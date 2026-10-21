Cận cảnh dinh thự 6.000m² của mỹ nhân showbiz cưới người thừa kế tập đoàn tang lễ, quyền lực top 10 Đông Nam Á

Kết hôn với người thừa kế gia tộc tài phiệt, mỹ nhân này tận hưởng cuộc sống như nữ hoàng trong siêu dinh thự rộng 6.000m².

Sinh năm 1978, Hồ Tịnh từng được biết đến là một trong "bảy đóa kim hoa" của làng giải trí Hoa ngữ, nổi tiếng với nhan sắc thanh tú, dịu dàng cùng khí chất đặc biệt phù hợp với những vai diễn cổ trang. Tốt nghiệp Học viện Hý kịch Trung ương, cô ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm như Dương Môn nữ tướng, Thiếu niên Trương Tam Phong, Đại Minh cung từ, Đại Thanh hậu cung, Sở Lưu Hương... Năm 2021, khi tham gia chương trình Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng 2, nữ diễn viên tiếp tục nhận được nhiều lời khen nhờ vẻ ngoài trẻ trung, rạng rỡ dù đã bước sang độ tuổi U40.

Hồ Tịnh từng là mỹ nhân cổ trang đình đám trên màn ảnh Trung Quốc. Ảnh: Weibo.

Không chỉ nổi tiếng trên màn ảnh, chuyện tình cảm của Hồ Tịnh cũng từng khiến truyền thông đặc biệt quan tâm. Năm 2008, sau 4 năm hẹn hò, cô chính thức kết hôn với doanh nhân người Malaysia Chu Triệu Trường, còn được một số nguồn tin gọi là Chu Thiệu Tường (Frank Choo). Ông xã nữ diễn viên xuất thân từ gia tộc kinh doanh giàu có, gắn liền với tập đoàn Xiao En, một doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực dịch vụ tang lễ tại Malaysia. Gia đình chồng Hồ Tịnh còn hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác như bất động sản, xây dựng, du lịch và tài chính.

Hồ Tịnh cưới con trai gia tộc máu mặt Đông Nam Á. Ảnh: Weibo.

Bên cạnh cuộc hôn nhân được nhiều người ngưỡng mộ, điều khiến công chúng tò mò không kém chính là cơ ngơi của Hồ Tịnh tại Malaysia. Qua những hình ảnh được nữ diễn viên chia sẻ và chương trình Chuyến du lịch lãng mạn của người vợ 2025, không gian sống của gia đình cô dần được hé lộ. Đó là một dinh thự rộng lớn, có khuôn viên xanh mướt, những hành lang dài, phòng ốc thênh thang và nội thất kết hợp giữa nét đẹp phương Đông lẫn phương Tây.

Siêu dinh thự 6.000m², khuôn viên rộng như một khu nghỉ dưỡng

Theo thông tin được chia sẻ, dinh thự của gia đình Hồ Tịnh nằm trên khu đất rộng khoảng 6.000m², trong đó riêng tòa nhà chính đã chiếm hơn 2.000m². Quy mô đồ sộ này cho phép nhiều thế hệ trong gia đình cùng sinh sống, từ vợ chồng nữ diễn viên, con cái đến mẹ chồng và các thành viên khác trong gia tộc. Nhờ có nhiều phòng và các khu vực sinh hoạt riêng, mọi người vẫn có thể tận hưởng không gian thoải mái dù sống chung dưới một mái nhà.

Ấn tượng đầu tiên về cơ ngơi này chính là sự rộng rãi đến choáng ngợp. Từ khu vực cổng và sân bên ngoài vào tới nhà là một quãng đường khá dài, trong khi khoảng sân có thể chứa hàng chục chiếc ô tô mà vẫn còn nhiều chỗ trống. Không gian không bị bó hẹp bởi những bức tường hay công trình san sát, thay vào đó là những khoảng đất rộng, lối đi thoáng đãng và cây xanh trải dài khắp khuôn viên.

Khoảng sân rộng rãi đủ đỗ hàng chục chiếc ô tô.

Đặc biệt, thay vì thiết kế sân vườn theo kiểu chỉn chu, đối xứng hoàn toàn, khuôn viên dinh thự còn mang dáng dấp của một khu nghỉ dưỡng giữa thiên nhiên. Những mảng cây xanh phát triển rậm rạp, đan xen với các lối đi, tạo nên khung cảnh gần giống một khu rừng nhiệt đới thu nhỏ. Trên đường dạo bộ, gia đình bố trí những chiếc ghế gỗ, ghế mây và ghế nằm ngoài trời để có thể ngồi nghỉ ngơi, tận hưởng không khí trong lành.

Chỉ riêng việc đi dạo quanh sân vườn, ngắm cây cối hay đưa thú cưng ra ngoài vận động cũng đã trở thành một hoạt động thư giãn thường ngày. Với diện tích rộng như vậy, không khó hiểu khi nhiều khán giả ví von rằng nhà Hồ Tịnh giống một resort riêng hơn là một căn biệt thự thông thường.

Khu vườn xanh mướt, có hồ cá và cả sầu riêng Musang King

Nếu kiến trúc đồ sộ thể hiện sự bề thế của dinh thự thì khu vườn lại mang đến một cảm giác hoàn toàn khác: xanh mát, yên tĩnh và gần gũi với thiên nhiên. Đây cũng là một trong những khu vực thường xuyên xuất hiện trong những hình ảnh đời thường mà Hồ Tịnh chia sẻ trên mạng xã hội. Khu vườn có nhiều cây xanh, thảm cỏ rộng và một hồ nước nhân tạo dùng để thả cá. Sự kết hợp giữa cây cối và mặt nước khiến cảnh quan trở nên mềm mại, tạo thêm những góc thư giãn ngay trong khuôn viên nhà. Trong một số hình ảnh, Hồ Tịnh chỉ cần diện chiếc váy dài, đứng cạnh hồ nước hay giữa vườn cây là đã có được những khung hình đẹp chẳng khác nào chụp tại một địa điểm nghỉ dưỡng.

Bên cạnh những khoảng xanh để ngắm cảnh, dinh thự còn có khu vực trồng nhiều loại cây ăn trái nhiệt đới. Đáng chú ý nhất phải kể đến sầu riêng Musang King, giống sầu riêng nổi tiếng của Malaysia. Ngoài ra, khu vườn còn có mít, thanh long và nhiều loại trái cây khác. Hồ Tịnh từng chia sẻ khoảnh khắc tự tay thu hoạch sầu riêng, chụp ảnh bên cây mít và tận hưởng niềm vui chăm sóc, hái quả ngay tại nhà.

Một điểm thú vị khác là gia đình cô còn nuôi nhiều chú chó. Với khuôn viên rộng và những bãi cỏ lớn, các thú cưng có không gian để chạy nhảy, nô đùa. Đây cũng là nơi các thành viên trong gia đình có thể tổ chức những bữa tiệc ngoài trời, dùng bữa cùng nhau hoặc đơn giản là dành thời gian thư giãn giữa thiên nhiên.

Không cần đi xa để tìm một khu vườn hay không gian nghỉ dưỡng, Hồ Tịnh có thể tận hưởng những trải nghiệm ấy ngay trong chính cơ ngơi của mình.

Hành lang dài, kiến trúc bề thế và những góc check-in sang trọng

Không chỉ gây ấn tượng bởi diện tích, phần kiến trúc bên ngoài dinh thự cũng được chăm chút kỹ lưỡng. Những hành lang kéo dài, hệ cột đá vững chắc và các mảng tường màu đỏ rượu tạo nên diện mạo vừa cổ điển vừa sang trọng.

Màu đỏ trầm của hành lang kết hợp với sắc đá và cây xanh xung quanh mang đến cảm giác nổi bật nhưng không quá chói mắt. Các cột lớn được bố trí dọc lối đi, tạo nên những khoảng không có chiều sâu, đồng thời khiến tổng thể công trình thêm phần bề thế.

Ở một số khu vực khác, kiến trúc lại thiên về vẻ mộc mạc với khung cửa, bệ cửa và những mảng tường ốp gỗ, kết hợp cùng chất liệu đá thô. Chính sự thay đổi về vật liệu và màu sắc giúp dinh thự có nhiều góc nhìn khác nhau, vừa giữ được nét sang trọng của một cơ ngơi hào môn, vừa tạo cảm giác gần gũi như một khu nghỉ dưỡng giữa rừng.

Với những hành lang rộng và không gian mở như vậy, việc chụp ảnh tại nhà cũng trở thành một thú vui của Hồ Tịnh. Từ khu vực hồ nước, sân vườn đến những lối đi bên ngoài, mỗi nơi đều có một nét đẹp riêng, đủ để tạo nên những bức ảnh đầy tính thẩm mỹ.

Phòng khách rộng thênh thang, nội thất pha trộn Đông - Tây

Nếu không gian bên ngoài mang hơi hướng hiện đại và gần gũi thiên nhiên thì bên trong dinh thự lại nổi bật bởi vẻ đẹp cổ điển, sang trọng. Theo chia sẻ của Hồ Tịnh, nội thất không hoàn toàn tuân theo một phong cách cố định mà là sự pha trộn giữa hai nền văn hóa Đông và Tây.

Một chi tiết khá thú vị là vợ chồng nữ diễn viên từng tiết lộ họ lựa chọn mua một căn nhà mẫu vì không muốn mất quá nhiều công sức tự thiết kế. Do đó, phần lớn cách bố trí và nội thất ban đầu được giữ nguyên, chỉ thay đổi màu sắc tường để không gian trở nên hài hòa, phù hợp hơn với sở thích của gia đình.

Phòng khách có diện tích rộng, được bố trí đầy đủ sofa, bàn trà, kệ tivi và các món đồ trang trí. Thay vì sử dụng quá nhiều màu sắc nổi bật, không gian chủ yếu xoay quanh những gam màu nâu gỗ, kem và trắng, tạo cảm giác ấm áp, dễ chịu. Một vài chi tiết như gối ôm, thảm trải sàn và rèm cửa được kết hợp để làm mềm tổng thể, giúp căn phòng dù rộng lớn vẫn giữ được sự gần gũi.

Đồ gỗ là một trong những điểm nhấn dễ nhận thấy nhất. Từ các món nội thất lớn đến những chi tiết trang trí, chất liệu gỗ xuất hiện khá nhiều với tông màu trầm, bề mặt được chăm chút kỹ lưỡng. Kết hợp cùng những mảng tường và chất liệu đá, không gian vừa mang nét truyền thống vừa có sự tiện nghi của một căn nhà hiện đại.

Điều đáng chú ý là dù sở hữu nhiều món nội thất cao cấp, căn phòng không được sắp đặt theo kiểu trưng bày dày đặc. Những khoảng trống vẫn được giữ lại để tạo sự thoáng đãng, đồng thời giúp từng món đồ có không gian riêng để nổi bật.

Phòng đọc sách và làm việc như một không gian trưng bày đồ cổ

Bên cạnh phòng khách, khu vực đọc sách và làm việc cũng thể hiện rõ gu thẩm mỹ của gia đình Hồ Tịnh. Đây là nơi những món đồ gỗ, bình gốm và vật dụng trang trí mang dấu ấn cổ điển được sắp đặt cùng nhau, tạo nên không gian có phần trầm lắng và giàu tính nghệ thuật.

Đáng chú ý nhất phải kể đến bộ sưu tập đồ gốm cổ cùng nhiều món nội thất cao cấp. Theo thông tin được chia sẻ trong chương trình, có những vật phẩm sở hữu giá trị rất lớn, thậm chí được ví von là tương đương một căn nhà thông thường.

Tuy nhiên, thay vì tập trung toàn bộ các món đồ đắt tiền vào cùng một chỗ, chủ nhân lựa chọn cách bài trí tương đối linh hoạt. Những chiếc bình gốm, đồ trang trí và vật dụng tinh xảo được đặt tại các vị trí phù hợp, tạo điểm nhấn mà không khiến không gian trở nên rối mắt.

Sự kết hợp giữa đồ cổ phương Đông và nội thất mang hơi hướng phương Tây cũng góp phần tạo nên nét riêng cho căn nhà. Chính cách bài trí này khiến khu vực đọc sách, làm việc không đơn thuần là nơi phục vụ sinh hoạt mà còn giống một không gian lưu giữ những món đồ có giá trị thẩm mỹ và sở thích sưu tầm của gia chủ.

Phòng bếp và bàn ăn rộng rãi, đủ chỗ cho cả đại gia đình

Với một dinh thự có nhiều thế hệ cùng sinh sống, khu vực bếp và phòng ăn cũng được thiết kế tương xứng với quy mô của ngôi nhà. Phòng ăn gây ấn tượng với chiếc bàn dài, đủ sức phục vụ những bữa cơm đông người hoặc các buổi tụ họp gia đình, bạn bè. Không gian rộng giúp việc sắp xếp chỗ ngồi trở nên thoải mái, phù hợp với nhu cầu sinh hoạt của một đại gia đình.

Liền với đó, khu bếp được bố trí hệ tủ dài và mặt bàn chế biến rộng. Ánh sáng tự nhiên giúp không gian sáng sủa, thoáng đãng, trong khi các khu vực lưu trữ và chuẩn bị đồ ăn được sắp xếp để thuận tiện cho việc nấu nướng. Qua những hình ảnh được chia sẻ, Hồ Tịnh cũng có những khoảnh khắc trực tiếp vào bếp, chuẩn bị món ăn và trò chuyện cùng các thành viên trong gia đình. Dù sống trong dinh thự rộng lớn với đầy đủ tiện nghi, căn bếp vẫn là một trong những nơi gắn với các hoạt động sinh hoạt thường ngày của nữ diễn viên.

Ngoài những bữa ăn trong nhà, gia đình Hồ Tịnh còn thường xuyên tận dụng khuôn viên sân vườn để tổ chức tiệc ngoài trời. Nhờ có bãi cỏ rộng và không gian xanh, những buổi tụ họp có thể diễn ra trong khung cảnh thoải mái, gần gũi với thiên nhiên.

Phòng gym cũng được đầu tư chỉn chu

Không gian sống của Hồ Tịnh còn có những khu vực chức năng riêng phục vụ nhu cầu cá nhân, trong đó đáng chú ý là phòng tập thể dục. Phòng gym tại nhà được đầu tư không kém một khu tập luyện chuyên nghiệp. Khu vực này có sàn gỗ riêng, tạo cảm giác sạch sẽ, chỉn chu và đồng bộ với thiết kế nội thất chung. Hồ Tịnh từng chia sẻ vui rằng ông xã đã trực tiếp thử chất lượng phòng tập bằng cách tập luyện đến mức mỏi chân.

Việc sở hữu phòng tập ngay trong dinh thự cũng giúp các thành viên chủ động hơn trong việc rèn luyện sức khỏe, không cần di chuyển ra ngoài. Kết hợp cùng khu vườn rộng để đi bộ, vận động và vui chơi, căn nhà mang đến nhiều lựa chọn sinh hoạt, giải trí ngay trong khuôn viên riêng.

Phòng ngủ rộng rãi, ấm cúng và mang nét cổ điển

Không gian phòng ngủ của gia đình Hồ Tịnh cũng gây ấn tượng bởi diện tích rộng rãi cùng cách bài trí mang hơi hướng cổ điển. Nổi bật nhất là chiếc giường lớn với phần đầu giường màu trắng kem, được thiết kế uốn lượn mềm mại và chạm khắc hoa văn tinh tế. Phía sau là bức tường đỏ rượu nổi bật với họa tiết chìm, tạo nên sự tương phản đẹp mắt với bộ chăn ga trắng. Một góc phòng được bố trí hệ kệ âm tường màu trắng, dùng để trưng bày sách, bình gốm và những món đồ trang trí nhỏ. Rèm cửa đen trắng với hoa văn cầu kỳ cũng góp phần hoàn thiện vẻ sang trọng, ấm cúng cho căn phòng. Từng chi tiết đều được bài trí chỉn chu, tạo nên tổng thể vừa sang trọng vừa gần gũi, phù hợp với cuộc sống của một gia đình nhiều thế hệ.

Ngoài siêu dinh thự còn có căn hộ sang trọng và biệt thự nghỉ dưỡng ven biển

Không dừng lại ở cơ ngơi rộng 6.000m², theo các thông tin được chia sẻ, Hồ Tịnh còn có thêm hai bất động sản khác tại Malaysia.

Một trong số đó là căn hộ sang trọng phục vụ nhu cầu sinh sống thường ngày. Bất động sản còn lại là một biệt thự nằm tại khu vực bán đảo, có lợi thế về không gian nghỉ dưỡng bên bờ biển. Nếu dinh thự lớn phù hợp với những buổi sum họp đại gia đình và các hoạt động ngoài trời thì căn biệt thự ven biển lại mang đến một trải nghiệm thư giãn khác, gần gũi với cảnh quan biển.

Dù sở hữu nhiều bất động sản và cuộc sống sung túc, Hồ Tịnh vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật theo sở thích. Cô tham gia các chương trình truyền hình, đóng phim và chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên gia đình. Đặc biệt, ông xã luôn ủng hộ công việc của vợ, không yêu cầu cô từ bỏ sự nghiệp sau khi kết hôn.

Có thể nói, cuộc sống hiện tại của Hồ Tịnh hội tụ nhiều điều khiến công chúng ngưỡng mộ: sự nghiệp riêng, gia đình êm ấm và không gian sống sang trọng. Dinh thự 6.000m² với những khu vườn xanh mướt, nội thất đắt giá và đầy đủ tiện nghi phần nào cho thấy cuộc sống sung túc của nữ diễn viên sau gần hai thập kỷ kết hôn. Thế nhưng, bên cạnh sự xa hoa ấy, những khoảnh khắc cùng chồng con, chăm sóc cây trái hay tận hưởng thời gian ở nhà cũng là điều thường xuyên xuất hiện trong cuộc sống mà Hồ Tịnh chia sẻ với người hâm mộ.