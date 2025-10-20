Căn cứ quân sự Nga ở Syria đứng trước bước ngoặt khó đoán

Tàu chiến và tàu ngầm Nga tại Tartus. Ảnh: AP

Hãng Thông tấn Ả Rập Syria (SANA) cho biết, Syria đang tiến hành đàm phán với Nga để xem xét lại các thỏa thuận hiện có điều chỉnh quan hệ song phương, trong đó có những vấn đề liên quan tới sự hiện diện quân sự.

Bộ trưởng Ngoại giao Asaad Hassan Al-Shaibani khẳng định chưa có thỏa thuận mới nào được ký kết.

Trong chuyến thăm Moscow của Tổng thống al-Sharaa, 2 bên đã thảo luận về số phận của ông Bashar al-Assad và việc trở về của quân nhân Syria đã rời khỏi nước, cùng triển vọng hợp tác trong tương lai.

Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Al-Shaibani, 2 bên không đạt được sự đồng thuận, trong đó có vấn đề các căn cứ quân sự của Nga tại Syria.

Thiếu tướng Ali al-Nassan, Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Syria, tại Moscow. Tháng 10/2025. Ảnh: TASS

Năm 2017, Nga và chính quyền trước đây của Syria đã ký một thỏa thuận cho phép Nga bố trí các căn cứ tại Syria trong thời hạn 49 năm.

Ông Al-Shaibani nêu rõ các thỏa thuận do chính quyền trước đây ký kết đã bị đình chỉ vì “không còn phục vụ lợi ích của người dân Syria”, và cho biết đến nay chưa có thỏa thuận mới nào được thông qua, hãng thông tấn SANA cho hay.

Bộ trưởng Al-Shaibani nhấn mạnh mọi bước đi ngoại giao của Syria đều được hoạch định thận trọng và không có nhượng bộ về quyền lợi của đất nước. Ông cũng cho biết Syria đang tận dụng vị thế quốc tế để tăng cường quan hệ với Nga, Trung Quốc và châu Âu vì lợi ích của người dân.

“Chúng tôi đang khôi phục quan hệ với Trung Quốc, từng đứng về phía chính quyền trước đây. Tháng tới, Syria sẽ thực hiện chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Bắc Kinh,” Bộ trưởng Ngoại giao Asaad Hassan Al-Shaibani tuyên bố với SANA.

Theo Militarnyi



