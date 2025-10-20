Chiếc máy bay gặp nạn là chuyến bay UAE9788 của hãng hàng không Emirates, khởi hành từ Dubai đến Hồng Kông. Theo ghi nhận của HK01, các tàu cứu trợ đã nhanh chóng được huy động đến các vị trí quanh máy bay, trên bờ có hàng chục xe cứu hỏa cùng đội ngũ cứu hộ khẩn trương làm việc.

Phần đầu máy bay bị mắc kẹt trên bờ kè chắn sóng, đuôi hướng ra biển. Thân máy bay vỡ nát, phần đầu bị thủng lớn, cánh gãy gập, thân giữa gãy đôi còn đuôi chỉ lộ ra một phần nhỏ. Ở phía trái, cửa thoát hiểm đã bung phao trượt, trong khi phía phải chỉ mở cửa nhưng phao chưa bung hoàn toàn.

Ảnh: Reuters

Tại buổi họp báo lúc 10 giờ sáng, ông Yiu Siu Chung - Giám đốc điều hành vận hành sân bay thuộc Cục Quản lý sân bay Hồng Kông - cho biết, thời tiết và đường băng tại thời điểm xảy ra tai nạn đều ở mức an toàn và không ảnh hưởng đến hoạt động bay. Đáng chú ý, phi hành đoàn không gửi bất kỳ tín hiệu cầu cứu hoặc yêu cầu hỗ trợ nào trước khi vụ việc xảy ra.

Theo thông tin từ Cục Cứu hỏa, vào lúc 3 giờ 53 phút sáng, trung tâm kiểm soát không lưu kích hoạt chuông báo tai nạn, thông báo có sự cố máy bay. Chỉ 2 phút sau, lực lượng cứu hộ đã đến hiện trường, nơi họ phát hiện máy bay bị gãy làm hai phần, trôi nổi trên mặt nước, cùng bốn thành viên phi hành đoàn đang chờ cứu hộ tại cửa thoát hiểm.

Lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng hỗ trợ bốn người thoát ra an toàn. Cùng lúc đó, thông tin cho biết một xe tuần tra của đội an ninh sân bay đã bị máy bay va trúng, rơi xuống biển. Lực lượng cứu hộ lập tức mở rộng tìm kiếm trên mặt đất và dưới nước trong phạm vi 500 mét quanh đường băng phía Bắc.

Sau 40 phút lặn tìm, thợ lặn xác định vị trí chiếc xe, trục vớt được hai người bên trong. Tuy nhiên, người lái xe khoảng 40 tuổi tử vong lúc 6 giờ 26 phút sáng tại bệnh viện, còn người ngồi cùng khoảng 30 tuổi được xác định đã tử vong tại chỗ lúc 5 giờ 55 phút.

Đến 9 giờ sáng, bốn thành viên phi hành đoàn được đưa tới Bệnh viện Bắc Lantau bằng xe cứu thương cỡ lớn để kiểm tra sức khỏe, sau đó được cảnh sát đưa đi lấy lời khai. Gia đình hai nạn nhân cũng có mặt tại bệnh viện.

Cảnh sát sân bay cùng Đội điều tra trọng án Khu vực New Territories South (3A và 3B) đã vào cuộc, phối hợp với Cục Hàng không dân dụng và Cục Quản lý sân bay trong quá trình điều tra nguyên nhân tai nạn.

Người nhà nạn nhân

Hiện tại, sân bay Hồng Kông cho biết hơn 1.000 chuyến bay trong ngày vẫn hoạt động bình thường thông qua đường băng phía Nam và đường băng trung tâm, khẳng định sự cố không ảnh hưởng đến hoạt động bay chung.

Vụ việc được xem là một trong những tai nạn hàng không nghiêm trọng nhất tại sân bay quốc tế Hồng Kông trong nhiều năm trở lại đây. Hiện cơ quan điều tra đang khẩn trương làm rõ nguyên nhân dẫn đến thảm kịch khiến hai nhân viên mặt đất thiệt mạng.

Nguồn: HK01