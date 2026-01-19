Cận cảnh hiện trường thương tâm vụ máy bay "mất tích" chưa có lời giải ở Indonesia

Chiếc ATR 42 500 thuộc sở hữu của tập đoàn hàng không Indonesia Air Transport (IAT) đã mất liên lạc với kiểm soát không lưu vào khoảng 13h30 ngày thứ Bảy (giờ địa phương), khi đang bay qua khu vực Maros, tỉnh Nam Sulawesi. Máy bay đang trên hành trình từ Yogyakarta đến Makassar, thủ phủ của Nam Sulawesi.

Theo nhà chức trách, trên máy bay có 7 thành viên phi hành đoàn và 3 hành khách. Các hành khách là nhân viên của Bộ Hàng hải và Nghề cá Indonesia, đơn vị thuê chuyến bay để thực hiện nhiệm vụ giám sát hoạt động thủy sản. Trước đó, cơ quan chức năng từng thông tin nhầm rằng có 8 thành viên phi hành đoàn, sau đó đã điều chỉnh lại con số.

Mảnh vỡ rải rác trên núi Bulusaraung

Sáng Chủ nhật, lực lượng cứu hộ địa phương đã phát hiện các mảnh vỡ máy bay tại nhiều vị trí khác nhau quanh núi Bulusaraung, thuộc khu vực Maros. Ông Andi Sultan, quan chức của cơ quan cứu nạn Nam Sulawesi, cho biết ngọn núi này nằm cách thủ đô Jakarta khoảng 1.500 km về phía đông bắc.

“Đội trực thăng của chúng tôi đã phát hiện mảnh vỡ cửa sổ máy bay lúc 7h46 sáng,” ông Sultan nói. “Đến khoảng 7h49, chúng tôi phát hiện những phần lớn của máy bay, được cho là thân máy bay, và phần đuôi cũng được nhìn thấy ở chân sườn núi.”

Một phần xác máy bay được tìm thấy (Ảnh: EPA)





Các mảnh vỡ nằm rải rác khắp sườn núi (Ảnh: X)

Lực lượng cứu hộ vẫn đang tiếp tục tìm kiếm (Ảnh: EPA)

Ngoài ra, lực lượng cứu hộ còn tìm thấy các mảnh vỡ khác như động cơ và ghế hành khách. Nhân sự đã được triển khai tới các điểm phát hiện mảnh vỡ, tuy nhiên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do sương mù dày đặc và địa hình núi cao hiểm trở.

Chiều cùng ngày, lực lượng cứu hộ tìm thấy thi thể một nạn nhân trong khe núi, cách đỉnh Bulusaraung khoảng 200 m. Tình trạng của 9 người còn lại hiện vẫn chưa được xác định.

Ông Muhammad Arif Anwar, người đứng đầu cơ quan cứu nạn Nam Sulawesi, cho biết ưu tiên hàng đầu sau khi xác định được mảnh vỡ là tìm kiếm các nạn nhân. Khoảng 1.200 nhân sự sẽ được huy động cho chiến dịch tìm kiếm cứu nạn.

Nguyên nhân tai nạn chưa được xác định

Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Indonesia (KNKT), ông Soerjanto Tjahjono, cho biết theo đánh giá ban đầu, máy bay đã đâm vào sườn núi.

“Chúng tôi gọi đây là trường hợp máy bay đang được điều khiển nhưng va chạm với địa hình. Phi công vẫn kiểm soát được máy bay và vụ tai nạn không phải là hành động cố ý,” ông Soerjanto nói với truyền thông địa phương.

Hiện nguyên nhân cụ thể của vụ tai nạn vẫn đang được điều tra. KNKT chưa phản hồi yêu cầu bình luận từ Reuters.

Lực lượng cứu hộ vẫn đang nỗ lực tìm kiếm (Ảnh: ViralPress)

Về phía IAT, hãng cho biết máy bay từng gặp vấn đề kỹ thuật nhưng đã được khắc phục và đủ điều kiện bay trước chuyến đi. “Có trục trặc về mặt kỹ thuật nhưng chúng tôi đã sửa chữa và kiểm tra. Chuyến bay thử từ sân bay Halim ở Jakarta đến Semarang và Yogyakarta vào thứ Sáu diễn ra bình thường,” Giám đốc vận hành IAT Edwin cho hay.

Các chuyên gia hàng không nhận định phần lớn tai nạn hàng không thường là kết quả của nhiều yếu tố kết hợp.

ATR 42 500 là dòng máy bay cánh quạt tầm ngắn do hãng ATR của Pháp và Italy sản xuất, có sức chứa từ 42 đến 50 hành khách. Trang theo dõi chuyến bay Flightradar24 cho biết máy bay giám sát này bay ở độ cao thấp trên biển nên khả năng theo dõi bị hạn chế. Tín hiệu cuối cùng được ghi nhận vào lúc 4h20 GMT, cách sân bay Makassar khoảng 20 km về phía đông bắc.

Đây là vụ tai nạn gây chết người đầu tiên liên quan đến ATR 42 tại Indonesia trong hơn một thập kỷ. Trước đó, năm 2015, một chiếc ATR 42 300 của hãng Trigana Air Service đã lao vào sườn núi tại Papua, khiến toàn bộ 54 người trên máy bay thiệt mạng.

Nguồn: Reuters, The Sun