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Cận cảnh nhan sắc 2 Á hậu Hoa hậu Việt Nam 2026: Một người đẹp học giỏi, một người từng là Hoa khôi Ngoại thương

Tú Linh
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Hai danh hiệu Á hậu Hoa hậu Việt Nam 2026 thuộc về Trần Xuân Khánh Linh và Lê Phương Nghi, những người đẹp gây chú ý với nhan sắc và học vấn nổi bật.

Tối 7/11, chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra tại Quảng trường Danh Vọng, Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, TP Hải Phòng. Bên cạnh chiến thắng của tân Hoa hậu Nguyễn Yến Trang, hai danh hiệu Á hậu cũng nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Theo kết quả từ ban tổ chức, Trần Xuân Khánh Linh giành ngôi vị Á hậu 1, trong khi Lê Phương Nghi được xướng tên ở vị trí Á hậu 2.

Cả hai đều là những gương mặt nổi bật trong hành trình tranh tài của 25 thí sinh. Không chỉ sở hữu vẻ ngoài thu hút, hai tân Á hậu còn có thành tích học tập đáng chú ý, tạo nên sức hút riêng trước khi bước vào đêm chung kết.

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Á hậu 1 Trần Xuân Khánh Linh: Nhan sắc ngọt ngào, từng là thủ khoa

Trần Xuân Khánh Linh, sinh năm 2006, đến từ TP.HCM, được đánh giá là một trong những thí sinh có cả nhan sắc lẫn học vấn nổi bật tại Hoa hậu Việt Nam 2026. Người đẹp cao 1,69 m, sở hữu số đo ba vòng 83-60-88 cm. Gương mặt cân đối, nụ cười tươi cùng vẻ đẹp ngọt ngào là những điểm giúp Khánh Linh tạo thiện cảm từ các vòng tuyển chọn.

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Đáng chú ý, Khánh Linh từng đạt thành tích thủ khoa bậc THPT, nhận học bổng du học Mỹ và có khả năng sử dụng tiếng Anh, tiếng Trung. Trước khi góp mặt tại Hoa hậu Việt Nam 2026, cô từng thử sức ở Miss World Vietnam 2025 nhưng chưa đạt được kết quả như mong đợi.

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Trở lại với cuộc thi năm nay, Khánh Linh từng bước khẳng định bản thân và tiến sâu vào các vòng thi quan trọng. Tại đêm chung kết, người đẹp gây chú ý khi gặp sự cố vấp ngã trong phần trình diễn dạ hội. Tuy nhiên, cô nhanh chóng đứng dậy, lấy lại bình tĩnh và hoàn thành phần thi. Không chỉ giành danh hiệu Á hậu 1, Khánh Linh còn được trao giải Đại sứ Nhân ái. Đây là dấu ấn đáng nhớ, ghi nhận hành trình của cô tại cuộc thi năm nay.

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Á hậu 2 Lê Phương Nghi: Hoa khôi Ngoại thương có IELTS 7.5

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Lê Phương Nghi sinh năm 2006, đến từ Gia Lai, sở hữu chiều cao 1,72 m. Người đẹp gây ấn tượng với gương mặt thanh tú, nụ cười rạng rỡ cùng phong cách nữ tính, thanh lịch. Trước khi giành danh hiệu Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2026, Phương Nghi đã là gương mặt quen thuộc trong các hoạt động sắc đẹp dành cho sinh viên.

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Cô hiện theo học ngành Kinh tế đối ngoại tại Trường Đại học Ngoại thương, Cơ sở II TP.HCM. Năm 2025, Phương Nghi đăng quang Hoa khôi Duyên dáng Ngoại thương (FTUCharm), qua đó tích lũy thêm kinh nghiệm trình diễn và sự tự tin trên sân khấu.

Không chỉ gây chú ý bởi ngoại hình, Phương Nghi còn sở hữu bảng thành tích học tập ấn tượng. Cô từng giành giải Ba học sinh giỏi quốc gia môn Địa lý, hai giải Nhất cấp tỉnh và huy chương vàng Olympic 30/4. Người đẹp có chứng chỉ IELTS 7.5 và chứng chỉ tiếng Nhật JLPT N5.

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Từ danh hiệu Hoa khôi Ngoại thương đến vị trí Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2026, Phương Nghi cho thấy sự trưởng thành qua từng sân chơi. Thành tích này cũng đánh dấu bước tiến mới của cô gái 20 tuổi trên hành trình chinh phục các cuộc thi nhan sắc.

Với ngôi vị Á hậu 1 và Á hậu 2, Trần Xuân Khánh Linh và Lê Phương Nghi chính thức đồng hành cùng tân Hoa hậu Nguyễn Yến Trang trong nhiệm kỳ mới. Hai người đẹp mang những thế mạnh riêng về ngoại hình, học vấn và kinh nghiệm, hứa hẹn sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm của công chúng sau đăng quang.

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Khánh Linh

Phương Nghi

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