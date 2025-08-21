Cận cảnh máy bay ném bom Mỹ vừa được 'hồi sinh'

Dân thường trên sa mạc Nevada, Mỹ vẫn liên tục nhìn thấy máy bay ném bom tàng hình F-117 Nighthawk, mặc dù nó đã chính thức ngừng hoạt động từ năm 2008. Sau một thời gian dài im lặng, Không quân Mỹ gần đây đã thừa nhận rằng lực lượng này vẫn tiếp tục sử dụng máy bay, với số lượng hạn chế, chủ yếu trong vai trò thử nghiệm và huấn luyện.

Đang đồn trú tại sân bay Tonopah ở Nevada và Groom Lake, hay còn gọi là Khu vực 51, nhiều máy bay F-117 vẫn trong tình trạng có thể bay được. Các chuyến bay ban đầu được phân loại mật nhưng đã trở nên công khai hơn trong khoảng một thập kỷ trở lại đây.

Không giống như hầu hết các máy bay đã nghỉ hưu, F-117 giữ một vị thế đặc biệt trong lịch sử hàng không.

Lý do F-117 vẫn được Không quân Mỹ sử dụng

Không quân tiếp tục vận hành F-117 vì nhiều lý do. Máy bay này có khả năng tàng hình, lý tưởng cho việc phát triển và đánh giá các hệ thống radar mới, công nghệ theo dõi hồng ngoại và các biện pháp đối phó tàng hình.

F-117 cũng có thể cho phép Mỹ tinh chỉnh khả năng phòng thủ trước máy bay tàng hình của đối phương. Tuy khả năng tránh radar của F-117 đã lỗi thời, nhưng vẫn có thể mô phỏng những vũ khí lợi hại.

Hơn nữa, F-117 có thể được sử dụng thử nghiệm cho các hệ thống tàng hình mới, chẳng hạn như lớp phủ hấp thụ radar, cảm biến và có thể là các hệ thống tự động. Điều này không gây nguy cơ hư hỏng hoặc sửa đổi tốn kém cho các máy bay hiện đại và đắt tiền hơn như F-22 Raptor hay B-21 Raider sắp ra mắt. Các thử nghiệm F-117 dự kiến sẽ tiếp tục đến cuối những năm 2020, trước khi dần dần bị thu hẹp.

Máy bay đặc biệt

Công ty Lockheed phát triển F-117 vào những năm 1970 với mật danh "Have Blue", và mẫu máy bay này đánh dấu một sự thay đổi rõ rệt về hình ảnh so với thiết kế truyền thống. Các bề mặt góc cạnh, đa diện của nó được thiết kế để làm chệch hướng sóng radar, khiến máy bay gần như vô hình trước các hệ thống radar thời bấy giờ. Khi được đưa vào sử dụng năm 1983, F-117 đã tạo ra bước ngoặt chiến lược: nó có khả năng lẩn tránh mọi hệ thống radar trên Trái Đất, cho phép xâm nhập vào các không phận tranh chấp theo cách mà không quốc gia nào khác có thể sánh kịp.

Tuy có thiết kế đột phá, F-117 vẫn có những hạn chế, thiếu các biện pháp phòng thủ, phải dựa vào việc lập kế hoạch nhiệm vụ chính xác và sự hỗ trợ từ các máy bay khác. Khi một chiếc F-117 bị bắn hạ bởi tên lửa đất đối không trên bầu trời Serbia năm 1999, thế giới đã thấy rằng chiếc máy bay tàng hình này không phải là bất khả chiến bại.



