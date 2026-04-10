Cận cảnh sắc vóc "mơ ước" của Á hậu Việt muốn gia nhập Victoria's Secret

Vân Anh |

Hoàng Thùy khiến dư luận xôn xao khi tung loạt hình khoe thân hình hoàn hảo, với mục tiêu đầy tham vọng gia nhập Victoria’s Secret.

Ngày 1/4, trang chủ Victoria's Secret đăng tuyển thiên thần tiếp theo cho show diễn trong năm 2026 với hình thức tuyển chọn mở rộng trên toàn nước Mỹ. Theo bài đăng, Victoria's Secret đón nhận các hồ sơ đăng ký đến hết ngày 28/5. Tuy nhiên điều kiện phải là người cư trú hợp pháp tại Mỹ.

Cận cảnh sắc vóc "mơ ước" của Á hậu Việt muốn gia nhập Victoria's Secret - Ảnh 1.

Hoàng Thùy muốn gia nhập Victoria's Secret

Trước thông tin này, Á hậu Hoàng Thùy khẳng định: "Dù thể lệ hiện tại chỉ dành cho những người cư trú hợp pháp tại Mỹ, tôi biết rằng đó không phải là con đường duy nhất".

Cô cho biết: "Tôi sẽ tiếp tục tập luyện, chuẩn bị và tìm kiếm cơ hội thông qua các công ty quản lý. Và khi cơ hội phù hợp đến, tôi sẽ sẵn sàng nắm lấy để tiếp tục hành trình của mình đến với Victoria's Secret và nhiều cột mốc lớn hơn nữa".

Cận cảnh sắc vóc "mơ ước" của Á hậu Việt muốn gia nhập Victoria's Secret - Ảnh 2.

Theo lời Hoàng Thùy, giấc mơ này bắt đầu từ 14 năm trước

Cận cảnh sắc vóc "mơ ước" của Á hậu Việt muốn gia nhập Victoria's Secret - Ảnh 3.

Hoàng Thùy sở hữu số đo hình thể siêu chuẩn 86-61-97cm

Theo lời Hoàng Thùy, giấc mơ được trình diễn cho Victoria's Secret của cô bắt đầu từ 14 năm trước, khi bước vào hành trình làm người mẫu. Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 nói, cô học hỏi từ những siêu mẫu mà mình ngưỡng mộ, từ catwalk, sự tự tin cho đến lối sống kỷ luật của họ.

"Khi hiểu sâu hơn về ngành thời trang, tôi nhận ra rất nhiều người trong số họ đều được đại diện bởi những công ty quản lý người mẫu hàng đầu. Từ năm 2012 đến 2017, tôi đã tham gia rất nhiều buổi casting, trong đó có 6 lần casting với IMG tại New York, London và Paris và tôi đều bị từ chối ở tất cả lần đó. Nhưng chính những lần bị từ chối ấy lại khiến tôi mạnh mẽ hơn", cô bày tỏ.

Cận cảnh sắc vóc "mơ ước" của Á hậu Việt muốn gia nhập Victoria's Secret - Ảnh 4.

Nàng Á hậu có vóc dáng gợi cảm chuẩn siêu mẫu, đôi chân dài cùng thần thái tự tin

Cô nhấn mạnh mục tiêu không đơn thuần là tham gia đợt tuyển chọn của Victoria's Secret mà là tìm cơ hội thông qua các công ty quản lý quốc tế, đặc biệt là IMG Models.

Cận cảnh sắc vóc "mơ ước" của Á hậu Việt muốn gia nhập Victoria's Secret - Ảnh 5.

Cô nhấn mạnh sẽ tìm kiếm cơ hội qua các công ty quản lý quốc tế

Cận cảnh sắc vóc "mơ ước" của Á hậu Việt muốn gia nhập Victoria's Secret - Ảnh 6.

Cư dân mạng cho rằng Hoàng Thùy hội đủ điều kiện tham gia sàn diễn Victoria's Secret

Hoàng Thùy sở hữu số đo hình thể siêu chuẩn 86-61-97cm. Với vóc dáng gợi cảm chuẩn siêu mẫu, đôi chân dài cùng thần thái tự tin, ánh mắt sắc sảo và nụ cười tỏa nắng thì nàng Á hậu hoàn toàn hội đủ điều kiện tham gia sàn diễn "nóng bỏng" nhất hành tinh Victoria's Secret.

