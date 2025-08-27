Cận cảnh khối phương tiện đặc chủng của lực lượng Công an tham gia diễu binh A80

Chiều 27/8, khối phương tiện đặc chủng của lực lượng Công an tham gia diễu binh chào mừng Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (gọi tắt A80) đã có mặt để chuẩn bị cho buổi sơ duyệt cấp Nhà nước vào lúc 20h cùng ngày.
Trong đó, có sự xuất hiện của khối xe chỉ huy giao thông của lực lượng công an nhân dân; Đoàn xe ôtô dẫn đoàn, hộ tống; Khối xe bảo vệ, hộ tống lãnh đạo Đảng, Nhà nước; Xe bọc thép hiện đại Kraz spartan được trang bị cho lực lượng Cảnh sát đặc nhiệm; Xe bọc thép Shinjeong S5 được trang bị cho lực lượng Cảnh sát cơ động trong nhiệm vụ chống khủng bố, tấn công tội phạm; Phương tiện đặc chủng tác chiến dưới nước của lực lượng Công an...
Hình ảnh khối phương tiện đặc chủng của lực lượng Công an trước buổi sơ duyệt:
Sau 2 lần tổng hợp luyện, từ 20h tối nay, buổi sơ duyệt cấp Nhà nước diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (nhiệm vụ A80) diễn ra tại Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm Hà Nội.
Đây là cuộc tập diễu binh, diễu hành A80 lần thứ 3 tại Quảng trường Ba Đình, trước khi diễn ra lễ Tổng duyệt cấp nhà nước từ 6h30 ngày 30/8. Lễ Mít tinh, diễu binh, diễu hành chính thức sẽ diễn ra từ 6h30 sáng ngày 2/9.
Chương trình sơ duyệt gồm hai phần: Thực hiện các nội dung nghi lễ, nghi thức của Đảng, Nhà nước và diễu binh, diễu hành. Nội dung diễu binh, diễu hành của lực lượng Quân đội, quân đội nước ngoài, Công an; hệ thống vũ khí, khí tài của Quân đội, các khối xe đặc chủng của Công an.
Có 6 lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành gồm: Lực lượng rước đuốc Truyền thống và Tiêu binh Đài lửa; Lực lượng Pháo lễ; Lực lượng Không quân bay chào mừng.
Lực lượng diễu binh, diễu hành gồm: 4 khối Nghi trượng; 43 khối đại diện lực lượng vũ trang nhân dân bao gồm 26 khối Quân đội, 17 khối Công an); 4 khối quân đội nước ngoài gồm: Trung Quốc, Nga, Lào, Campuchia; Lực lượng xe, pháo quân sự, xe đặc chủng Công an; Lực lượng diễu binh trên biển; 12 khối diễu hành quần chúng; 1 khối Văn hóa, Thể thao.
Lực lượng đứng làm nền gồm: Tiêu binh Lễ đài và 29 khối đứng (18 khối lực lượng vũ trang đứng đối diện khán đài A; 11 khối quần chúng đứng hai bên các khối lực lượng vũ trang; Lực lượng xếp hình, xếp chữ.