Cận cảnh pha đánh nguội của Lý Đức khiến anh phải nhận thẻ đỏ, U23 Việt Nam mất người, cầu thủ trẻ nhìn mà tránh!

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc ở bán kết U23 châu Á 2026 đã khép lại với nhiều cảm xúc trái chiều, nhưng một trong những khoảnh khắc gây tranh cãi và tiếc nuối nhất chắc chắn là tình huống khiến Lý Đức phải rời sân sớm, đẩy U23 Việt Nam vào thế bất lợi nghiêm trọng.

Cụ thể, sau một pha lên bóng nhanh, U23 Trung Quốc đưa được bóng vào lưới U23 Việt Nam và các cầu thủ áo đỏ lập tức ăn mừng cuồng nhiệt. Đáng nói, một cầu thủ Trung Quốc đã ôm bóng chạy về giữa sân như thể bàn thắng đã được công nhận, trong khi phía U23 Việt Nam cho rằng cần kiểm tra lại tình huống này.

Một cầu thủ U23 Việt Nam lập tức lao tới nhằm ngăn cản cầu thủ Trung Quốc cầm bóng đi. Giữa lúc căng thẳng ấy, Phạm Lý Đức đã không giữ được cái đầu lạnh khi có hành vi đánh nguội với cầu thủ đối phương. Pha ra tay diễn ra rất nhanh nhưng không qua được mắt trọng tài, khiến Lý Đức phải nhận thẻ đỏ trực tiếp.

Ngay sau đó, VAR vào cuộc và xác định bàn thắng của U23 Trung Quốc không hợp lệ do lỗi việt vị. Bàn thắng bị hủy, nhưng cái giá mà U23 Việt Nam phải trả lại quá đắt: đội bóng áo đỏ mất người trong bối cảnh đã bị dẫn trước 2 bàn.

Thi đấu thiếu người trước đối thủ mạnh và chơi pressing quyết liệt, U23 Việt Nam gần như không còn khả năng xoay chuyển cục diện. Hàng thủ liên tục chịu sức ép lớn, trong khi các pha phản công cũng thiếu đi sự sắc bén cần thiết. Chung cuộc, U23 Việt Nam nhận thất bại 0-3 đầy cay đắng.

Sau trận đấu, Lý Đức gửi lời xin lỗi chân thành đến người hâm mộ: "Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ bọn em… Em xin chân thành cúi đầu xin lỗi người hâm mộ Việt Nam… Lời xin lỗi không bao giờ đủ"...

Tình huống của Lý Đức là bài học đắt giá về bản lĩnh và sự kiềm chế - đặc biệt với các cầu thủ trẻ. Trong bóng đá hiện đại, VAR có thể sửa sai cho trọng tài, nhưng không thể "xóa thẻ đỏ" cho những khoảnh khắc bộc phát cảm xúc. Một giây nóng nảy có thể khiến cả tập thể phải trả giá.