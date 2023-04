Can ngăn đánh nhau, cán bộ công an Hà Nội bị đâm trọng thương

Ngày 5/4, Công an quận Hoàn Kiếm và Phòng Cảnh sát hình sự (Công an thành phố Hà Nội) đang truy tìm đôi nam nữ dùng dao tấn công cán bộ công an.

Theo điều tra, khoảng 22h40 ngày 4/4, Thiếu tá Trần Minh Đức, Công an phường Hàng Buồm, mặc thường phục đang đứng trước trụ sở Công an phường ở 64 Hàng Buồm thì thấy 2 người phụ nữ xô xát nên chạy ra can ngăn.

Tuy nhiên, một phụ nữ vẫn không chịu dừng lại, tiếp tục hành hung đối phương. Thiếu tá Đức túm giữ người phụ nữ này định đưa về công an phường giải quyết. Lúc này, một người đàn ông đi từ hướng ngã ba Tạ Hiện - Hàng Buồm cầm dao đâm vào lưng Thiếu tá Đức, đồng thời vu vạ hô lớn "cướp, cướp".

Vừa vu khống, người đàn ông tiếp tục dùng dao đuổi đánh Thiếu tá Đức. Khi thấy lực lượng công an phường cùng với sự hô hoán của người dân xung quanh, đôi nam nữ liền lên xe ô tô bỏ chạy. Thiếu tá Đức được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức.

Cơ quan chức năng đang truy bắt nghi phạm.