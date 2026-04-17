Hãng xe sang Rolls-Royce vừa chính thức ra mắt dự án Nightingale, một mẫu xe điện hai cửa mui trần thuộc bộ sưu tập Coachbuild danh tiếng. Đây là dòng sản phẩm được thiết kế và chế tác thủ công theo yêu cầu riêng biệt của khách hàng, với số lượng giới hạn chỉ 100 chiếc trên toàn thế giới.

Để sở hữu mẫu xe này, người mua không chỉ cần tiềm lực tài chính mà còn phải nằm trong danh sách khách hàng được hãng lựa chọn kỹ lưỡng.

Rolls-Royce Nightingale gây ấn tượng với thiết kế mui trần hai cửa sang trọng.

Nightingale sở hữu kích thước đồ sộ với chiều dài lên tới 5,76 mét, tương đương với mẫu sedan Phantom huyền thoại.

Điểm nhấn ngoại thất là lưới tản nhiệt Pantheon đặc trưng được chế tác từ thép không gỉ nguyên khối, kết hợp cùng cụm đèn LED siêu mảnh tạo vẻ hiện đại.

Với chiều dài lên tới 5,76 mét, Nightingale có kích thước tương đương một chiếc Phantom sedan.

Bộ mâm xe có kích thước 24 inch được thiết kế lấy cảm hứng từ chân vịt của những chiếc du thuyền hạng sang. Màu sơn xanh Cote d'Azur Blue kết hợp cùng các chi tiết mạ bạc và mui bạt cùng màu tạo nên vẻ ngoài thanh lịch nhưng không kém phần nổi bật.

Lưới tản nhiệt Pantheon làm từ thép không gỉ kết hợp cùng hệ thống đèn LED hiện đại ở phần đầu xe.

Không gian nội thất của Nightingale chỉ dành cho hai người, được bao quanh bởi các đường nét thiết kế hình móng ngựa tinh tế. Một chi tiết gây kinh ngạc là hệ thống trần sao "Starlight Breeze" với 10.500 ngôi sao sợi quang.

Phần đuôi xe Nightingale được thiết kế vuốt thon về phía sau theo phong cách du thuyền.

Điều đặc biệt nằm ở chỗ các ngôi sao này không được sắp xếp ngẫu nhiên mà mô phỏng theo biểu đồ sóng âm từ tiếng hót của loài chim sơn ca.

Phần mui xe được làm từ hỗn hợp vải len cashmere và các vật liệu hiệu suất cao, cho phép người ngồi trong cabin vẫn nghe thấy tiếng mưa rơi một cách êm ái nhưng hoàn toàn cách biệt với tiếng ồn động cơ.

Khoang nội thất hai chỗ ngồi được chế tác thủ công bằng những vật liệu xa xỉ như len cashmere và gỗ quý.

Về mặt kỹ thuật, Nightingale chia sẻ nền tảng khung gầm nhôm và hệ thống truyền động thuần điện với mẫu Rolls-Royce Spectre.

Dù các thông số kỹ thuật chi tiết chưa được tiết lộ đầy đủ, hãng cam kết mẫu xe này sẽ mang lại trải nghiệm vận hành siêu êm ái vốn đã làm nên thương hiệu của Rolls-Royce.

Các khách hàng may mắn sở hữu Nightingale được tham gia trực tiếp vào quá trình thiết kế, thử nghiệm và được mời tới các sự kiện đặc quyền của hãng trên toàn cầu. Những chiếc xe đầu tiên dự kiến sẽ được bàn giao tới tay chủ nhân từ năm 2028.

(Theo Carscoops)