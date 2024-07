Căn cứ của Mỹ ở Iraq và Syria bị tên lửa tấn công

Binh sĩ Mỹ tại căn cứ không quân al-Qayyarah ở phía nam thành phố Mosul, Iraq. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Một nguồn tin tại Iraq cho biết, 4 tên lửa đã rơi xuống gần căn cứ Ain al-Assad ở tỉnh Anbar, trong khi đó, theo một nguồn tin khác, đó là một vụ tấn công bằng một thiết bị bay không người lái và 3 tên lửa.

Một quan chức Mỹ cho biết, các báo cáo ban đầu cho thấy các quả đạn đã rơi bên ngoài căn cứ mà không gây thương tích hoặc thiệt hại gì.

Tổ chức giám sát nhân quyền Syria (SOHR) có trụ sở tại Anh dẫn nguồn tin cho biết ít nhất một tên lửa đã rơi gần một căn cứ của liên minh tại mỏ khí Conoco ở tỉnh Deir Ezzor, miền Đông Syria. Theo đó, có tiếng nổ được nghe thấy trong khu vực đó, song chưa có báo cáo về thương vong.

Hiện chưa có lực lượng nào lên tiếng thừa nhận tiến hành các vụ tấn công nói trên.

Trong hơn 3 tháng qua, khi căng thẳng khu vực tăng cao do cuộc xung đột giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas ở Dải Gaza, các căn cứ của Mỹ ở Trung Đông, chủ yếu ở Iraq và Syria, đã bị tấn công ít nhất 175 lần.

Vụ tấn công mới nhất xảy ra ngay sau cuộc họp tuần này giữa các quan chức Iraq và Mỹ tại Washington về tương lai của liên minh quốc tế chống IS. Các nhóm do Iran hậu thuẫn tại Iraq đã kêu gọi liên minh do Mỹ dẫn đầu rút lui.

Quân đội Mỹ hiện duy trì khoảng 2.500 binh sĩ đồn trú ở Iraq và 900 binh sĩ đồn trú ở Syria.