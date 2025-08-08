Cận cảnh nhà máy điện rác 'xanh' lớn thứ 2 Đông Nam Á vừa hoàn thành
Trần Hoàng - Duy Phạm |
Không chỉ lập kỷ lục về tiến độ xây dựng, nhà máy điện rác Seraphin còn tạo kỳ tích khi là nhà máy rác "xanh" với quy trình xử lý khép kín. Cùng với đó là mô hình mở sẵn sàng đón khách đến học tập, thăm quan, nhà máy còn là trung tâm truyền thông về môi trường – sinh động, trực quan và lan tỏa.
