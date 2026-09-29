Cận cảnh Xiaomi 18 Pro Max phiên bản được sếp Xiaomi thích nhất

Xanh Ngân Hà là màu mới trên Xiaomi 18 Pro Max, dùng vật liệu đá sao tự phát triển để tạo hiệu ứng ánh sao lấp lánh khi ánh sáng thay đổi góc chiếu.

Bên cạnh 2 màu quen thuộc đen và trắng, Xiaomi 18 Pro và Xiaomi 18 Pro Max ra mắt tối 23/9 còn có thêm màu Xanh Ngân Hà hoàn toàn mới - màu mà Chủ tịch Tập đoàn Xiaomi, ông Lu Weibing, tự nhận là màu ông thích nhất trong 4 tùy chọn, ví như đang cầm cả dải ngân hà lấp lánh trong tay.

Xiaomi 18 Pro Max màu Xanh Ngân Hà

Theo Xiaomi, màu sắc này lấy cảm hứng từ tinh vân tĩnh lặng nơi vũ trụ sâu thẳm và bầu trời đêm. Dưới ánh sáng trong nhà, mặt lưng máy trông trầm và tĩnh, nhưng khi ra ngoài trời nắng hoặc dưới ánh sáng mạnh, các đốm sáng li ti bên trong lớp vỏ dần hiện rõ theo từng góc nghiêng của máy, tạo cảm giác giống những vì sao lấp lánh trên nền trời đêm.

Cận cảnh hiệu ứng lấp lánh trên mặt lưng dưới ánh sáng mạnh

Điểm đáng chú ý nhất nằm ở vật liệu. Xiaomi phát triển riêng một loại vật liệu mới gọi là đá sao tổng hợp, kết hợp nhiều loại vật liệu để tạo hiệu ứng lấp lánh giống đá quý dưới ánh sao. Vật liệu này sau đó được cắt bằng công nghệ dây cắt siêu chính xác xuống độ dày chỉ 0,11 mm - mỏng hơn cả một tờ giấy thông thường - rồi ghép theo cấu trúc nhiều lớp để tạo ra hiệu ứng lấp lánh đặc trưng của Xanh Ngân Hà.

Một số bản đánh giá thực tế mô tả cụ thể hơn: lớp vật liệu đá nhân tạo được gia công thành các lát mỏng khoảng 0,15 mm, dán ghép cùng kính cường lực 3.0, bên trong pha thêm bột màu, sắc tố và 2 loại hạt nhũ hình tháp tam giác phủ oxit nhôm với kích cỡ khác nhau. Nhờ vậy, hiệu ứng lấp lánh không nằm trên một lớp phẳng duy nhất mà có chiều sâu rõ rệt khi quan sát cận cảnh - cách làm được so sánh với màu tím thạch anh Uruguay từng xuất hiện trên các mẫu ô tô của Xiaomi, cùng mang lại cảm giác như pha lê nhiều lớp.

Khung viền kim loại đánh bóng cùng tông với mặt lưng Xanh Ngân Hà

Khung viền máy dùng hợp kim nhôm đánh bóng cùng tông màu với mặt lưng, bo cong bốn cạnh nhẹ giúp cảm giác cầm nắm dễ chịu hơn. Cấu hình của bản Xanh Ngân Hà hoàn toàn giống các màu còn lại - từ chip, camera, màn hình đến pin - khác biệt duy nhất nằm ở vật liệu và cách phối màu mặt lưng.

Đây không phải lần đầu Xiaomi dùng ý tưởng bầu trời đêm cho màu sắc flagship: thế hệ Xiaomi 17 Ultra trước đó từng có màu Xanh Lục Dải Ngân Hà, đưa hạt khoáng thạch vào mặt lưng để tạo cảm giác ngắm sao trời. Xanh Ngân Hà trên Xiaomi 18 Pro Max tiếp nối hướng đi này nhưng đổi sang tông xanh sâu và đậm hơn.

Xiaomi 18 Pro và Xiaomi 18 Pro Max màu Xanh Ngân Hà bán cùng đợt với các màu Đen, Trắng và Hồng Đào Băng ngay từ tối 23/9 tại Trung Quốc, không chênh giá so với các màu còn lại. So với thế hệ trước - Xiaomi 17 Pro khởi điểm 4.999 tệ (khoảng 19,5 triệu đồng) và Xiaomi 17 Pro Max khởi điểm 5.999 tệ (khoảng 23,4 triệu đồng) - cả 2 bản năm nay đều tăng 1.000 tệ, tương đương khoảng 3,9 triệu đồng. Xiaomi chưa công bố ngày mở bán tại các thị trường ngoài Trung Quốc, trong khi bản tiêu chuẩn Xiaomi 18 dự kiến trình làng riêng vào cuối năm nay hoặc đầu năm 2027.

Dự kiến năm nay Xiaomi sẽ bán chính hãng Xiaomi 18 Pro series tại Việt Nam. Tham khảo các sản phẩm chính hãng của Xiaomi tại đây.