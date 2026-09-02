Trận địa pháo hoa tầm cao tại đầu hầm sông Sài Gòn đã hoàn tất, sẵn sàng khai hỏa tối 2/9, với quy mô lớn nhất trong 7 điểm bắn của TPHCM.

Sáng 2/9, các lực lượng thuộc Bộ Tư lệnh TPHCM có mặt tại trận địa pháo hoa tầm cao ở khu vực đầu hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh), khẩn trương hoàn tất những công đoạn cuối cùng trước giờ khai hỏa.

Trận địa pháo hoa tầm cao tại khu vực đầu hầm sông Sài Gòn được hoàn tất, sẵn sàng khai hỏa tối 2/9. (Ảnh: Nguyễn Tiến)

Đây là một trong bảy điểm bắn pháo hoa được TPHCM bố trí nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026).

Tại trận địa, lực lượng quân đội, dân quân tự vệ cùng đội ngũ kỹ thuật phối hợp triển khai các hạng mục theo phương án. Từng quả pháo, ống pháo được kiểm tra, đánh số và bố trí đúng vị trí, bảo đảm các loạt pháo được khai hỏa chính xác, đồng bộ.

Các lực lượng thuộc Bộ Tư lệnh TPHCM khẩn trương hoàn tất những công đoạn cuối tại trận địa pháo hoa. (Ảnh: Nguyễn Tiến)

Điểm đáng chú ý trong công tác chuẩn bị năm nay là trận địa sử dụng hệ thống bắn tự động thay cho phương pháp thủ công. Hệ thống được lập trình theo kịch bản, giúp các loạt pháo khai hỏa theo trình tự đã thiết lập.

Bên cạnh việc kiểm tra thiết bị, các phương án bảo đảm an toàn cũng được triển khai. Các giàn pháo được che chắn, chống ẩm nhằm hạn chế tác động của thời tiết, đặc biệt trong trường hợp có mưa trước hoặc trong thời gian chương trình diễn ra.

Từng quả pháo tầm cao được kiểm tra, đánh số và bố trí theo đúng vị trí trước giờ khai hỏa. (Ảnh: Nguyễn Tiến)

Theo kế hoạch, TPHCM tổ chức bắn pháo hoa từ 21h đến 21h15 ngày 2/9. Trong đó, trận địa tại đầu hầm sông Sài Gòn là điểm bắn có quy mô lớn nhất.

Các giàn pháo được sắp xếp khoa học, bảo đảm phục vụ màn trình diễn đồng bộ và chính xác. (Ảnh: Nguyễn Tiến)

Theo phương án, điểm bắn này sử dụng 1.200 quả pháo tầm cao, 60 giàn pháo tầm thấp, 40 giàn hỏa thuật và 500 ống đơn tạo hiệu ứng.

Lực lượng kỹ thuật kiểm tra hệ thống trước khi trận địa pháo hoa chính thức vận hành. (Ảnh: Nguyễn Tiến)

Cách đó không xa, điểm bắn tại tòa nhà Marina được trang bị 90 giàn pháo tầm thấp, 60 giàn hỏa thuật và 12.540 ống hỏa thuật tạo hiệu ứng cây tre.

Trận địa đầu hầm sông Sài Gòn sử dụng 1.200 quả pháo tầm cao, quy mô lớn nhất trong 7 điểm bắn tại TPHCM. (Ảnh: Nguyễn Tiến)

Ngoài hai điểm trên, TPHCM còn tổ chức bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp tại Trung tâm Thành phố mới, phường Bình Dương và Quảng trường Tháp Tam Thắng, phường Vũng Tàu. Mỗi điểm sử dụng 500 quả pháo tầm cao và 60 giàn pháo tầm thấp.

Bốn điểm còn lại bắn pháo hoa tầm thấp gồm Công viên Quảng trường Bà Rịa, phường Bà Rịa; Công viên Văn hóa Đầm Sen, phường Bình Thới; tòa tháp Saigon Marina IFC, phường Sài Gòn và khu biệt thự Kim Long, khu vực cầu Rạch Đỉa, xã Nhà Bè.

Màn pháo hoa tại 7 điểm sẽ đồng loạt diễn ra trong 15 phút, tạo điểm nhấn chào mừng Quốc khánh 2/9, phục vụ người dân và du khách tại TPHCM.