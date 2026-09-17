Căn nhà 108m2 ở TP.HCM của Hà Kino

Hà Kino cho biết đây là căn nhà đầu tiên mà cô sở hữu, là nơi chữa lành và đem lại cảm giác bình yên, hạnh phúc.

Hà Kino, tên thật Đỗ Thu Hà, sinh năm 1992 tại Hà Nội. Cô được biết đến sau khi tham gia Vietnam's Next Top Model 2012 với chiều cao 1,79m và hoạt động nhiều năm trong lĩnh vực người mẫu.

Năm 2023, cô gây chú ý khi tham gia chương trình Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng, cùng năm với các chị đẹp như Diệp Lâm Anh, Huyền Baby, Hoàng Oanh,... Đến năm 2024, Hà Kino tham gia Miss Universe Vietnam, lọt top 10 chung cuộc. Cũng tại cuộc thi nhan sắc này, lần đầu Hà công khai xu hướng tính dục song tính.

Hà Kino

Sau nhiều năm làm nghề, Hà Kino cũng có những tích lũy đáng kể, cụ thể là căn nhà đất tại TP.HCM. Đây là căn nhà đầu tiên mà người mẫu này sở hữu.

Căn nhà nằm ở khu vực quận 2 (cũ), được mua vào tháng 9/2025 có diện tích 108m2, gồm một trệt và một lầu. Sau khi mua, cô quyết định thiết kế lại gần như toàn bộ, từ cổng, sàn, tường cho tới trần nhà. Khoảng 2 tháng sau, Hà Kino hoàn tất việc sửa chữa và dọn về sống từ tháng 11/2025, kịp đón cái Tết đầu tiên tại đây.

“Căn nhà nho nhỏ đầu tiên sở hữu cũng là nơi ‘chữa lành’, bình yên và hạnh phúc.

Từng góc trong nhà, từng món đồ đều là do bản thân tự lên ý tưởng, tự mày mò, tìm tòi, chọn mua theo đúng sở thích và mong muốn cũng như tính cách. Có lẽ vì vậy mà đi đâu cũng chỉ muốn trở về ngắm vườn, cây cối, uống ly rượu, tách trà, ngâm bồn tắm, nghe những bản nhạc yêu thích tận hưởng không gian riêng ấy. Nó tuyệt vời đến khó tả!

Mong rằng nơi đây sẽ luôn ngập tràn ấm áp, tiếng cười, tình yêu và sự an yên!” - Hà Kino chia sẻ về căn nhà vào tháng 2/2026.

Theo những hình ảnh được Hà Kino chia sẻ, căn nhà có phong cách tối giản, với tone màu chủ đạo là đen - trắng. Nội thất được tiết chế về kiểu dáng và cách bố trí gọn gàng giúp tổng thể căn nhà giữ được vẻ hiện đại, đồng thời phù hợp với sở thích cá nhân của chủ nhân.

Phòng khách đơn giản với sofa trắng và bàn trà thủy tinh. Nối tiếp là khu vực bàn ăn - nơi Hà Kino thường bó hoa.

Phòng khách

Tiếp nối phòng khách là bàn ăn

Gian bếp được nữ người mẫu dành nhiều thời gian thiết kế vì cô có sở thích nấu nướng. Tủ lạnh, kệ, bồn rửa, lò vi sóng và các thiết bị khác được lựa chọn theo cùng bảng màu, tạo sự đồng nhất với tổng thể căn nhà.

Khu vực cầu thang dẫn lên tầng trên cũng có giếng trời, đưa ánh sáng tự nhiên vào bên trong. Khoảng thông tầng này cũng giúp không khí lưu thông giữa các khu vực trong nhà.

Khu vực bếp

Cầu thang

Phòng ngủ master có cả bồn tắm để thư giãn. Căn phòng cũng được trang trí bằng tranh mà Hà Kino tự vẽ, đặt thêm gương để tạo cảm giác căn phòng rộng rãi hơn. Bên ngoài phòng ngủ là ban công được Hà Kino tận dụng để làm khu vườn nhỏ. Cô tự mua đất, phân bón và chăm sóc cây cối.

Khu vực phòng ngủ

(Ảnh: FBNV)