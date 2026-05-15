Cận cảnh tàu chiến đa nhiệm của hải quân Canada vừa đến Đà Nẵng

Nguyễn Thành
|

Ngày 15/5, tàu HMCS Charlottetown của hải quân Canada cập cảng Tiên Sa, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị TP. Đà Nẵng trong 4 ngày.

Cận cảnh tàu HMCS Charlottetown của hải quân Canada cập cảng Tiên Sa. Video: Nguyễn Thành

Tàu HMCS Charlottetown - tàu chiến đa nhiệm lớp Halifax của hải quân Canada vừa đến Đà Nẵng được trang bị nhiều khí tài hiện đại.

Lễ đón đoàn tàu HMCS Charlottetown được tổ chức trang trọng ngay tại cầu cảng của cảng Đà Nẵng. Tàu HMCS Charlottetown thực hiện chuyến thăm ngoại giao đến Đà Nẵng trong khuôn khổ chiến dịch HORIZON. Đây là sự kiện quan trọng trong hoạt động hợp tác của Canada tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Canada.

Thủy thủ đoàn tàu HMCS Charlottetown chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện cơ quan chức năng TP. Đà Nẵng.

HMCS Charlottetown là tàu chiến hạng nhẹ lớp Halifax với thủy thủ đoàn khoảng 240 người thuộc Hải quân Hoàng gia Canada và các phi công thuộc Không quân Hoàng gia Canada vận hành và hỗ trợ trực thăng bay biển CH‑148 Cyclone trên tàu.

Sau lễ tiếp đón, các phóng viên của các cơ quan báo chí được lên tàu tham quan tàu HMCS Charlottetown.

Trực thăng bay biển CH‑148 Cyclone trên tàu HMCS Charlottetown.

Hệ thống tên lửa được trang bị trên tàu.

Tàu được trang bị hệ thống radar, cảm biến tiên tiến cùng tổ hợp vũ khí mạnh mẽ, đáp ứng các yêu cầu quân sự phức tạp từ tác chiến chống ngầm, chống hạm cho đến phòng không.

Một ụ pháo 57mm được trang bị phía mũi tàu HMCS Charlottetown

Trong thời gian ở Đà Nẵng, tàu HMCS Charlottetown sẽ giao lưu với các lãnh đạo địa phương trong lĩnh vực hàng hải, tham gia các hoạt động cộng đồng và một sự kiện văn hóa tại Hội An, góp phần thắt chặt những mối gắn kết và củng cố quan hệ nhân dân đầy ý nghĩa giữa hai nước.

Chuyến thăm này nhấn mạnh cam kết của Canada đối với ý nghĩa hợp tác quốc tế, xây dựng lòng tin, tăng cường khả năng phối hợp và góp phần bảo đảm một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do, rộng mở và bao trùm cùng với các quốc gia đồng chính kiến khác.

