Cận cảnh tàu Starship của SpaceX phát nổ trên Ấn Độ Dương

Hải Yến
|

Chuyến bay thử nghiệm mới nhất của SpaceX để lại nhiều dấu ấn đặc biệt, nhưng kết thúc bất ngờ đã khiến dư luận không khỏi tò mò.

Tập đoàn SpaceX của ông Elon Musk vừa tiến hành một chuyến bay thử nghiệm quan trọng với mẫu tàu vũ trụ Starship thế hệ mới. Sau khi hoàn thành các mục tiêu chính, con tàu đã phát nổ khi tiếp nước tại Ấn Độ Dương, đúng như kịch bản dự kiến.

Theo hình ảnh từ buổi phát trực tiếp của SpaceX, Starship khởi hành từ cơ sở Starbase ở Texas, Mỹ. Sau 66 phút bay, tầng trên của Starship tái nhập khí quyển, thực hiện động tác hạ cánh bằng động cơ và tiến vào khu vực hạ cánh đã định.

Ngay sau khi chạm nước, con tàu bị nghiêng và phát nổ. Tuy nhiên, SpaceX khẳng định đây không phải là thất bại, bởi Starship không được thiết kế để thu hồi từ đại dương.

Trong chuyến bay, Starship đã triển khai vệ tinh giả Starlink khoảng 20 phút sau khi phóng và thử nghiệm nhiều phần cứng mới, gồm thay đổi ở lớp chắn nhiệt nhằm kiểm tra khả năng chịu đựng khi tái nhập khí quyển.

Ít nhất 1 trong 6 động cơ của tàu gặp trục trặc, song Starship vẫn hoàn thành các mục tiêu chính và tiến đến khu vực hạ cánh.

Trong khi đó, tầng đẩy Super Heavy tách ra sớm hơn và được cho là đã rơi xuống Vịnh Mexico với cú hạ cánh “mạnh” sau khi chỉ một số ít động cơ tái kích hoạt.

Starship là trung tâm trong kế hoạch dài hạn của SpaceX, gồm chương trình Artemis của NASA đưa người lên Mặt Trăng và tham vọng của ông Elon Musk xây dựng hệ thống vận tải tái sử dụng để đến Sao Hỏa.

Phiên bản nâng cấp vừa thử nghiệm được kỳ vọng sẽ mang vệ tinh, hàng hóa và phi hành đoàn đến Mặt Trăng và Sao Hỏa trong tương lai.

Theo RT
