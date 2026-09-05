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Căn nhà 116 tỷ của "tổng tài bad boy" Tỉnh Bách Nhiên

Phác Thái Anh
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Tỉnh Bách Nhiên trong Đầu Xuân Tươi Sáng là "tổng tài" đẹp trai giàu có, còn ngoài đời Tỉnh Bách Nhiên cũng sở hữu bất động sản không phải dạng vừa.

Tỉnh Bách Nhiên đang là một trong những “tổng tài” gây sốt màn ảnh thời điểm hiện tại khi thành công xây dựng hình tượng Loan Niệm trong bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết Đầu Xuân Tươi Sáng. Sở hữu diện mạo điển trai ngời ngời, khí chất sếp tổng Bắc Kinh cùng thần thái cuốn hút, nam diễn viên nhận về cơn mưa lời khen từ tạo hình cho đến diễn xuất.

Trong phim vừa đẹp trai vừa giàu có, ngoài đời Tỉnh Bách Nhiên cũng chẳng hề kém cạnh khi hội tụ đủ những yếu tố khiến hình tượng “tổng tài” càng trở nên thuyết phục. Nam diễn viên sở hữu khối bất động sản có giá trị lớn, trong đó nổi bật là một cơ ngơi được thiết kế đầy tính nghệ thuật, khiến ai ngắm nhìn cũng khó lòng rời mắt. Theo truyền thông Trung Quốc, căn nhà của Tỉnh Bách Nhiên có giá trị khoảng 30 triệu NDT (tương đương khoảng 116 tỷ đồng). Đáng chú ý, toàn bộ thiết kế được hoàn thiện dựa trên ý tưởng và sở thích của nam diễn viên, từ cách bài trí, lựa chọn nội thất đến tổng thể không gian đều mang đậm dấu ấn cá nhân. Nhờ vậy, tổ ấm không chỉ sang trọng, đắt giá mà còn thể hiện khá rõ gu thẩm mỹ và phong cách sống riêng của Tỉnh Bách Nhiên.

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Căn nhà của Tỉnh Bách Nhiên gây ấn tượng với gam màu lạnh chủ đạo, theo đuổi phong cách tối giản, hiện đại nhưng vẫn đậm chất nghệ thuật. Phòng khách có diện tích rộng rãi, thoáng đãng, từng món nội thất từ sofa, bàn trà, đèn cho đến những bức tranh treo tường đều được lựa chọn kỹ lưỡng. Cách sắp đặt có chủ ý nhưng không phô trương, tạo nên một tổng thể hài hòa, tinh tế và mang đậm dấu ấn riêng.

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Một trong những điểm nhấn thú vị trong không gian sống của Tỉnh Bách Nhiên là thiết kế cầu thang xoắn ốc, với những đường cong mềm mại giúp tổng thể căn nhà thêm sinh động và có chiều sâu. Nội thất trong nhà chủ yếu theo đuổi kiểu dáng tối giản, sử dụng các gam màu lạnh làm chủ đạo, vậy nên nam diễn viên khéo léo tạo điểm nhấn bằng những món decor như tranh nghệ thuật, đèn trang trí hay bình hoa. Khu vực phòng khách và bếp đều sở hữu diện tích rộng rãi, thoáng đãng, được tiết chế đồ đạc để giữ vẻ gọn gàng, tinh giản. Dù không sử dụng quá nhiều nội thất hay chi tiết trang trí, cách lựa chọn và sắp đặt có chủ ý vẫn giúp từng góc nhỏ mang đậm chất nghệ thuật, tạo nên một không gian sống hiện đại mà không hề đơn điệu.

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Không gian phòng ngủ của Tỉnh Bách Nhiên vẫn giữ trọn tinh thần tối giản, hiện đại nhưng sang trọng, đồng điệu với tổng thể căn nhà. Phòng thay đồ được anh bố trí rộng rãi, đủ không gian lưu trữ quần áo, giày dép và các món đồ cá nhân. Dù là khu vực phụ, nam diễn viên vẫn chăm chút khá kỹ khi điểm xuyết thêm gương, cây xanh, tranh trang trí cùng một chiếc ghế hình thú đáng yêu, tạo nên góc nhỏ vừa tiện dụng vừa có nét riêng. Phòng tắm lại mang đến cảm giác thư giãn như một không gian nghỉ dưỡng thu nhỏ. Khu vực này được thiết kế theo hướng tối giản, thoáng đãng và phân tách rõ khu vực khô - ướt bằng hệ cửa kính, giúp không gian luôn gọn gàng, sạch sẽ mà vẫn giữ được vẻ hiện đại, tinh tế.

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tỉnh bách nhiên

đầu xuân

Bắc Kinh

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