Cận cảnh dự án tỷ phú Phạm Nhật Vượng “chơi lớn” với nghìn căn nhà phố tại “đại bản doanh mới”, giá chưa từng có, khách ào ào booking
Vinhomes Green City là khu đô thị phức hợp đầu tiên trong hệ sinh thái của công ty tại Long An với tổng vốn đầu tư hơn một tỷ USD. Mới đây, hàng nghìn căn nhà phố tại đây được bán với giá chỉ từ 4,9 tỷ đồng, thấp nhất lịch sử Vinhomes.
