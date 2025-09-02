CHÙM ẢNH: Sức mạnh của lực lượng vũ trang trên biển

Các lực lượng vũ trang tham gia diễu binh trên biển tại Căn cứ quân sự Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, rời bến làm nhiệm vụ.

Đội hình các lực lượng tham gia diễu binh trên biển, gồm có: Tàu chỉ huy; máy bay tuần thám biển, trực thăng săn ngầm; các biên đội tàu ngầm, tàu hộ vệ tên lửa, tàu hộ vệ chống ngầm, tàu tên lửa tấn công nhanh, tàu pháo của Hải quân nhân dân Việt Nam; các biên đội tàu của Cảnh Sát biển Việt Nam; Bộ đội Biên phòng và Hải đội Dân quân thường trực, cùng nhiều phương tiện, khí tài hiện đại khác. Đây là lực lượng nòng cốt trong quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Lãnh đạo Quân chủng Hải quân, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển tham gia duyệt binh

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Văn Bách, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân, Chỉ huy các lực lượng diễu binh trên biển

Cán bộ, chiến sĩ thực hiện nghi lễ chào cờ trước khi rời bến làm nhiệm vụ

Biên đội tàu ngầm Kilo 636 rời bến làm nhiệm vụ

Tàu tên lửa bắn nhanh rời bến làm nhiệm vụ

Biên đội tàu hộ vệ chống ngầm lớp 159 rời bến làm nhiệm vụ

Biên đội tàu Bộ đội Biên phòng rời bến làm nhiệm vụ

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ giới thiệu tới độc giả hình ảnh và tính năng một số phương tiện tham gia diễu binh trên biển (A80) chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam.

