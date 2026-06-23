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Cận cảnh hệ thống 121 camera AI trên tuyến cao tốc hơn 17.000 tỷ đồng: 'Mắt thần' giám sát liên tục 24/7, thông tin trực tiếp gửi về trung tâm điều hành

Khánh Huy
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Tuyến cao tốc Bắc - Nam có tổng vốn đầu tư gần 17.400 tỷ đồng đi qua địa bàn Hà Tĩnh đang hoàn thiện hệ thống giao thông thông minh với 121 camera AI và trung tâm điều hành hiện đại, chuẩn bị đưa vào vận hành trước thời điểm thu phí.

Hệ thống 121 camera AI trên cao tốc Bắc - Nam: Giám sát liên tục 24 / 7 - Ảnh 1.

Hơn 100km cao tốc Bắc - Nam qua Hà Tĩnh đang được hoàn thiện hệ thống giao thông thông minh với 121 camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), kết nối về trung tâm điều hành hiện đại để giám sát giao thông theo thời gian thực. Hai đoạn cao tốc được lắp đặt hệ thống này có tổng mức đầu tư gần 17.400 tỷ đồng.

Theo Ban Quản lý dự án Thăng Long, các hạng mục thuộc hệ thống giao thông thông minh (ITS) và thu phí điện tử không dừng (ETC) trên hai đoạn cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi và Hàm Nghi - Vũng Áng cơ bản đã hoàn thành, đang được kiểm tra, hiệu chỉnh trước khi đưa vào vận hành đồng bộ.

Đây là hai đoạn cao tốc thuộc tuyến Bắc - Nam phía Đông đi qua Hà Tĩnh với tổng chiều dài hơn 89km, được đưa vào khai thác từ cuối tháng 4/2025. Trong đó, đoạn Bãi Vọt - Hàm Nghi dài 35,28km có tổng mức đầu tư hơn 7.600 tỷ đồng, còn đoạn Hàm Nghi - Vũng Áng dài 54,2km có tổng mức đầu tư hơn 9.700 tỷ đồng.

Trên toàn tuyến đã lắp đặt 121 camera tích hợp AI, gồm 55 camera trên đoạn Bãi Vọt - Hàm Nghi và 66 camera trên đoạn Hàm Nghi - Vũng Áng. Hệ thống camera được bố trí tại các vị trí trọng yếu, có khả năng tự động nhận diện lưu lượng phương tiện, phát hiện sự cố, giám sát tình trạng giao thông và hỗ trợ phát hiện các hành vi vi phạm.

Hệ thống 121 camera AI trên cao tốc Bắc - Nam: Giám sát liên tục 24 / 7 - Ảnh 2.

Trung tâm điều hành cao tốc qua địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đặt tại nút giao Cẩm Quan. Nguồn ảnh: CTTĐT Hà Tĩnh

Dữ liệu từ các camera sẽ được truyền trực tiếp về trung tâm điều hành giao thông đặt tại nút giao Cẩm Quan (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh). Đây được xem là "bộ não số" của toàn tuyến cao tốc qua địa bàn tỉnh khi tiếp nhận, xử lý và hiển thị tập trung toàn bộ dữ liệu từ hệ thống giám sát, thiết bị thu phí và các cảm biến trên tuyến.

Ngoài mạng lưới camera AI, nhiều hạng mục công nghệ khác cũng đang được hoàn thiện như biển báo điện tử VMS, hệ thống cảm biến giao thông, thiết bị liên lạc khẩn cấp, cân kiểm tra tải trọng, hệ thống thu phí điện tử không dừng cùng mạng truyền dẫn thông tin.

Hệ thống 121 camera AI trên cao tốc Bắc - Nam: Giám sát liên tục 24 / 7 - Ảnh 3.

Cận cảnh camera được tích hợp AI trên tuyến cao tốc Bắc - Nam qua Hà Tĩnh. Nguồn ảnh: CTTĐT Hà Tĩnh

Theo đại diện Ban Quản lý dự án Thăng Long, quá trình triển khai các hạng mục công nghệ gặp không ít khó khăn do điều kiện thời tiết nắng nóng kéo dài và nhiều thiết bị phải thi công trên tuyến đang khai thác. Tuy nhiên, các đơn vị đã huy động nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công liên tục để bảo đảm tiến độ.

Dự kiến toàn bộ hệ thống ITS và ETC sẽ hoàn thành trước ngày 25/6. Sau thời gian vận hành thử nghiệm, hai tuyến cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi và Hàm Nghi - Vũng Áng sẽ tổ chức thu phí từ giữa tháng 7/2026.

Hệ thống 121 camera AI trên cao tốc Bắc - Nam: Giám sát liên tục 24 / 7 - Ảnh 4.

Hệ thống ITS và ETC trên các tuyến cao tốc qua Hà Tĩnh dự kiến sẽ hoàn thành trước ngày 25/6. Nguồn ảnh: Cổng TTĐT Hà Tĩnh

Việc đưa vào vận hành đồng bộ hệ thống giao thông thông minh được kỳ vọng sẽ nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát và khai thác các tuyến cao tốc Bắc - Nam qua Hà Tĩnh. Với khả năng giám sát liên tục, phát hiện sớm nguy cơ mất an toàn và hỗ trợ xử lý sự cố theo thời gian thực, mạng lưới 121 camera AI cùng trung tâm điều hành hiện đại sẽ góp phần bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt trên tuyến đường huyết mạch quốc gia.

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