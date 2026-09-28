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Cận cảnh khoảnh khắc thợ săn mắt bão bay thẳng vào tâm "bão quái vật" Polo mạnh nhất trong nhiều thập kỷ

Chi Chi
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Polo, cơn quái vật của mùa bão Thái Bình Dương, đã đạt cấp độ mạnh nhất, và điều này xảy ra hai lần.

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Polo, cơn quái vật của mùa bão Thái Bình Dương, đã đạt cấp độ 5, và điều này xảy ra hai lần.

Và các Thợ săn Bão đã có mặt tại đó. Đoạn video từ máy bay WP-3D của NOAA, có biệt danh Miss Piggy, ghi lại cảnh tượng từ bên trong tâm bão Polo, hướng lên những khối giông bão cấu thành nên bức tường mắt bão.

Các Thợ săn Bão bay trực tiếp vào trong mắt bão

Tâm bão trông gần như lòng của một chiếc bát khổng lồ. Đó chính là hiệu ứng sân vận động: trong một cơn bão dữ dội, bức tường mắt bão có thể uốn cong hướng ra ngoài như vậy.

Các Thợ săn Bão bay trực tiếp vào trong để đo đạc sức gió và áp suất trung tâm của một cơn bão nhiệt đới, xác định chính xác cường độ của bão khi nó tiến gần đất liền, từ đó các cảnh báo chính xác có thể được đưa ra. Họ cũng thu thập dữ liệu về nhiệt độ, độ ẩm và gió.

Nguồn: KOMO News

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Tags

Thợ săn

thái bình dương

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