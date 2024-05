Cận cảnh dự án không phép trên đất rừng ở Phú Quốc khiến hàng loạt cán bộ 'xộ khám'

Như Tiền Phong đã đưa tin, ngày 19/4, Cơ quan CSĐT Công an TP. Phú Quốc khởi tố bị can và bắt tạm giam Đặng Văn Lĩnh, Lê Minh Điệp, Đặng Văn Hùng (cùng ngụ TP. Phú Quốc) về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Trong ảnh là bị can Lê Minh Điệp (áo sơ mi sọc), Giám đốc Công ty LHĐ.