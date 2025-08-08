Cận cảnh nhà máy điện rác 'xanh' lớn thứ 2 Đông Nam Á vừa hoàn thành

Nhà máy điện rác Seraphin được cấp phép xây dựng từ tháng 3/2022, đến ngày 1/5/2025, chính thức tiếp nhận rác. Như vậy, nhà máy chỉ mất hơn 3 năm từ ngày có giấy phép đến ngày vận hành. Con số không chỉ là một kỷ lục, mà còn là kỳ tích trong bối cảnh nhiều dự án điện rác ở Việt Nam phải mất từ 5-8 năm để hoàn thiện.