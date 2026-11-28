Hình ảnh hố va chạm lớn trên Dimorphos do tàu DART tạo ra xác nhận thành công trong việc chuyển hướng tiểu hành tinh.

Ngày 25/11, Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) công bố những hình ảnh đầu tiên từ tàu thăm dò Hera, hé lộ hậu quả của vụ va chạm giữa tàu DART của NASA với tiểu hành tinh Dimorphos cách đây hơn 4 năm.

Hình ảnh cho thấy một mặt của Dimorphos bị san phẳng, tạo thành hố va chạm có kích thước tương đương một sân vận động và trải rộng gần như toàn bộ bề ngang tiểu hành tinh.

Đáng chú ý, vụ va chạm còn khiến Dimorphos rơi vào trạng thái quay hỗn loạn khi chuyển động quanh tiểu hành tinh lớn hơn mang tên Didymos.

Ảnh chụp từ tàu Hera hé lộ miệng hố lớn bằng một sân vận động trên tiểu hành tinh Dimorphos. (Ảnh: ESA)

Hố va chạm khổng lồ

Ngày 26/9/2022, tàu DART (thử nghiệm chuyển hướng tiểu hành tinh kép) của NASA lao vào Dimorphos với tốc độ khoảng 21.960 km/h. Đây là thử nghiệm đầu tiên nhằm đánh giá khả năng thay đổi quỹ đạo một tiểu hành tinh bằng cú va chạm có chủ đích, phục vụ nghiên cứu phòng vệ Trái Đất trước nguy cơ từ các thiên thể.

Dimorphos có đường kính khoảng 150 m, chuyển động quanh tiểu hành tinh Didymos lớn hơn. Hai thiên thể tạo thành một hệ tiểu hành tinh đôi.

Sau vụ va chạm, các nhà khoa học xác định chu kỳ Dimorphos quay quanh Didymos đã rút ngắn khoảng 33 phút, từ gần 11 giờ 55 phút xuống còn khoảng 11 giờ 22 phút. Kết quả vượt xa mức thay đổi tối thiểu mà NASA đặt ra trước thử nghiệm.

Tuy nhiên, những quan sát từ Trái Đất khi đó chưa thể xác định chính xác cú va chạm đã làm thay đổi cấu trúc và hình dạng Dimorphos như thế nào.

Để tìm lời giải, ESA phóng tàu Hera ngày 7/10/2024, thực hiện hành trình kéo dài hơn 2 năm tới hệ tiểu hành tinh Didymos - Dimorphos.

Tại sự kiện công bố hình ảnh mới ở Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Berlin (Đức), Patrick Michel, nhà nghiên cứu chính của nhiệm vụ Hera, cho biết các nhà khoa học từng tranh luận liệu cú đâm của DART chỉ tạo ra hố va chạm, làm biến dạng tiểu hành tinh hay không gây thay đổi đáng kể.

“Câu trả lời bất ngờ là cả ba điều cùng xảy ra. Bề mặt mà DART đâm vào đã bị mài phẳng thành miệng hố lớn, trải khắp chiều rộng của tiểu hành tinh”, chuyên gia này cho biết.

Michael Kueppers, nhà khoa học trong nhiệm vụ Hera, cho biết vụ va chạm đã khiến Dimorphos quay mất kiểm soát trên quỹ đạo. Xung quanh tiểu hành tinh này có hàng trăm tảng đá nhỏ, nhưng phần còn lại của Dimorphos không có dấu hiệu thay đổi rõ rệt.

Naomi Murdoch, nhà khoa học hành tinh tại Đại học Toulouse, cho biết nhóm nghiên cứu vẫn chưa xác định được nguồn gốc của những tảng đá này.

Sứ mệnh bảo vệ Trái Đất

Tàu Hera đã sử dụng ba thiết bị trong quan sát đầu tiên, bao gồm máy chụp ảnh hồng ngoại nhiệt, máy chụp ảnh đa phổ và máy ảnh đơn sắc.

Hiện tại, tàu vũ trụ của ESA đang ở trong quỹ đạo hình chữ nhật quanh hệ thống tiểu hành tinh nhị phân, duy trì khoảng cách khoảng 30 km để tiếp tục quan sát Didymos và Dimorphos. Dự kiến vào tháng 12, Hera sẽ rút ngắn khoảng cách xuống 13 km để chụp thêm hình ảnh chi tiết hơn.

Dự kiến, đến tháng 1/2027, Hera sẽ triển khai hai vệ tinh CubeSat, Juventas và Milani, để khảo sát sâu hơn về Dimorphos và vật liệu xung quanh hệ thống Didymos.

Những dữ liệu tử Hera sẽ góp phần hoàn thiện kỹ thuật chuyển hướng tiểu hành tinh, hướng tới khả năng ứng phó với các thiên thể có nguy cơ va chạm Trái Đất trong tương lai.