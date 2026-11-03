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Cận cảnh nhà 'siêu mỏng' rộng 2m, giá hơn 20 tỷ đồng

Bằng Lăng/VTC News
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Một ngôi nhà siêu hẹp, thậm chí còn hẹp hơn toa tàu điện ngầm tại Anh đang được rao bán 600.000 bảng Anh thu hút sự chú ý của nhiều người.

Theo TheSun, căn nhà 2 phòng ngủ độc đáo có chiều rộng chỉ 2,4 mét, nằm ở vị trí đắc địa tại khu ngoại ô sang trọng Sandycombe Road, Kew, phía tây nam London, nơi giá nhà rất đắt đỏ.

Nhà siêu mỏng 2m ở London giá 20 tỷ đồng thu hút sự chú ý - Ảnh 1.

Ngôi nhà đang được rao bán với giá 600.000 bảng Anh. (Ảnh: ACN / Halletts)

Tuy nhiên, do cấu trúc đơn giản, căn nhà liền kề này đang được rao bán 600.000 bảng Anh (tương đương 20,7 tỷ đồng). Mức giá này đã giảm 42.000 bảng Anh sau khi không tìm được người mua. Theo người bán, đây được xem là mức giá hời vì thấp hơn 400.000 bảng Anh so với giá nhà trung bình trong khu vực.

Nhà siêu mỏng 2m ở London giá 20 tỷ đồng thu hút sự chú ý - Ảnh 2.

Ngôi nhà 2 phòng ngủ có chiều rộng chỉ 2,4 mét, nhỏ hơn cả một toa tàu điện ngầm. (Ảnh: ACN / Halletts)

Với chiều rộng chỉ 8 feet (khoảng 2,4 mét), chủ nhân mới của căn nhà sẽ khó có thể đặt vừa một chiếc ghế sofa 3 chỗ ngồi vào phòng khách.

Mặc dù diện tích nhỏ nhưng tầng dưới vẫn được trang bị đầy đủ phòng khách, bếp và nhà vệ sinh theo kiểu không gian mở.

Nhà siêu mỏng 2m ở London giá 20 tỷ đồng thu hút sự chú ý - Ảnh 3.

Giá nhà trung bình trong khu vực này là hơn 1 triệu bảng Anh. (Ảnh: ACN / Halletts)

Nhà siêu mỏng 2m ở London giá 20 tỷ đồng thu hút sự chú ý - Ảnh 4.

Giá chào bán đã được giảm 42.000 bảng Anh do không tìm được người mua. (Ảnh: ACN / Halletts)

Tầng trệt thậm chí còn có một khu bếp nhỏ với bếp nấu hiện đại thiết kế âm tường, bếp từ và tủ màu trắng với mặt bàn bằng đá cẩm thạch.

Bên ngoài căn nhà là khu vườn có tường bao quanh, đón nắng với những luống hoa và thảm cỏ nhân tạo.

Căn nhà này đang được rao bán bởi công ty môi giới bất động sản Halletts.

Nhà siêu mỏng 2m ở London giá 20 tỷ đồng thu hút sự chú ý - Ảnh 5.

Ngôi nhà gồm 2 phòng ngủ. (Ảnh: ACN / Halletts)

Theo giới thiệu của Halletts, đây là một n gôi nhà 2 phòng ngủ độc đáo và đáng yêu với khu vườn hướng Đông Nam xinh xắn. Nhà gồm 3 tầng, ngập tràn ánh sáng tự nhiên với trang thiết bị hiện đại, tông màu trung tính và toàn bộ sàn đều được lát sàn gỗ.

Bên cạnh đó, ngôi nhà còn có vị trí đắc địa, dễ dàng đi bộ tới các ga tàu, cửa hàng tiện ích và hàng loạt nhà hàng quanh khu vực.

Nhà siêu mỏng 2m ở London giá 20 tỷ đồng thu hút sự chú ý - Ảnh 6.

Bên ngoài khu đất là một khu vườn có tường bao quanh, đón nắng tốt. (Ảnh: ACN / Halletts)

Halletts khuyến nghị khách nên xem nhà sớm để trực tiếp cảm nhận không gian của bất động sản này.

Một người đang tìm mua nhà bình luận: “Căn bếp hẹp như hành lang. Phòng ngủ hẹp như hành lang. Đến phòng khách cũng hẹp như hành lang nốt”.

Người khác đùa vui: “Ngôi nhà này rộng đúng bằng một cái thùng container”.

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Tags

nhà siêu mỏng

nhà liền kề

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