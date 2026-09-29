Cận cảnh tuyến đường hơn 4 km ở Phú Thọ thi công 4 năm chưa xong

Ông Đặng Tài Đức, chuyên viên Phòng Dự án 2, Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình (Chủ đầu tư) cho biết, dự án chậm tiến độ do thiếu nguồn đất đắp và vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Một số hộ dân chưa chấp thuận phương án bồi thường, hỗ trợ. Ngoài ra, giá nguyên vật liệu và chi phí vận chuyển tăng cao cũng gây khó khăn cho các nhà thầu. Tiến độ dự án hiện phụ thuộc vào việc giải phóng mặt bằng trên địa bàn phường Hòa Bình.