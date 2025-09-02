HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

CHÙM ẢNH: Sức mạnh của lực lượng vũ trang trên biển

chinhphu.vn |

(Chinhphu.vn) - Từ những ca nô vũ trang ngày đầu thành lập, đến nay lực lượng vũ trang trên biển đã có nhiều máy bay, tàu hiện đại, đa chủng loại, như máy bay thủy phi cơ, máy bay tuần thám biển, trực thăng săn ngầm, tàu ngầm Kilo 630, tàu hộ vệ tên lửa, tàu tên lửa tấn công nhanh, tàu pháo, tàu phóng lôi, tàu tuần tiễu, tàu săn ngầm, tàu quét mìn, tàu tuần tra đa năng, tàu cứu hộ đa năng, tàu vận tải đa năng… đủ khả năng tác chiến hiệu quả góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Các lực lượng vũ trang tham gia diễu binh trên biển tại Căn cứ quân sự Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, rời bến làm nhiệm vụ.

Đội hình các lực lượng tham gia diễu binh trên biển, gồm có: Tàu chỉ huy; máy bay tuần thám biển, trực thăng săn ngầm; các biên đội tàu ngầm, tàu hộ vệ tên lửa, tàu hộ vệ chống ngầm, tàu tên lửa tấn công nhanh, tàu pháo của Hải quân nhân dân Việt Nam; các biên đội tàu của Cảnh Sát biển Việt Nam; Bộ đội Biên phòng và Hải đội Dân quân thường trực, cùng nhiều phương tiện, khí tài hiện đại khác. Đây là lực lượng nòng cốt trong quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Sức mạnh của lực lượng vũ trang trên biển Việt Nam trong bảo vệ chủ quyền - Ảnh 1.

Lãnh đạo Quân chủng Hải quân, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển tham gia duyệt binh

Sức mạnh của lực lượng vũ trang trên biển Việt Nam trong bảo vệ chủ quyền - Ảnh 2.

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Văn Bách, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân, Chỉ huy các lực lượng diễu binh trên biển

Sức mạnh của lực lượng vũ trang trên biển Việt Nam trong bảo vệ chủ quyền - Ảnh 3.

Cán bộ, chiến sĩ thực hiện nghi lễ chào cờ trước khi rời bến làm nhiệm vụ

Sức mạnh của lực lượng vũ trang trên biển Việt Nam trong bảo vệ chủ quyền - Ảnh 4.

Cán bộ, chiến sĩ thực hiện nghi lễ chào cờ trước khi rời bến làm nhiệm vụ

Sức mạnh của lực lượng vũ trang trên biển Việt Nam trong bảo vệ chủ quyền - Ảnh 5.

Sức mạnh của lực lượng vũ trang trên biển Việt Nam trong bảo vệ chủ quyền - Ảnh 6.

Biên đội tàu ngầm Kilo 636 rời bến làm nhiệm vụ

Sức mạnh của lực lượng vũ trang trên biển Việt Nam trong bảo vệ chủ quyền - Ảnh 7.

Biên đội tàu ngầm Kilo 636 rời bến làm nhiệm vụ

Sức mạnh của lực lượng vũ trang trên biển Việt Nam trong bảo vệ chủ quyền - Ảnh 8.

Biên đội tàu ngầm Kilo 636 rời bến làm nhiệm vụ

Sức mạnh của lực lượng vũ trang trên biển Việt Nam trong bảo vệ chủ quyền - Ảnh 9.

Tàu tên lửa bắn nhanh rời bến làm nhiệm vụ

Sức mạnh của lực lượng vũ trang trên biển Việt Nam trong bảo vệ chủ quyền - Ảnh 10.

Sức mạnh của lực lượng vũ trang trên biển Việt Nam trong bảo vệ chủ quyền - Ảnh 11.

Sức mạnh của lực lượng vũ trang trên biển Việt Nam trong bảo vệ chủ quyền - Ảnh 12.

Sức mạnh của lực lượng vũ trang trên biển Việt Nam trong bảo vệ chủ quyền - Ảnh 13.

Sức mạnh của lực lượng vũ trang trên biển Việt Nam trong bảo vệ chủ quyền - Ảnh 14.

Biên đội tàu hộ vệ chống ngầm lớp 159 rời bến làm nhiệm vụ

Sức mạnh của lực lượng vũ trang trên biển Việt Nam trong bảo vệ chủ quyền - Ảnh 15.

Biên đội tàu Bộ đội Biên phòng rời bến làm nhiệm vụ

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ giới thiệu tới độc giả hình ảnh và tính năng một số phương tiện tham gia diễu binh trên biển (A80) chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam.

Tiếp tục cập nhật...

Sức mạnh của lực lượng vũ trang trên biển Việt Nam trong bảo vệ chủ quyền - Ảnh 16.

Sức mạnh của lực lượng vũ trang trên biển Việt Nam trong bảo vệ chủ quyền - Ảnh 17.

Sức mạnh của lực lượng vũ trang trên biển Việt Nam trong bảo vệ chủ quyền - Ảnh 18.

Sức mạnh của lực lượng vũ trang trên biển Việt Nam trong bảo vệ chủ quyền - Ảnh 19.

Sức mạnh của lực lượng vũ trang trên biển Việt Nam trong bảo vệ chủ quyền - Ảnh 20.

Sức mạnh của lực lượng vũ trang trên biển Việt Nam trong bảo vệ chủ quyền - Ảnh 21.

Sức mạnh của lực lượng vũ trang trên biển Việt Nam trong bảo vệ chủ quyền - Ảnh 22.

Sức mạnh của lực lượng vũ trang trên biển Việt Nam trong bảo vệ chủ quyền - Ảnh 23.

Sức mạnh của lực lượng vũ trang trên biển Việt Nam trong bảo vệ chủ quyền - Ảnh 24.

Sức mạnh của lực lượng vũ trang trên biển Việt Nam trong bảo vệ chủ quyền - Ảnh 25.

Sức mạnh của lực lượng vũ trang trên biển Việt Nam trong bảo vệ chủ quyền - Ảnh 26.

Sức mạnh của lực lượng vũ trang trên biển Việt Nam trong bảo vệ chủ quyền - Ảnh 27.

Toàn cảnh Hà Nội đêm không ngủ
Tags

Việt Nam

Quân chủng Hải quân

Bộ đội biên phòng

làm nhiệm vụ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại