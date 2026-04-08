Cận cảnh 'quái thú' bán tải 11 chỗ ngồi, bình dầu đổ đầy hơn 700 lít

Trên sàn giao dịch trực tuyến eBay, một chiếc Ford F-450 Platinum đời 2020 đang thu hút sự chú ý với cấu hình độc bản.

Đơn vị độ xe có tên Stretch My Truck đã can thiệp sâu vào cấu trúc khung gầm hình thang và thân xe nguyên bản để kéo dài khoang cabin, bổ sung thêm một cặp cửa và hàng ghế thứ ba.

Bản độ Ford F-450 sở hữu 6 cửa với không gian nội thất đủ chỗ cho 11 hành khách.

Kết quả là một phương tiện có kích thước tương đương xe tải đầu kéo, cung cấp không gian cho 11 người ngồi nhưng vẫn duy trì thùng hàng dài 2,4 mét phía sau.

Với chiều dài cơ sở được kéo dài, mẫu Ford F-450 6 cửa có kích thước vượt trội so với các dòng bán tải nguyên bản.

Về sức mạnh vận hành, xe sử dụng khối động cơ dầu diesel PowerStroke V8, dung tích 6,7 lít. Bản độ này được nâng cấp hệ thống tăng áp kép (twin-turbo), bộ làm mát trung gian tùy chỉnh và hiệu chỉnh lại bộ điều khiển trung tâm (ECU).

Mặc dù người bán chưa công bố con số chính xác, nhưng các thay đổi này giúp công suất xe vượt xa mức nguyên bản 475 mã lực và mô-men xoắn 1.424 Nm.

Bộ phuộc hơi tùy chỉnh cho phép xe có thể nâng hạ gầm để vượt địa hình.

Điểm nhấn kỹ thuật nằm ở hệ thống treo tùy chỉnh, cho phép thay đổi độ cao độc lập tại mỗi trục bánh xe. Ở trạng thái cao nhất, xe sử dụng bộ lốp chuyên dụng kích thước 46 inch (khoảng 117 cm) với cấu hình bánh kép phía sau.

Để phục vụ mục đích sử dụng thông thường hoặc kéo rơ-moóc, xe có thể hạ thấp để vận hành với bộ lốp 36 inch (khoảng 91 cm).

Ford F-450 bản độ được trang bị bầu hơi tại mỗi trục, cho phép điều chỉnh độ cao độc lập tùy theo tải trọng và điều kiện vận hành.

Nhằm đảm bảo khả năng di chuyển đường dài, xe được trang bị hệ thống lưu trữ nhiên liệu khổng lồ. Ngoài bình nguyên bản 189 lít, bản độ lắp thêm một bình 227 lít dưới gầm cabin và một bình phụ 284 lít đặt tại thùng xe.

Tổng dung tích nhiên liệu đạt mức 700 lít. Với giá dầu trung bình tại Mỹ, chi phí để nạp đầy các bình này tiêu tốn khoảng 1.038 USD, tương đương hơn 26 triệu đồng.

Khoang nội thất nguyên bản của dòng Platinum được kéo dài để lắp đặt thêm hàng ghế thứ ba.

Không gian nội thất vẫn duy trì các tính năng cao cấp của dòng Platinum nhưng được làm mới hệ thống giải trí. Màn hình cảm ứng trung tâm có kích thước lớn hơn, đi kèm các màn hình phụ gắn tại tựa lưng ghế để phục vụ hành khách phía sau.

Hàng ghế thứ hai được nâng cấp khả năng điều chỉnh điện, bổ sung các bộ phận sưởi và điều hòa không khí riêng biệt cho khoang sau.

Phần khoang lái vẫn được giữ nguyên.

Chiếc Ford F-450 sáu cửa này đã lăn bánh hơn 22.000 km. Theo đơn vị thực hiện, tổng chi phí để hoàn thiện dự án này rơi vào khoảng 500.000 USD.

Mức giá chào bán hiện tại là 399.900 USD (khoảng 10 tỷ đồng), gấp 4 lần so với một chiếc Ford F-450 tiêu chuẩn mới xuất xưởng.

(Theo Carscoops)