Cận cảnh Insta360 X6: Gọn hơn, mạnh hơn đã đành, lại còn có cả AI dựng video trực tiếp

Bên cạnh việc nâng cấp khả năng ghi hình 360 độ lên 8K50fps trong một thân máy gọn hơn, Insta360 X6 còn thể hiện tham vọng thay thế cùng lúc cả 3 vai trò: camera 360, action cam và thậm chí cả gimbal theo dõi chủ thể.

Xuất hiện đúng vào cột mốc kỷ niệm 10 năm theo đuổi lĩnh vực camera toàn cảnh, Insta360 X6 được xem là một trong những lần nâng cấp lớn nhất của dòng sản phẩm này. Thay vì chỉ tiếp tục tăng độ phân giải hay cải thiện thuật toán chống rung, Insta360 đã thiết kế lại cả phần cứng lẫn quy trình sử dụng, hướng đến một thiết bị đủ linh hoạt để đảm nhận nhiều vai trò khác nhau trong hành trình sáng tạo nội dung.

Điều này được thể hiện ngay trong cách mà hãng định vị sản phẩm. Insta360 X6 có thể quay toàn bộ không gian 360 độ để người dùng lựa chọn góc nhìn sau, xuất trực tiếp video phẳng 4K với khả năng theo dõi chủ thể hoặc chuyển sang chế độ một ống kính để hoạt động như một action cam góc siêu rộng. Cùng với đó là hệ thống AI có thể xử lý dữ liệu và dựng video ngay khi camera đang được sạc, giải quyết một trong những rào cản lớn nhất của camera 360: khâu hậu kỳ.

Thân máy gọn gàng, màn hình sáng hơn

Insta360 X6 vẫn giữ kiểu dáng đặc trưng của dòng X với thân máy dạng thanh cùng hai ống kính fisheye đặt đối xứng ở phía trước và phía sau. Tuy nhiên, nếu so sánh với người tiền nhiệm Insta360 X5 thì tỷ lệ của thiết bị đã có sự thay đổi đáng kể. Máy chỉ dài 100 mm, ngắn hơn khoảng 24,5 mm so với X5, trong khi chiều rộng tăng lên 50 mm và độ dày tính cả phần ống kính là 40 mm.

Sự thay đổi này tạo cho X6 một dáng vẻ có phần gọn gàng và chắc chắc hơn, đồng thời giúp thiết bị dễ cất trong túi áo, túi nhỏ hoặc gắn trên balô. Tuy nhiên, vì ngắn hơn nên chiếc máy này lại không thật sự thuận tiện nếu cầm tay khi quay, dễ dính vào camera hơn so với người tiền nhiệm. Khối lượng 196 gram nhẹ hơn X5 khoảng 4 g, tuy không mang đến quá nhiều sự khác biệt nhưng vẫn là một nâng cấp đáng ghi nhận. Đơn giản vì bên trong máy giờ đây có thêm bộ nhớ tích hợp, pin dung lượng cao hơn và hệ thống tản nhiệt mới.

Máy được bán với hai lựa chọn màu Midnight Black và Arctic White. Trong đó, màu trắng mang lại vẻ ngoài khác biệt so với phần lớn action cam trên thị trường, đồng thời làm nổi bật cụm ống kính lớn và các chi tiết điều khiển trên thân máy.

Một thay đổi đáng chú ý khác trên Insta360 X6 chính là màn hình OLED 2,32 inch. Kích thước này tuy nhỏ hơn màn hình 2,5 inch của X5 nhưng lại cho cảm giác sử dụng dễ dàng hơn vì màn hình rộng hơn, thoải mái cho việc điều khiển. Cùng với đó, độ sáng tối đa được nâng lên 1.200 nit, độ tương phản cao hơn và hỗ trợ Always-On Display. Đây là những cải tiến thiết thực khi người dùng phải kiểm tra trạng thái quay hoặc xem trước hình ảnh ngoài trời.

Bên dưới màn hình còn có cảm biến lực, cho phép người dùng ấn vào nút chụp ảo hoặc thậm chí ấn mạnh ở bất kỳ vị trí nào trên màn hình để bắt đầu và dừng ghi hình. Cách thao tác này đặc biệt hữu ích khi người dùng đeo găng tay hoặc đang di chuyển, vẫn có thể điều khiển được một cách dễ dàng. Phản hồi rung cũng được bổ sung để xác nhận máy đã nhận lệnh ngay cả khi không thể nhìn vào màn hình. Tuy nhiên theo đánh giá cá nhân thì việc ấn vào màn hình này phải dùng lực khá mạnh mới có thể tác động được. Đây cũng là điều hợp lý khi mẫu máy này cũng đề cao tính bền bỉ cho các hoạt động thể thao mạo hiểm như một action camera.

Ở cạnh dưới Insta360 X6 vẫn được trang bị ren 1/4 inch cùng hệ thống ngàm nam châm để chuyển nhanh giữa gậy selfie, tripod hay các bộ gá trên xe chính hãng. Ngàm nam châm tương thích với nhiều phụ kiện dành cho X5, X4 Air và dòng Ace, giúp người dùng đã có sẵn hệ sinh thái Insta360 không phải thay mới hoàn toàn khi nâng cấp máy.

Cảm biến lớn, quay 360 độ 8K50fps

Một trong những nâng cấp quan trọng nhất trên Insta360 X6 chính là nằm ở hệ thống phần cứng ghi hình. Máy sử dụng hai cảm biến Sony dạng vuông với kích thước 1/1,1 inch, lớn hơn mức 1/1,28 inch trên X5. Với diện tích cảm biến tăng 33% đồng nghĩa với việc giúp máy thu nhận nhiều ánh sáng hơn, giữ lại chi tiết tốt hơn trong những bối cảnh có độ tương phản cao hoặc điều kiện thiếu sáng.

Insta360 cho biết đứng sau hai cảm biến là hệ thống ba chip xử lý bao gồm một bộ xử lý tám nhân sản xuất trên tiến trình 4 nm với xung nhịp tối đa 3,3 GHz và hai chip xử lý hình ảnh chuyên dụng. Nền tảng này giúp X6 nâng tốc độ quay 360 độ tối đa từ 8K30fps trên X5 lên 8K50fps đáp ứng tốt hơn cho khả năng hậu kỳ. Ngoài ra máy cũng hỗ trợ các định dạng như 6K60fps và 4K100fps, mang lại nhiều lựa chọn hơn cho các cảnh chuyển động nhanh cũng như nâng cao khả năng sáng tạo nội dung.

Một điều cần lưu ý đó là độ phân giải 8K ở đây là được áp dụng cho toàn bộ khung hình 360 độ, chứ không phải riêng từng góc camera sau khi crop. Dù vậy, lượng dữ liệu lớn hơn vẫn giúp video sau khi lựa chọn lại góc nhìn giữ được nhiều chi tiết hơn, đặc biệt khi người dùng tạo chuyển động máy ảo hoặc zoom vào một chủ thể trong khung cảnh.

Nhờ vào cảm biến mới mà khả năng chụp ảnh tĩnh trên Insta360 X6 cũng được nâng từ 72MP lên 120MP đối với ảnh toàn cảnh, trong khi chế độ một ống kính có thể tạo ảnh phẳng 42MP. Video sử dụng chuẩn mã hóa H.265 với bitrate tối đa 360 Mbps, gấp đôi mức tối đa của X5, cho thấy X6 vừa tăng cả tốc độ lẫn dữ liệu ghi lại ở mỗi khung hình, giúp đảm bảo chất lượng hình ảnh tối đa.

Trong điều kiện thiếu sáng, chế độ PureVideo có thể ghi hình 360 độ ở độ phân giải tối đa 8K30fps. Hai cảm biến ánh sáng môi trường mới hỗ trợ giảm hiện tượng nhấp nháy từ các nguồn sáng nhân tạo, trong khi công nghệ AdaptiveTone 2.0 cho phép đo sáng riêng cho từng ống kính rồi cân bằng lại hai nửa hình ảnh giúp màu sắc ánh sáng được cân bằng cho toàn bộ video. Cách xử lý này là rất ý nghĩa với camera 360 bởi hai ống kính thường hướng về những vùng sáng hoàn toàn khác nhau, chẳng hạn một bên là bầu trời hoặc cửa sổ, bên còn lại là khu vực trong bóng râm.

Mặt khác, Insta360 X6 còn hỗ trợ quay video I-Log 10-bit màu cùng khả năng ghi Dolby Vision trực tiếp trong máy. Đây là bước tiến đáng chú ý nếu đặt X6 vào quy trình sản xuất chuyên nghiệp, nơi người dùng cần giữ lại nhiều thông tin vùng sáng, vùng tối và có màu sắc trung tính đa dạng khi chỉnh màu hậu kỳ. Với nhu cầu sử dụng nhanh, các bộ lọc màu dựng sẵn như Positive Film, Negative Film, CC Film, NC Film hay Cinematic cũng giúp tạo hình ảnh có phong cách ngay từ camera.

Một camera nhưng có ba cách sử dụng

Bên cạnh nâng cấp phần cứng thì giá trị khác biệt của Insta360 X6 còn nằm ở những phương thức ghi hình được tích hợp trong cùng một thiết bị. Ở chế độ 360 độ truyền thống, người dùng chỉ cần đặt camera ở một vị trí phù hợp và bấm quay. Hai ống kính sẽ ghi lại toàn bộ không gian xung quanh, sau đó góc máy, tỷ lệ khung hình và hướng chuyển động mới được quyết định trong ứng dụng Insta360. Đây vẫn là lợi thế lớn nhất của dòng sản phẩm này khi người quay có thể tập trung vào hoạt động đang diễn ra thay vì liên tục xoay máy để giữ chủ thể trong khung hình.

Khi kết hợp cùng gậy selfie kéo dài có hỗ trợ xoá gậy, vô hình trung sẽ tạo ra những góc nhìn giống camera đang bay hoặc được một người khác theo sau. Bên cạnh đó khả năng chống rung FlowState và khóa đường chân trời 360 độ giúp hình ảnh vẫn giữ được độ ổn định ngay cả khi camera xoay hoặc người dùng di chuyển trên địa hình gồ ghề.

Bên cạnh video 360, người dùng có thể sử dụng tính năng InstaFrame 2.0 để "giả lập" một chiếc gimbal tiện lợi. Chế độ này sử dụng khả năng theo dõi thông minh để nhận diện người, vật nuôi hoặc đồ vật, sau đó tạo chuyển động máy nhằm giữ chủ thể trong khung hình. Mặc dù không có các mô-tơ vật lý nhưng khả năng bù hình ảnh chuyển động dựa vào việc lựa chọn hình ảnh trong khung 360 độ thông minh đã mang lại cảm giác vận hành tương tự một chiếc gimbal. Ngoài ra người dùng còn có thể khoá chuyển động, cân chiều xoay, chéo ý như những chiếc gimbal ngoài đời thật, giúp những thước phim quay trở nên rất mượt mà.

Góc máy bám chủ thể như một gimbal thực sự.

Trong những trường hợp đã biết chính xác góc quay mong muốn, X6 có thể chuyển sang chế độ một ống kính và hoạt động như action cam thông thường. Máy hỗ trợ video phẳng tối đa 5K60fps hoặc 4K120fps. Góc nhìn rộng nhất 170 độ được áp dụng ở 5K30fps, còn khi quay 5K60fps, góc nhìn tối đa là 132 độ. Nhờ đó, người dùng có thể sử dụng X6 cho những góc gắn cố định trên mũ bảo hiểm, tay lái, ngực hoặc thân xe mà không nhất thiết phải xử lý file 360 độ sau khi quay.

Tuy nhiên để thực sự hoạt động như một action camera thì cũng nhờ vào việc Insta360 đã rất đầu tư ở khía cạnh độ bền. Thân máy đạt chuẩn IP68 và có thể hoạt động dưới nước ở độ sâu 20 m mà không cần vỏ. Khi kết hợp Invisible Dive Case Pro, giới hạn được nâng lên 60 m. Hệ thống Replaceable Lenses 2.0 tiếp tục cho phép tự thay mặt kính ống kính khi bị xước. Theo Insta360, kính mới chống xước tốt gấp năm lần và chi phí thay thế thấp hơn 60% so với thế hệ trước mang đến khả năng vận hành bền bỉ trong các hoạt động khám phá dã ngoại hay thể thao.

AI bắt đầu dựng phim ngay khi máy đang sạc

Một trong những "điểm nghẽn" của camera 360 nói chung đó là việc chiếc máy cho phép ghi lại nhiều góc nhìn hơn, nhưng cũng tạo ra lượng dữ liệu lớn và yêu cầu thêm công đoạn lựa chọn khung hình. Insta360 muốn giải quyết vấn đề này bằng PanoMind, mô hình AI đa phương thức được hãng phát triển riêng cho nội dung 360 độ.

Theo Insta360, PanoMind được huấn luyện trên hơn 10.000 giờ dữ liệu thuộc hơn 30 nhóm bối cảnh như du lịch, đời sống, đạp xe, mô tô, thể thao mùa đông và lặn biển. Hệ thống có khả năng phân tích hình ảnh, kết hợp chuyển động của camera và tín hiệu âm thanh để nhận diện những khoảnh khắc có khả năng đáng chú ý.

Tính năng AI Director sẽ tự động hoạt động khi X6 được cắm sạc, tự phân tích các đoạn phim, tìm điểm nổi bật, lựa chọn góc nhìn và dựng thành một video hoàn chỉnh trước khi gửi sang ứng dụng trên điện thoại. Người dùng vẫn có thể chỉnh sửa lại kết quả, nhưng về cơ bản đã có sẵn một bản dựng để xem hoặc chia sẻ thay vì phải bắt đầu từ toàn bộ file gốc.

Trong ứng dụng Insta360, tính năng Auto Edit 2.0 cho phép chọn một hoặc nhiều đoạn phim rồi để AI xử lý phần khung hình, chuyển động máy, cắt cảnh, âm nhạc và hiệu ứng chuyển tiếp. Moments Pro mở rộng quá trình này lên nền tảng đám mây, nơi người dùng có thể lựa chọn chủ thể, tâm trạng, phong cách và độ dài mong muốn trước khi hệ thống dựng video.





Dĩ nhiên, AI không khiến mọi nhu cầu hậu kỳ biến mất. Những người muốn kiểm soát chính xác góc nhìn, nhịp dựng hay màu sắc vẫn cần can thiệp thủ công. Giá trị thực tế hơn của hệ thống này là hạ thấp rào cản sử dụng camera 360, đặc biệt với người muốn có video đăng nhanh lên mạng xã hội nhưng không muốn xử lý hàng giờ dữ liệu sau mỗi chuyến đi.

Tích hợp sẵn 47GB, nghịch lý thời "bão" bộ nhớ

Insta360 X6 sử dụng pin Xtreme dung lượng 2.600mAh, tăng nhẹ so với 2.400mAh trên X5. Trong điều kiện thử nghiệm của nhà sản xuất, máy có thể quay khoảng 140 phút ở chế độ 360 độ 8K30fps khi tắt màn hình. Nếu sử dụng cấu hình cao nhất 8K50fps, thời gian này giảm còn khoảng 79 phút, trong khi PureVideo 8K30fps đạt khoảng 95 phút.

Máy hỗ trợ sạc nhanh PPS 30W, cần khoảng 24 phút để nạp từ 0 lên 80% và khoảng 35 phút để sạc đầy. Công nghệ tản nhiệt Star-Ridge mới được hãng cho biết có hiệu suất cao hơn 10%, hỗ trợ quá trình quay 8K30fps liên tục mà không bị ngắt do quá nhiệt.

Một bổ sung nhỏ nhưng hữu ích là bộ nhớ tích hợp 64GB, trong đó người dùng có thể sử dụng khoảng 47GB. Dung lượng này khó thay thế hoàn toàn thẻ nhớ trong những chuyến đi dài do file 8K có kích thước lớn, nhưng đủ để camera tiếp tục hoạt động khi người dùng quên thẻ hoặc thẻ gặp lỗi. X6 vẫn có khe microSD, yêu cầu thẻ UHS-I chuẩn V30 trở lên.

Tốc độ truyền dữ liệu cũng được cải thiện với Wi-Fi 6 đạt mức công bố tối đa 100 MB/s và USB-C 3.1 tối đa 450 MB/s. Điều này đặc biệt có ý nghĩa khi người dùng thường xuyên phải chuyển các file 360 độ dung lượng lớn sang điện thoại hoặc máy tính.

Phần âm thanh cũng được nâng cấp với hệ thống micro thu âm 360 độ, khả năng giảm tiếng gió và chế độ Intelligent Audio tự lựa chọn phương thức xử lý theo môi trường. Hidden Engine Mic được thiết kế riêng cho người quay mô tô, ưu tiên giảm tiếng gió nhưng vẫn giữ lại âm thanh động cơ. InstaX6 còn có thể kết nối trực tiếp đồng thời hai bộ phát Insta360 Mic Air hoặc Mic Pro để thu âm hai người mà không cần bộ nhận gắn ngoài.

Insta360 X6 được mở bán tại Việt Nam với giá 18,49 triệu đồng cho máy cơ bản, 20,49 triệu đồng cho bộ kèm phụ kiện và 23,09 triệu đồng cho đi kèm phụ kiện mô tô. Đây không phải mức giá dễ tiếp cận nếu người dùng chỉ cần một action cam để ghi lại những góc cố định, nhưng hợp lý hơn khi đặt trong bối cảnh X6 có thể đảm nhận đồng thời nhiều kiểu ghi hình.

So với X5, những thay đổi về cảm biến, video 8K50fps, màu 10-bit, màn hình OLED, bộ nhớ trong và thời lượng pin tạo ra một bản nâng cấp tương đối toàn diện. Dù vậy, điểm đáng chú ý nhất của X6 không nằm ở một thông số riêng lẻ, mà ở việc camera 360 đang trở nên dễ sử dụng hơn: có thể quay trước rồi chọn góc sau, xuất thẳng video phẳng khi cần nhanh và giao phần lớn công việc chọn cảnh cho AI.

Với người thường xuyên du lịch, chơi thể thao, đi mô tô hoặc sản xuất nội dung một mình, X6 có thể giúp giảm số lượng thiết bị phải mang theo. Nó chưa nhất thiết thay thế hoàn toàn camera chuyên dụng, action cam hay gimbal trong mọi tình huống, nhưng đã tiến gần hơn đáng kể đến tham vọng trở thành chiếc camera duy nhất cần có trong một chuyến đi.