bày đồ trang trí. Tổng thể mang lại cảm giác tinh giản nhưng vẫn đậm dấu ấn thiết kế.

Khu vực bếp và phòng ăn được thiết kế theo dạng không gian mở, không bố trí cửa ngăn, giúp duy trì sự liền mạch và thông thoáng. Vật liệu lát sàn được sử dụng đồng bộ với phòng khách, tạo cảm giác thống nhất cho toàn bộ tầng sinh hoạt. Tường bếp ốp gạch men màu trắng, hệ tủ bếp lựa chọn cánh tủ trắng trơn, mang lại tổng thể sạch sẽ, sáng sủa, đồng thời thuận tiện cho việc vệ sinh và bảo dưỡng trong quá trình sử dụng.

Không gian phòng ngủ được chuyển sang phong cách ấm áp, nhẹ nhàng và mang tính “chữa lành”. Sàn nhà lát gỗ xương cá, tường và trần đều sơn trắng, tuy thiết kế không cầu kỳ nhưng nhờ chất liệu và hoàn thiện tinh tế đã tạo nên bầu không khí nghỉ ngơi dễ chịu. Khu vực phòng tắm cũng được đầu tư bài bản: cả sàn và tường đều ốp gạch men vân đá cẩm thạch bản lớn với bề mặt thô, kết hợp tủ lavabo màu gỗ tự nhiên và mặt chậu sứ trắng liền khối. Dưới ánh sáng dịu, tổng thể không gian vừa ấm cúng vừa toát lên vẻ sang trọng.

Người đàn ông chia sẻ rằng, dù chi phí xây dựng căn nhà này không hề nhỏ, nhưng khi nhìn thấy các thành viên trong gia đình đều hài lòng với không gian sống hiện tại, anh cho rằng mọi khoản đầu tư đều hoàn toàn xứng đáng. Quả thực, một ngôi nhà tự xây mang phong cách hiện đại, hội tụ cả tính thẩm mỹ lẫn công năng như vậy không khỏi khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Theo QQ