Sáng 2/9, Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh diễn ra tại Quảng trường Ba Đình lịch sử. Mở đầu Cuộc diễu binh, diễu hành là các Biên đội của Không quân nhân dân Việt Nam anh hùng đang bay trên bầu trời Tổ quốc.

Ảnh: Anh Duy

Dẫn đầu là biên đội trực thăng Mi-171, Mi-17, Mi-8, mang cờ Đảng, cờ Tổ quốc tung bay trên Quảng trường Ba Đình lịch sử. Biểu tượng cho sức mạnh đại đoàn kết, niềm tự hào của Đảng và dân tộc, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, khát vọng xây dựng đất nước cất cánh, vươn cao trong kỷ nguyên mới.

Ngoài ra, Đội hình máy bay vận tải Casa C-295 và C212i - Những “chiến binh thầm lặng”, đảm nhiệm hiệp đồng chiến đấu, trinh sát, vận chuyển, tìm kiếm cứu nạn cũng xuất hiện trên nền trời. Mỗi chuyến bay là sự kết hợp của tinh thần thép và kỹ thuật hiện đại, khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, sức mạnh chiến đấu của Không quân nhân dân Việt Nam anh hùng.