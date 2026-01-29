Cần loại bỏ mỹ nhân này khỏi showbiz ngay lập tức: Gây tai nạn, lừa bảo hiểm, nhân cách kém còn diễn siêu dở

Ngay lúc này, cái tên Kim Thần đang phủ sóng mạng xã hội theo chiều hướng tiêu cực. Một loạt fanpage giải trí đồng loạt chia sẻ thông tin nữ diễn viên đang dính vào một vụ việc nghiêm trọng liên quan đến tai nạn giao thông và gian lận bảo hiểm. Dù phía Kim Thần vẫn hoàn toàn im lặng, song những tình tiết được lan truyền đang khiến hình ảnh của cô đứng trước nguy cơ sụp đổ.

Scandal gây tai nạn và gian lận bảo hiểm của Kim Thần đang gây chấn động dư luận.

Theo nguồn tin được lan truyền, vụ việc được cho là xảy ra vào giữa tháng 3/2025 tại quận Kha Kiều, thành phố Thiệu Hưng (Chiết Giang). Kim Thần bị tố là người trực tiếp cầm lái trong một vụ tai nạn giao thông. Tuy nhiên, thay vì đứng ra chịu trách nhiệm, nữ diễn viên đã rời khỏi hiện trường ngay sau đó, để trợ lý ở lại nhận tội nay.

Điều đáng nói là trong biên bản xử lý tai nạn, người gây tai nạn lại mang tên trợ lý của Kim Thần. Blogger cho rằng đây chỉ là bình phong, còn người thực sự điều khiển phương tiện vào thời điểm xảy ra va chạm chính là Kim Thần. Vụ việc chỉ bắt đầu rẽ sang hướng khác khi phía công ty bảo hiểm tiến hành điều tra và phát hiện nhiều điểm bất thường.

Nguồn tin tiết lộ, phía công ty sau khi xem lại đoạn phim giám sát của cảnh sát giao thông đã phát hiện ra rằng người lái xe thời điểm tai nạn diễn ra chính là Kim Thần. Như vậy, cô đã cố tình nói dối để trục lợi bảo hiểm. Phía công ty bảo hiểm đã trình báo vụ việc lên cơ quan cảnh sát. Không lâu sau đó, Kim Thần được cho là đã chủ động liên hệ với bên bảo hiểm, tuyên bố sẽ tự chi trả toàn bộ thiệt hại và đề nghị rút lại đơn trình báo. Cuối cùng, vụ việc được khép lại theo hướng nội bộ. Thế nhưng giờ đây, mọi thứ bị phanh phui khiến dân tình dậy sóng.

Trớ trêu thay, câu chuyện đời thực này lại khiến nhiều khán giả liên tưởng đến vai diễn Lương Anna - nhân vật từng giúp Kim Thần nhận được vô số lời khen trong bộ phim điện ảnh bom tấn Được Ăn Cả Ngã Về Không. Trong phim, Kim Thần vào vai một nữ người mẫu xinh đẹp nhưng về sau đã trở thành kẻ lừa đảo chuyên nghiệp, đẩy một chàng trai trẻ có tương lai rộng mở đến bước đường cùng. Nhân vật này vốn có gia cảnh khá giả, người yêu xinh đẹp, cũng có công ăn việc làm. Nhưng vì bị Lương Anna dụ dỗ vào con đường cờ bạc, anh ta cuối cùng đã tự kết liễu đời mình.

Thời điểm phim chiếu, diễn xuất của Kim Thần được đánh giá cao, khi cô không chỉ thể hiện nét quyến rũ, mà còn là những diễn biến nội tâm phức tạp ở nhân vật này. Nhưng giờ đây, cũng chính bởi vai diễn này mà không ít cư dân mạng mỉa mai trên phim đóng vai lừa đảo quá đạt, ai ngờ ngoài đời lừa đảo.

Đáng chú ý, trước khi vướng nghi vấn đời tư, Kim Thần vốn đã đối mặt với làn sóng chỉ trích về nhan sắc và diễn xuất tụt dốc. Trong bộ phim tiên hiệp Phàm Nhân Tu Tiên phát sóng năm ngoái, cô bị cho là không phù hợp để vào vai nữ chính Nam Cung Uyển. Gương mặt của nữ diễn viên bị nhận xét là già và cứng, diễn xuất đơ, thiếu cảm xúc. Thậm chí, Kim Thần còn bị gọi là hố đen của bộ phim, và nguyên nhân được đồn đoán đến từ việc phẫu thuật thẩm mỹ quá đà làm ảnh hưởng biểu cảm.

Tính đến hiện tại, Kim Thần vẫn chưa đưa ra bất kỳ phản hồi chính thức nào về loạt cáo buộc đang lan truyền. Trong bối cảnh danh tiếng vốn đã lung lay, vụ việc lần này được cho là có thể trở thành đòn chí mạng, khiến sự nghiệp của nữ diễn viên đối mặt với thử thách lớn nhất từ trước đến nay.