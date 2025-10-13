Cận cảnh trụ sở Zubu của Ngân 98 sau khi bị bắt: Bất ngờ với cảnh tượng hiện tại!

Ngày 13/10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân (thường gọi là Ngân 98) để điều tra về tội "sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm".

Ngân 98 được xác định là người điều hành Công ty TNHH TM-DV ZuBu và hộ kinh doanh ZuBu shop.

Ngay sau khi Ngân 98 bị bắt, cư dân mạng không khỏi xôn xao và tò mò về tình hình hoạt động của hai công ty nói trên.

Cửa hàng Zubu shop của Ngân 98 trên đường Nguyễn Trãi (TP.HCM)

Trưa ngày 13/10, ghi nhận của PV tại địa chỉ của Zubu Shop trên đường Nguyễn Trãi (TP.HCM), bảng hiệu của cửa hàng vẫn còn nhưng bên trong hoàn toàn đóng cửa, không còn dấu hiệu hoạt động kinh doanh. Theo chia sẻ từ những người dân sinh sống gần đó, Zubu Shop đã trả mặt bằng từ gần hai năm trước.

Tuy nhiên theo người dân cửa hàng này đã trả lại mặt bằng từ 2 năm trước

"Shop này trả mặt bằng cũng được hai năm rồi. Trước đó thấy buôn bán rất đông, từ online đến offline đều có khách, chủ yếu là khách lớn tuổi, còn giới trẻ thì ít hơn. Shipper ra vào liên tục, có người mua sỉ cả chục, vài chục hộp luôn đó. Hồi shop còn mở, tui cũng hay thấy Ngân 98 với anh Quang lui tới ở đây," một người đàn ông sống gần khu vực cho biết.

Bên cạnh đó, tại tòa nhà nằm trên đường Phạm Văn Chiêu có đặt biển hiệu Công ty TNHH TM-DV ZuBu ngay tải sảnh tòa nhà. Tuy nhiên, bảo vệ cũng ko biết Võ Thị Ngọc Ngân hay Ngân 98 là ai. Mọi hoạt động và nhân viên làm việc tại tòa nhà vẫn ra vào và hoạt động bình thường.

Trụ sở công ty TNHH TM-DV ZuBu được đặt tại tòa nhà văn phòng trên đường Phạm Văn Chiêu (TP.HCM)

Biển hiệu công ty có đặt tại tầng 1 của tòa nhà văn phòng

Khi PV đóng giả là shipper đến xin liên hệ để giao hàng thì lễ tân vẫn liên hệ nhân viên trên công ty để xác nhận món hàng, điều này cho thấy dấu hiệu nghi công ty vẫn hoạt động bình thường. Tuy nhiên, khi được hỏi thêm về tình hình hoạt động của công ty của Ngân 98, thì lễ tân từ chối trả lời với lý do “không được phép cung cấp thông tin nội bộ”.

Trong khi đó, hàng xóm và người dân xung quanh thì không hề biết gì về tên, các hoạt động của công ty hay cái tên Ngân 98. "Chị chưa nghe thấy tên công ty này cũng như không biết Ngân 98 là ai, mà mấy nay ở đây cũng không có gì khác thường hay công an ghé thăm gì hết", chị bán nước lâu năm trước toà nhà trên đường Phạm Văn Chiêu cho biết.