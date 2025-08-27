Khám xét nơi ở của Lâm Thị Thu Em và con trai

Bí mật bên trong quán sinh tố

Sau thời gian củng cố hồ sơ, chứng cứ, ngày 11/8 vừa qua, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM cho biết đã triệt phá thành công chuyên án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Nhóm cho vay này do Lâm Thị Thu Em (tức "Má Hạnh", sinh năm 1971) và con trai là Nguyễn Văn Đang (sinh năm 1999) cầm đầu.

Thu Em thu nạp một số “đàn em” có nhiều tiền án, tiền sự, gồm: Nguyễn Vũ Phát (SN 1999), Trần Huỳnh Thái Sơn (SN 1994) và Lê Thành Bắc (SN 2002) cùng nhiều đối tượng khác giúp sức hoạt động cho vay lãi nặng trên địa bàn TPHCM.

Cơ quan điều tra đã bắt khẩn cấp 5 đối tượng, gồm: Thu Em, Văn Đang, Vũ Phát, Thái Sơn và Thành Bắc để điều tra xử lý về hành vi “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Cơ quan chức năng xác định, các đối tượng núp bóng kinh doanh quán sinh tố trên trục đường Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh (cũ) để làm địa điểm hoạt động thu tiền người vay.

Lâm Thị Thu Em và con trai Nguyễn Văn Đang (Ảnh: Công an TPHCM).

Cụ thể, theo thuật lại trên tờ Công an nhân dân, sau gần một tuần tung quân xẻ từng đường ngang, ngõ hẻm, từng địa chỉ thường xuyên tụ tập đông người, trinh sát phát hiện tại một quán bán sinh tố trên đường Điện Biên Phủ, cứ vào giờ tan tầm buổi chiều thường có nhiều người lui tới.

Trong số đó chỉ có ít người thực sự ngồi uống sinh tố, còn lại hầu hết ghé vào đưa gói gì đó cho bà chủ hoặc một thanh niên có hai cánh tay xăm trổ hình các con vật rồi lập tức rời khỏi.

Sau quá trình thu thập, củng cố vững chắc chứng cứ phạm tội, đến ngày 11/8/2025, nhận thấy thời cơ đã đến, các trinh sát chia thành nhiều mũi công tác đồng loạt ập vào các địa chỉ đã được định trước để thực hiện lệnh bắt và khám xét khẩn cấp đối với 2 mẹ con Thu Em.

Khám xét nơi ở của các đối tượng, thu giữ nhiều sổ sách, giấy tờ liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi.

Ngoài ra, trong lúc khám xét, cơ quan Công an còn phát hiện đối tượng Nguyễn Lê Tùng (SN 1987) có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Các đối tượng thu lợi hàng trăm triệu đồng/tháng

Kết quả điều tra ban đầu xác định, các đối tượng hoạt động cho vay từ năm 2024 đến nay theo phương thức “tiền góp, tiền đứng” với số tiền từ 5 triệu đồng đến 200 triệu đồng, lãi suất cao từ 180% đến 360%/năm.

Cơ quan Công an lấy lời khai đối với Lâm Thị Thu Em và Nguyễn Văn Đang (Ảnh: Công an TPHCM).

Cụ thể, tờ Công an nhân dân thuật lời khai của các đối tượng cho biết, đối với các khoản vay nhỏ mà người vay không có tài sản thế chấp sẽ phải chịu phí môi giới và mức lãi suất lên đến 360%/năm và theo đó với số tiền 5 triệu đồng, người vay sẽ bị trừ 1 triệu đồng tiền môi giới, còn lại phải trả góp trong thời gian 24 ngày, mỗi ngày 259 ngàn đồng.

Theo cách này, thực tế người vay chỉ được nhận được 4 triệu đồng, nhưng trong vòng 1 tháng, phải trả tổng cộng cả gốc lẫn lãi lên đến 7,2 triệu đồng và theo số lượng giao dịch thì mỗi tháng các đối tượng thu lợi bất chính số tiền hàng trăm triệu đồng.

Đáng chú ý, theo thông tin từ Công an TPHCM, đối tượng Lâm Thị Thu Em từng có tiền án về các hành vi môi giới mại dâm và cố ý gây thương tích.