Cận cảnh ngôi nhà ca sĩ Ánh Tuyết ở Đà Nẵng ngập nặng

Hôm 28/10, ca sĩ Ánh Tuyết chia sẻ hình ảnh nhà riêng tại Hội An Đông (Đà Nẵng) bị ngập do mưa lũ. Nữ ca sĩ nói nước dâng ngày càng cao, từ sáng đến tối cao thêm 10 cm. Gia đình phải thức trắng đêm chạy lụt. "Cả gia đình loay hoay lau dọn đồ đạc tới 4h30 sáng, phải đưa cả vật nuôi lên tầng trên, quá mệt mỏi", ca sĩ chia sẻ.

Theo hình ảnh ca sĩ Ánh Tuyết đăng tải, nước tràn khắp sân, ngập gần nửa bánh xe máy, dâng đến sát mép bể bơi. Khu vực phòng khách cũng bị ảnh hưởng. Ca sĩ nói thêm sức khỏe hiện không tốt nên càng lo lắng khi nước ngập khắp nhà.

Nhà riêng của ca sĩ Ánh Tuyết tại Đà Nẵng ngập nặng.

Sáng 29/10, mưa lũ nhấn chìm hơn 66.800 nhà dân tại Đà Nẵng, trong khi mực nước tại các sông trên địa bàn thành phố vẫn ở mức báo động 3, mưa lớn chưa có dấu hiệu giảm.

Ca sĩ Ánh Tuyết sinh năm 1961 ở Hội An, xuất thân từ gia đình có truyền thống nghệ thuật. Nghệ sĩ đi hát từ sớm nhưng đến 32 tuổi mới thành danh, nổi tiếng nhờ các ca khúc Thiên thai, Trương Chi, Buồn tàn thu, Suối mơ.

Nhiều năm qua, nữ nghệ sĩ cùng chồng chọn quê nhà để an dưỡng. Ca sĩ Ánh Tuyết thường xuyên chia sẻ hình ảnh về cuộc sống bình yên, mỗi ngày chăm sóc vườn rau, chơi với thú cưng.

Tuổi xế chiều, nghệ sĩ sống an nhàn tại nhà vườn rộng rãi.

Danh ca Ánh Tuyết trải qua nhiều biến cố về sức khỏe. Ca sĩ cho biết thời gian dài chịu đựng cơn đau thần kinh tọa dai dẳng, bệnh bao tử, suy tuyến thượng thận và khối u lành ở tuyến yên. Gần đây, bà bị tai biến, đang trong quá trình phục hồi.

Ca sĩ chia sẻ không quá bận tâm về bệnh tật vì tính cách hồn nhiên và bản năng. "Lúc nào tôi cũng thích vui, không nặng nề chuyện ốm đau. Tôi từng có tuổi trẻ quá sức chật vật, đi hát mà không biết ngày mai là gì. Đến giờ nhìn lại, những thứ tôi từng ao ước đều đã có rồi. Vì vậy, cứ thế mà sống", nghệ sĩ bày tỏ.

Ca sĩ Ánh Tuyết không nhận nhiều show như trước vì tuổi tác, sức khỏe không cho phép. Ca sĩ chỉ đồng ý tham gia một số chương trình đặc biệt, hợp với sở thích cá nhân.