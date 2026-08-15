Cận cảnh hơn 15.000 dinh thự xa hoa bị bỏ hoang của dòng họ chuyên buôn đá quý

Hơn 15.000 dinh thự xa hoa tại một vùng quê hẻo lánh ở Ấn Độ bị bỏ hoang, đang dần xuống cấp trầm trọng.
Cách Chennai khoảng 400km về phía nam, thuộc bang Tamil Nadu ở miền nam Ấn Độ là vùng Chettinad trải rộng khoảng 1.500 km². (Ảnh: Getty Images)
Khác với khung cảnh nông thôn điển hình của Ấn Độ với những cánh đồng, những ngôi làng và tòa nhà bê tông nhỏ, Chettinad có hơn 15.000 dinh thự. Tuy nhiên, phần lớn đều trong tình trạng xuống cấp trầm trọng. (Ảnh: Getty Image)
Các dinh thự này được xây dựng bởi Nattukottai Chettiars, một dòng họ được cho là đã di cư đến vùng này hàng trăm năm trước. Vào những năm 1600, họ buôn bán đá quý và muối, nhưng phải đến khi bắt đầu làm việc và giao thương với Đế quốc Anh thì họ mới thực sự giàu có. (Ảnh: Getty Images)
Khi trở nên giàu có, họ xây dựng những dinh thự nguy nga, bắt đầu từ năm 1850 và kết thúc vào khoảng thời gian Chiến tranh Thế giới thứ II. (Ảnh: Getty Images)
Mỗi biệt thự ở đây trung bình diện tích từ 3.700 - 4.600 m² và có hàng chục phòng. (Ảnh: The New York Times)
Nhiều dinh thự có sân trong vô cùng rộng rãi. (Ảnh: Getty Images)
Chủ nhân cũng không tiếc chi tiền cho nội thất. Họ nhập gỗ từ Miến Điện và gạch tráng men từ Birmingham, Anh. (Ảnh: Getty Images)
Họ mua đồng hồ quả lắc từ Thụy Sĩ, gương khung gỗ gụ từ Bỉ và đèn chùm rộng tới 3 mét từ Venice (Ý). (Ảnh: Getty Images)
Bên ngoài một dinh thự ở Chettinad năm 2000. (Ảnh: Getty Images)
Trái với vẻ ngoài xa hoa, nội thất trong các dinh thự lại mang phong cách truyền thống. (Ảnh: Getty Images)
Một dinh thự theo phong cách Art Deco ở Chettinad vào năm 2022. (Ảnh: Getty Images)
Tuy nhiên, khi Chiến tranh Thế giới thứ II bùng nổ, khu vực này bị Nhật Bản chiếm đóng, nhiều người buộc phải bỏ lại dinh thự và gia sản. (Ảnh: Getty Images)
Các dinh thự vì thế bị bỏ hoang và xuống cấp, thậm chí đổ nát. Một số dinh thự bị kẻ phá hoại tháo dỡ, lấy những vật dụng trang trí đắt tiền. (Ảnh: Getty Images)
Một số ít căn biệt thự vẫn còn người sinh sống. (Ảnh: Getty Images)
Nấm mốc phủ kín các bức tường từng vốn rất sang trọng, bóng bẩy. (Ảnh: Getty Images)
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