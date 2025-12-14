Cận cảnh Trung tâm điều khiển 1.837 Camera AI tại Hà Nội, phát hiện tối đa 28 lỗi vi phạm, hoạt động cụ thể ra sao?

Hệ thống điều khiển giao thông thông minh hoạt động dựa trên dữ liệu lưu lượng giao thông thời gian thực thu thập từ hàng trăm camera tại các nút đèn tín hiệu, cho phép tự động điều chỉnh chu kỳ đèn, thiết lập “làn sóng xanh”, cảnh báo sớm các điểm ùn tắc và hỗ trợ xử lý vi phạm hành chính bằng hình ảnh với độ chính xác cao. Trung tâm hiện có khả năng phát hiện, phân tích và lưu trữ dữ liệu để phục vụ xử lý tới 28 hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông.