Cận cảnh vị trí đầu tiên trên quốc lộ 13 được chọn làm hầm chui nghìn tỉ
Khu vực ngã 5 Phước Kiến là nơi được chọn xây dựng hầm chui đầu tiên trên tuyến quốc lộ 13 tại TPHCM. Tại đây, tuyến Huỳnh Văn Cù hướng từ Củ Chi qua cầu Phú Cường đến Thủ Dầu Một thường xuyên xảy ra ùn ứ, dòng xe tải, container, ô tô con… xếp hai hàng nối đuôi nhau, có thời điểm hàng km.
