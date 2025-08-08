Cận cảnh dự án tỷ phú Phạm Nhật Vượng “chơi lớn” với nghìn căn nhà phố tại “đại bản doanh mới”, giá chưa từng có, khách ào ào booking

Lý giải vì sao dự án đạt được lượng booking khủng chỉ trong ngày ra mắt, ông Lê Minh – Giám đốc một sàn bất động sản cho biết mức giá chủ đầu tư quá hấp dẫn, nếu cầm 4,9 tỷ trong tay chưa chắc đã mua được một căn hộ tại TP.HCM, càng không thể chạm được đến phân khúc thấp tầng. “Sản phẩm giãn xây lần này của Vinhomes Green City thực sự là cú sốc đối với thị trường”, ông Minh khẳng định.