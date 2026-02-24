Cận ngày Vía Thần Tài, một Tiệm vàng lớn tuyên bố có sẵn vàng 0,1 chỉ, khách không phải xếp hàng

Sản phẩm vàng 24K 0,1 chỉ tại Huy Thanh Jewelry

Cận ngày Vía Thần Tài, thị trường vàng bước vào cao điểm khi nhu cầu mua vàng cầu may, tích lũy của người dân tăng mạnh. Những năm trước, không khó để bắt gặp cảnh khách xếp hàng từ sáng sớm trước các tiệm vàng để chờ đến lượt giao dịch.

Trong bối cảnh đó, một số doanh nghiệp vàng chủ động thông tin về nguồn cung nhằm giảm áp lực mua sắm dồn dập trong ngày chính lễ.

Trên trang fanpage chính thức, Huy Thanh Jewelry cho biết các hệ thống cửa hàng của hãng trên toàn quốc luôn có sẵn sản phẩm vàng 24K 0,1 chỉ phục vụ nhu cầu tích lũy với giá chỉ từ 1,9 triệu đồng (giá được cập nhật theo giá vàng 24K tại thời điểm giao dịch).

Thương hiệu cũng khẳng định người mua hàng không cần xếp hàng hay chờ đợi để mua vàng.

Ngoài sản phẩm vàng 24k 0,1 chỉ, trong dịp Tết năm nay, Huy Thanh Jewelry cũng tung ra nhiều sản phẩm vàng lưu niệm 24k với hoạ tiết thỏi vàng, đĩnh vàng, hoa mai. Ngoài ra, hãng cũng cho ra mắt Phone Sticker được chế tác từ giấy nghệ thuật, sản phẩm có chứa 0.002 gram vàng 24K.

Sáng 24/2, giá vàng thế giới tăng vượt mức 5.200 USD/ounce. Trong nước, giá vàng SJC tăng mạnh từ 3,6 - 5,6 triệu đồng/lượng đạt mức 184,6 triệu đồng/lượng. Đối với vàng nhẫn, giá bán ra tại các thương hiệu cũng tăng mạnh 2,1 triệu đồng/lượng đạt mức từ 184,5 - 184,6 triệu đồng/lượng

Giá vàng 24K tại Huy Thanh Jewelry được niêm yết ở mức 18.160.000 đồng mua vào và 18.460.000 đồng bán ra.

Giá vàng tại Huy Thanh sáng nay

Theo giới thiệu trên website, Huy Thanh có hơn 30 năm trong ngành sản xuất kim hoàn, sở hữu xưởng sản xuất rộng hơn 3000m2 tại Hà Nội.

Thương hiệu Huy Thanh Jewelry ra mắt thị trường năm 2015, tập trung vào bán lẻ trang sức. Ba dòng sản phẩm chủ lực của Huy Thanh Jewelry gồm có: Nhẫn cưới, Trang sức cưới và Trang sức hiện đại cho nữ giới. Thương hiệu hiện có 34 cửa hàng trên toàn quốc.

Phan Trang