Cận cảnh Toyota Cressida Wagon của ông Đặng Lê Nguyên Vũ: Mẫu xe 'cổ lỗ sĩ' đi ngược xu hướng SUV, khiến giới mộ điệu phải ngả mũ vì cái 'gu' lạ

Giữa bối cảnh đường phố Việt Nam ngày càng dày đặc SUV, crossover hay xe điện đời mới, sự xuất hiện của một chiếc Toyota Cressida Wagon mang dáng dấp cổ điển lập tức trở thành điểm nhấn khác biệt. Đáng chú ý hơn, chiếc xe này thuộc sở hữu của Đặng Lê Nguyên Vũ - người vốn đã quá quen thuộc với giới chơi xe nhờ bộ sưu tập trải dài từ siêu xe, xe thể thao cho đến những mẫu xe cổ hiếm gặp.

Toyota Cressida Wagon cổ điển xuất hiện nổi bật giữa phố xá hiện đại. Ảnh: Facebook

Toyota Cressida Wagon là cái tên không xa lạ với những người yêu xe Nhật Bản đời cũ, nhưng lại cực kỳ hiếm tại Việt Nam. Mẫu wagon này được Toyota phát triển từ nền tảng Cressida - dòng xe từng được định vị ở phân khúc cao hơn Camry trong thập niên 1980, hướng tới khách hàng cần sự thoải mái, bền bỉ và không gian rộng rãi. Phiên bản wagon kéo dài phần đuôi, tạo nên dáng xe vuông vức đặc trưng, vừa thực dụng vừa mang đậm tinh thần xe gia đình kiểu Mỹ - Âu của vài chục năm trước.

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ trực tiếp cầm lái mẫu wagon Nhật hiếm gặp. Ảnh: Facebook

Nếu đặt Cressida Wagon cạnh các mẫu xe hiện đại, sự “già nua” gần như là điều không thể phủ nhận. Từ cụm đèn chữ nhật, lưới tản nhiệt đơn giản, thân xe nhiều đường thẳng cho đến bộ mâm nhỏ đúng chất xe Nhật cổ, tất cả tạo nên một tổng thể hoàn toàn đi ngược lại xu hướng thiết kế khí động học ngày nay. Tuy nhiên, chính sự khác biệt đó lại là thứ khiến chiếc xe trở nên đáng giá trong mắt giới chơi xe. Đây không phải mẫu xe để khoe công nghệ, mà là để khoe gu.

Một lựa chọn thể hiện rõ cá tính và gu chơi xe riêng biệt. Ảnh: Facebook

Bên trong khoang cabin, Toyota Cressida Wagon mang đậm tinh thần của thập niên 1980, bao gồm bảng táp-lô thiên về sự thực dụng, vật liệu chủ yếu là nhựa cứng và nỉ, bố cục nút bấm rõ ràng, dễ sử dụng. Không có màn hình giải trí cỡ lớn hay các hệ thống hỗ trợ lái hiện đại, đổi lại là cảm giác lái cơ học thuần chất - thứ mà nhiều người chơi xe cổ vẫn luôn tìm kiếm. Với cấu hình wagon, không gian phía sau đủ rộng để chở hành lý hoặc phục vụ những chuyến đi dài, đúng với triết lý “xe dùng được hằng ngày” mà Toyota theo đuổi thời bấy giờ.

Nội thất xe cho thấy sự xuống cấp do thời gian. Ảnh: Facebook

Việc ông Đặng Lê Nguyên Vũ lựa chọn một mẫu xe như Cressida Wagon cho thấy triết lý sưu tầm xe rất riêng. Bên cạnh những chiếc xe hiệu năng cao hay siêu xe đắt giá, ông đặc biệt yêu thích các mẫu xe Nhật cổ - những chiếc xe không hào nhoáng nhưng giàu giá trị lịch sử và cảm xúc. Trong bộ sưu tập của mình, không khó để bắt gặp những mẫu Toyota, Nissan hay các dòng xe phổ thông đời cũ, được giữ gìn và sử dụng như một phần của phong cách sống.