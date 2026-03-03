Căn cứ Hạm đội 5 tan hoang sau đòn đánh của tên lửa Iran

Mỹ và Israel ngày 28/2 tuyên bố đã tiến hành “Chiến dịch Tiếng gầm của Sư Tử” (Operation Lion's Roar), mở cuộc không kích dữ dội vào các mục tiêu Chính phủ và Quân đội Iran.

Giai đoạn đầu của chiến dịch này được dự kiến sẽ diễn ra trong vòng 4 ngày, đánh vào hàng loạt tỉnh thành ở Iran như: Thủ đô Tehran và các thành phố thuộc vùng Isfahan, Qom, Karaj và Kermanshah.

Vụ tấn công đã gây ra thiệt hại rất lớn về cơ sở vật chất, khiến hàng trăm dân thường thiệt mạng. Tuy nhiên, cái chết của lãnh tụ tinh thần Iran là Đại Giáo chủ Ali Khamenei và hàng chục quan chức cao cấp, tướng lĩnh quân đội mới là ngòi nổ làm cuộc xung đột bùng phát.

Ngay sau tuyên bố của Hoa Kỳ và Israel, chính quyền Tehran đã hành động trả đũa dữ dội. Nhiều đợt tấn công tên lửa và máy bay không người lái (UAV) tầm xa quy mô lớn từ Iran nhằm vào Israel đã được tiến hành. Nhiều tiếng nổ lớn đã được ghi nhận ở thủ đô Tel Aviv và các thành phố khác.

Iran cũng đã phóng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái tấn công các căn cứ quân sự Mỹ ở 8 quốc gia đồng minh vùng Vịnh như: Căn cứ Không quân al-Udeid ở Qatar; Căn cứ Ali al-Salem ở Kuwait; Căn cứ Không quân al-Dhafra ở Các tiểu Vương quốc Arab Thống nhất (UAE); Căn cứ Không quân Hoàng tử Sultan ở Saudi Arabia; Căn cứ của Mỹ ở Erbil (miền bắc Iraq), Căn cứ Không quân Muwaffaq Salti ở Jordan và Căn cứ Hạm đội 5 của Mỹ ở Bahrain.

Mặc dù giới chức Mỹ tuyên bố đã đánh chặn hầu hết các tên lửa và UAV Iran, các cuộc tấn công đã gây ra thiệt hại hết sức nhỏ, tuy nhiên, giới truyền thông đã cung cấp những bằng chứng phản bác lại những tuyên bố này.

Theo tài khoản mạng xã hội X mang tên “OSINTdefender”, hình ảnh vệ tinh chụp Căn cứ Hỗ trợ Hải quân ở Bahrain, nơi đặt trụ sở của Hạm đội 5 Hải quân Hoa Kỳ trước và sau khi bị Iran tấn công tên lửa đã cho thấy những thiệt hại hết sức nặng nề đối với Lực lượng Hải quân Hoa Kỳ.

Ảnh chụp vệ tinh ngày 1/3 và 28/2 do Planet Labs và Airbus Defence & Space công bố đã được tờ The New York Times phân tích và chỉ ra những thiệt hại nặng nề, với với nhiều tòa nhà cao tầng bị phá hủy hoàn toàn, hai radar phòng thủ tên lửa hình cầu đã biến mất.

Theo giới phân tích, với những hình ảnh như trên, thiệt hại của Quân đội Hoa Kỳ là hết sức nặng nề, đặc biệt là về năng lực phòng không-phòng thủ tên lửa ở khu vực Trung Đông, khiến Mỹ và đồng minh khó có thể chống đỡ được các cuộc tấn công tên lửa tiếp theo của Iran.

Con số binh sĩ thiệt mạng chỉ vẻn vẹn 3 người cũng đang gây rất nhiều tranh cãi trong giới truyền thông và dư luận xã hội.