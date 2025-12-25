Cận cảnh Ford Mondeo 2025 vừa ra mắt: Sedan đấu Camry mà người Việt từng thèm muốn, màn hình siêu lớn, có động cơ hybrid

Trong khi Ford (Mỹ) đã ngừng sản xuất các mẫu sedan truyền thống tại thị trường Bắc Mỹ kể từ khi chiếc Ford Mondeo cuối cùng rời dây chuyền lắp ráp Chicago (Mỹ) vào năm 2019, tên tuổi này vẫn còn sống động ở nhiều nơi khác trên thế giới. Đặc biệt, tại Trung Quốc và Trung Đông, dòng xe này không chỉ tồn tại mà còn liên tục được làm mới, thu hút sự chú ý với những nâng cấp ấn tượng. Điều này tạo nên một sự tương phản thú vị trong chiến lược sản phẩm toàn cầu của hãng.

Phiên bản Mondeo giới thiệu tại Trung Quốc vào năm 2022 vừa được cập nhật giữa vòng đời, mang đến kiểu dáng sắc nét hơn, phần mềm mới cùng động cơ mạnh mẽ hơn một chút. Những thay đổi này dự kiến cũng sẽ xuất hiện trên mẫu Taurus dành cho thị trường Trung Đông. Điểm nhấn thị giác đáng chú ý nhất tập trung vào phần đầu và đuôi xe. Cụm đèn pha mới được tạo hình gọn gàng hơn, bao quanh bởi đồ họa LED hiện đại, mang lại vẻ ngoài mạnh mẽ và gợi nhớ nhiều đến phong cách của một chiếc Mustang bốn cửa.

Các cụm đèn chiếu sáng mới ôm lấy lưới tản nhiệt rộng hơn, kết nối với hốc hút gió thể thao phía dưới cản trước. Trong khi đó, đường nét thân xe vẫn được giữ nguyên. Khách hàng có thể lựa chọn các thiết kế mâm xe mới cùng với nhiều tùy chọn màu sắc hơn, tăng thêm tính cá nhân hóa cho chiếc xe. Phía sau, phần đuôi xe được thiết kế lại, bổ sung đồ họa đèn hậu hiện đại hơn và cản sau tinh chỉnh với các chi tiết trang trí màu đen cùng bộ khuếch tán cùng màu thân xe.

Kích thước của xe vẫn được giữ nguyên với chiều dài 4.935 mm và chiều dài cơ sở 2.945 mm, tương đương với Toyota Camry tại Việt Nam. Điều này giúp duy trì không gian nội thất rộng rãi và sự ổn định vốn có. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, nội thất dường như được giữ nguyên, với cụm đồng hồ kỹ thuật số 12.3 inch và màn hình thông tin giải trí 27 inch cực lớn vẫn xuất hiện trên bảng điều khiển.

Tuy nhiên, hệ điều hành của màn hình này là bản SYNC thế hệ tiếp theo, sử dụng bộ chip Snapdragon 8155. Ford cam kết mang đến một giao diện mới mẻ, vận hành mượt mà hơn cùng trợ lý giọng nói được cải thiện. Bên cạnh đó, bệ điều khiển trung tâm nổi cũng đã được thiết kế lại, tích hợp hai đế sạc không dây và các hốc đựng cốc mới tiện lợi. Cuối cùng, các nút bấm vật lý đã được bố trí lại dưới cửa gió điều hòa, tạo nên sự gọn gàng và dễ tiếp cận hơn.

Phiên bản Mondeo nâng cấp tiếp tục được cung cấp dưới dạng động cơ xăng và hybrid. Các khối động cơ cũng đã được cải tiến, mang lại công suất đầu ra tăng nhẹ. Cụ thể, động cơ turbo 1.5 lít cơ bản sản sinh 193 mã lực, động cơ turbo 2.0 lít EcoBoost đạt 257 mã lực. Trong khi đó, tùy chọn hybrid tạo ra công suất kết hợp 284 mã lực. Tất cả các phiên bản Mondeo đều sử dụng hệ dẫn động cầu trước (FWD), với bản xăng đi kèm hộp số tự động tám cấp và bản hybrid dùng hộp số vô cấp (CVT).

Mặc dù có nhiều điểm chung về ngoại thất, bản Taurus (Trung Đông) lại có những điểm khác biệt đáng kể so với Mondeo (Trung Quốc). Sau một loạt hình ảnh hé lộ hồi đầu năm, Ford đã chính thức ra mắt Taurus nâng cấp cho thị trường Trung Đông và một số thị trường khác. Thay đổi ngoại thất của Taurus gần như tương đồng với Mondeo 2026 dành cho thị trường Trung Quốc, ra mắt vào cuối tháng 11. Tuy nhiên, Ford đã quyết định không trang bị màn hình lớn trải dài gần hết chiều rộng bảng điều khiển như trên Mondeo.