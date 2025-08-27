Cận cảnh dàn khí tài quân sự về Quảng trường Ba Đình

Sau 4 buổi tổng hợp luyện tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự quốc gia 4 (Hà Nội) và 2 buổi tổng hợp luyện tại Quảng trường Ba Đình, các lực lượng có buổi sơ duyệt cấp Nhà nước vào 20h tối nay 27/8.

Buổi sơ duyệt sẽ bao gồm các khối thuộc lực lượng vũ trang, quần chúng diễu hành, khối đứng và dàn khí tài quân sự, xe đặc chủng. Bên cạnh đó sẽ có phần thuyết minh trực tiếp từ điểm cầu Khánh Hòa (chiều trên màn hình) phần diễu binh các lực lượng vũ trang trên biển.

Diễu binh các lực lượng vũ trang trên biển sẽ được tổ chức tại tỉnh Khánh Hòa, với sự tham gia của các lực lượng Quân chủng Hải quân, Cảnh sát biển Việt Nam, Bộ đội biên phòng và Quân khu 5. Trong đó, lực lượng và phương tiện của Quân chủng Hải quân đóng vai trò nòng cốt, với sự tham gia của tàu ngầm, tàu hộ vệ tên lửa, tàu tên lửa, tàu hộ vệ chống ngầm, các loại tàu cảnh sát biển, kiểm ngư, quân y, biên phòng, dân quân biển và máy bay trực thăng.

Tham dự sơ duyệt sẽ có khối quân đội các nước Nga, Lào, Campuchia.

Đồng thời, tại khu vực trước sân vận động Mỹ Đình, 15 khẩu pháo lễ 105mm sẽ khai hỏa, thông tin này được đăng tải trên tờ VTC News.