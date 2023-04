Cận cảnh VinFast VF 5 Plus giá từ 458 triệu đồng

Ngày 21/4, mẫu VinFast VF 5 Plus đã có mặt tại đại lý ở Hà Nội và chuẩn bị giao đến khách hàng. Xe chỉ có một bản Plus, giá 458 triệu đồng không bao gồm pin và 538 triệu đồng bao gồm cả pin.

VinFast VF 5 Plus là mẫu xe chiến lược thuộc phân khúc A-SUV, hướng đến mục tiêu phổ cập hoá xe điện tại Việt Nam. Xe sở hữu thiết kế hiện đại, được trang bị các công nghệ và tính năng thông minh, khả năng vận hành mạnh mẽ, an toàn. Cụ thể, VF 5 Plus có chiều dài cơ sở 2.513 mm, kích thước các chiều dài, rộng, cao lần lượt là 3.965 x 1.720 x 1.580 (mm), ngoại thất nổi bật với bộ la-zăng có kích thước lên tới 17 inch. Xe có bảng màu đa dạng gồm 16 lựa chọn màu ngoại thất và 3 lựa chọn màu nội thất, đảm bảo cá nhân hóa lựa chọn theo phong cách, cá tính, sở thích của mỗi khách hàng.

Đầu xe thiết kế tối giản, với lưới tản nhiệt kín đặc trưng của các dòng xe điện. Logo VinFast nằm chính giữa với hai dải crom vuốt về phía sau theo nắp ca-pô.

Cụm đèn được đặt thấp phía dưới cản trước dạng bi halogen.

Đuôi xe được tạo điểm nhấn với dải định vị chữ V ôm trọn chiều rộng xe. Cụm đèn hậu halogen đặt xuống thấp, trong khi đèn phanh trên cao tích hợp vào cánh gió.

Xe được trang bị một động cơ điện công suất tối đa 100 kW, mô-men xoắn cực đại 135 Nm, cùng hệ dẫn động cầu trước. Bộ pin lithium của VinFast VF 5 Plus có dung lượng 37,23 kWh, cho quãng đường di chuyển sau một lần sạc đầy lên tới hơn 300km (theo tiêu chuẩn NEDC). Với các thông số trên, VF 5 Plus có khả năng vận hành linh hoạt, mạnh mẽ và đặc biệt phù hợp với giao thông đô thị.

Không gian nội thất của VF 5 Plus khá đơn giản với ghế và các chi tiết bọc da màu đen, vô-lăng 3 chấu đáy vát tích hợp các phím chức năng, màn hình đồng hồ nhỏ sau vô-lăng, màn hình giải trí hình thang, cần số dạng xoay và phanh tay cơ. Đáng chú ý, VinFast VF 5 Plus không được trang bị số P, khi dừng xe người sử dụng về N và kéo phanh tay. Đi cùng là hệ thống điều hòa chỉnh cơ một vùng, tích hợp màng lọc bụi PM2.5.

Tương tự các mẫu ô tô điện VinFast đang bán trên thị trường, VF 5 Plus được trang bị hàng loạt công nghệ tiên tiến dẫn đầu phân khúc như: Thiết lập, theo dõi, ghi nhớ hồ sơ người lái; Định vị vị trí xe từ xa; Chẩn đoán lỗi trên xe tự động; Giám sát và cảnh báo xâm nhập trái phép; Đề xuất lịch bảo trì/bảo dưỡng tự động…

Mẫu ô tô điện cỡ A cũng được tích hợp các ứng dụng, tiện ích thông minh như: Trợ lý ảo điều khiển bằng giọng nói, Mua sắm trực tuyến trên xe, Cập nhật phần mềm từ xa, Lên lịch sạc pin theo thói quen sử dụng, Điều khiển các thiết bị smart home…

Không gian hàng ghế sau có khoảng chân rộng, với sàn phẳng đặc trưng của xe điện. Hàng ghế thứ hai gập với tỷ lệ 60:40. Xe còn được trang bị các tính năng an toàn như: Giám sát hành trình cơ bản, Cảnh báo giao thông phía sau, Cảnh báo điểm mù, Cảnh báo luồng giao thông đến khi mở cửa, Hỗ trợ đỗ xe phía sau, Hỗ trợ phanh khẩn cấp, Hệ thống cân bằng điện tử, Hỗ trợ khởi hành ngang dốc, Giám sát áp suất lốp…