Cận cảnh nhà máy điện rác 'xanh' lớn thứ 2 Đông Nam Á vừa hoàn thành

Trần Hoàng - Duy Phạm |

Không chỉ lập kỷ lục về tiến độ xây dựng, nhà máy điện rác Seraphin còn tạo kỳ tích khi là nhà máy rác "xanh" với quy trình xử lý khép kín. Cùng với đó là mô hình mở sẵn sàng đón khách đến học tập, thăm quan, nhà máy còn là trung tâm truyền thông về môi trường – sinh động, trực quan và lan tỏa.

- Ảnh 1.

Nhà máy điện rác Seraphin là nhà máy điện rác lớn thứ 2 Đông Nam Á có vị trí tại thôn Xuân Khanh, phường Tùng Thiện, Hà Nội (Thị xã Sơn Tây cũ - PV). Chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Công nghệ Môi trường xanh Seraphin.

- Ảnh 2.

Nhà máy điện rác Seraphin được cấp phép xây dựng từ tháng 3/2022, đến ngày 1/5/2025, chính thức tiếp nhận rác. Như vậy, nhà máy chỉ mất hơn 3 năm từ ngày có giấy phép đến ngày vận hành. Con số không chỉ là một kỷ lục, mà còn là kỳ tích trong bối cảnh nhiều dự án điện rác ở Việt Nam phải mất từ 5-8 năm để hoàn thiện.

- Ảnh 4.

Nhà máy ứng dụng công nghệ đốt rác phát điện Martin hiện đại từ Đức. Toàn bộ rác thải đầu vào được xử lý và chuyển hóa thành nguồn điện sạch cùng các sản phẩm phụ tái chế, góp phần phục vụ hiệu quả cho các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Các chỉ tiêu về khí thải, nước thải và chất thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn châu Âu, đảm bảo an toàn cho môi trường và cộng đồng.

- Ảnh 5.

Đáng chú ý, dù tiếp nhận lượng rác tới 2.250 tấn/ngày, nhưng nhà máy chỉ có tổng số 150 cán bộ bao gồm cả khối văn phòng, hậu cần và kỹ sư vận hành. Đội ngũ kỹ sư vận hành khoảng 70 người, chia thành 3 ca 4 kíp luân phiên. Trung bình mỗi ca có khoảng 20 kỹ sư làm việc.

- Ảnh 6.

Nhờ hệ thống điều khiển tự động hiện đại, các thiết bị được thao tác trực tiếp qua màn hình DCS tại phòng điều khiển trung tâm. Kỹ sư chỉ cần giám sát vận hành, không phải làm việc thủ công trực tiếp.

- Ảnh 9.

Các công việc nặng nhọc và độc hại nhất như: Đánh đống - đảo trộn rác, gắp rác đưa vào lò đốt đều được thực hiện hoàn toàn bằng máy móc tự động.

- Ảnh 10.

Sau khi rác được đốt cháy, phần còn lại là xỉ lò sẽ được đẩy ra hố chứa xỉ bằng hệ thống máy móc. Tại đây, xỉ sẽ được cẩu lên ô tô chuyên dụng để vận chuyển đi phân loại, tái chế và sử dụng trong sản xuất các sản phẩm như cống và gạch không nung.

- Ảnh 11.

Tất cả phát thải của khí thải, nước thải đều được giám sát qua hệ thống quan trắc online gửi trực tiếp về Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

- Ảnh 12.

Toàn bộ quá trình đốt rác được lò trưởng giám sát các thông số. Điều chỉnh hoàn toàn tự động.

- Ảnh 13.

Nhà máy điện rác Seraphin được thiết kế theo mô hình mở, sẵn sàng đón tiếp học sinh, sinh viên, nhà nghiên cứu và người dân đến tham quan. Không chỉ là nơi xử lý rác, nhà máy còn là trung tâm truyền thông về môi trường: sinh động, trực quan và dễ lan tỏa.

- Ảnh 14.

Nhà máy thiết kế theo chuẩn "xanh", trên ảnh là khu ký túc xá cho cán bộ, công nhân viên và khách đến thăm quan. Bên trong có các phòng hội nghị, rạp chiếu phim, phòng gym, nhà ăn... tiêu chuẩn để phục vụ cán bộ và khách thăm quan.

- Ảnh 15.

Mô hình xử lý rác xanh của nhà máy điện rác Seraphin. Toàn bộ khí thải ra môi trường, các chất độc hại sẽ được giữ lại để xử lý theo dây chuyền khép kín. Toàn bộ nước rỉ rác được xử lý theo tiêu chuẩn cột A - nước ra ngoài môi trường có thể uống được

- Ảnh 16.

- Ảnh 17.

