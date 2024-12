Cận cảnh nhóm chiến binh ập vào dinh Tổng thống Syria; Nga giáng đòn không kích diệt thủ lĩnh phiến quân?

Đài RT (Nga) đưa tin, một đoạn video được cho là do các thành viên của nhóm phiến quân Hayat Tahrir-al-Sham (HTS) quay và chia sẻ trên mạng xã hội hôm 1/12 cho thấy họ đã xông vào dinh thự của Tổng thống Syria Bashar Assad ở Aleppo - thành phố lớn thứ hai của Syria. Các chiến binh đi qua các phòng ăn tối đèn và leo cầu thang đá cẩm thạch để lên các tầng trên của dinh thự này.

Theo RT, dinh thự của Tổng thống Syria dường như không có người ở trước khi đoạn video được quay. Mặc dù chính phủ Syria đã giành lại toàn quyền kiểm soát Aleppo vào năm 2016 và duy trì tình hình này cho đến tuần qua, nhưng Tổng thống Syria Bashar Assad vẫn sử dụng nhiều dinh thự ở những địa điểm khác nhau.

Tại thời điểm đoạn video được quay, ông đang gặp Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tại Damascus, cách đó khoảng 350km về phía nam. Ngoại trưởng Araghchi cam kết rằng Tehran sẽ cung cấp mọi hỗ trợ cần thiết để giúp chính quyền của Tổng thống Assad đập tan cuộc nổi loạn.

"Quân đội Syria sẽ một lần nữa đánh bại các nhóm khủng bố này như trong quá khứ", ông Araghchi nói với hãng thông tấn nhà nước IRNA của Iran trước cuộc gặp.

RT dẫn thông tin từ các kênh Telegram ủng hộ cũng như phản đối Tổng thống Syria Assad cho biết, các cố vấn quân sự và tình nguyện viên Iran đã vào Syria hôm 30/11 và hiện đang giúp quân đội Syria tổ chức một cuộc phản công từ thành phố Hama, cách Aleppo khoảng 80 km về phía nam.

Đến ngày 1/12, hãng thông tấn nhà nước SANA của Syria cho biết quân đội nước này "đã có thể bảo vệ một số khu vực" xung quanh Hama và gây ra thương vong đáng kể cho lực lượng phiến quân, mà không cung cấp thêm thông tin chi tiết. Hôm 30/11, các quan chức Syria ước tính HTS thiệt hại khoảng 1.000 chiến binh.

Trước đó, theo RT, hôm 27/11, nhóm phiến quân HTS và các lực lượng vũ trang đồng minh đã tấn công lãnh thổ do quân đội chính phủ Syria kiểm soát ở miền bắc nước này, tiến vào thành phố Aleppo một ngày sau đó.

Theo New York Times, trong tuyên bố hôm 28/11, các nhóm phiến quân khẳng định họ mở chiến dịch tấn công để “đáp trả” việc quân đội Syria cùng đồng minh gần đây liên tục pháo kích các mục tiêu ở tỉnh Idlib gần Aleppo, nơi HTS hoạt động.

Tờ Jerusalem Post (Israel) dẫn báo cáo của truyền thông Ả Rập vào sáng ngày 1/12 (giờ địa phương) đưa tin, thủ lĩnh HTS Abu Mohammad al-Julani có thể đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Nga, và những bức ảnh được cho là cho thấy thi thể của ông ta đã được lan truyền trên mạng xã hội.

Al-Julani là thủ lĩnh chính trị và quân sự của HTS kể từ khi nhóm này thành lập và đã nỗ lực thuyết phục các nhà quan sát phương Tây rằng tổ chức của ông ta không gây ra mối đe dọa cho phương Tây.

Hôm 1/12, truyền thông Nga dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga rằng lực lượng không quân của họ đã tiến hành các cuộc không kích nhắm vào phiến quân HTS để hỗ trợ quân đội Syria.

Các cuộc không kích nhắm vào "các điểm tập trung phiến quân, sở chỉ huy, kho vũ khí và vị trí pháo binh" ở Aleppo và Idlib, Trung tâm Hòa giải các bên thù địch của Nga tại Syria do nhà nước Nga điều hành tuyên bố.

Theo hãng thông tấn AFP (Pháp), xung đột ở Syria nổ ra sau khi chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad trấn áp các cuộc biểu tình chống chính phủ vào năm 2011, và leo thang thành một cuộc xung đột phức tạp thu hút quân đội nước ngoài và các chiến binh thánh chiến. Cuộc xung đột đã khiến hơn 500.000 người thiệt mạng, hàng triệu người phải di dời và tàn phá cơ sở hạ tầng cũng như ngành công nghiệp của nước này.





Theo hãng thông tấn Anadolu (Thổ Nhĩ Kỳ), cuộc tấn công của các nhóm phiến quân do HTS dẫn đầu vào tuần qua đã đánh dấu lần đầu tiên phiến quân có thể chiếm giữ lãnh thổ do quân đội chính phủ Syria kiểm soát, kể từ khi các bên đạt được lệnh ngừng bắn ở Tây Bắc Syria vào tháng 3/2020 theo thỏa thuận do Thổ Nhĩ Kỳ và Nga bảo trợ.





HTS tự xưng là lực lượng vũ trang đối lập chống lại chính phủ Syria, nhưng Syria và nhiều quốc gia cáo buộc nhóm này là một tổ chức Hồi giáo cực đoan. HTS từng có liên hệ mật thiết với nhóm khủng bố khét tiếng al-Qaeda và thủ lĩnh HTS bị nhiều nước, bao gồm Mỹ, đưa vào danh sách khủng bố.