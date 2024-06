Xiaomi mới đây đã giới thiệu một phiên bản đặc biệt của chiếc Civi 4 Pro mang tên Xiaomi Civi 4 Pro Disney Princess Limited Edition. Các phiên bản đặc biệt của dòng Civi đều được Xiaomi trình làng mỗi năm với sự kết hợp độc đáo, lần này là với Disney với chủ đề dựa trên câu chuyện về Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn.

Phiên bản mới có tông màu chủ đạo là màu Tím, cũng như được thiết kế theo một phong cách vô cùng ấn tượng, khác biệt hoàn toàn so với phiên bản Civi 4 Pro tiêu chuẩn mà Xiaomi giới thiệu cách đây vài tháng.

Cụ thể, mặt lưng của máy được Xiaomi tuỳ chỉnh với điểm nổi bật chính là một chiếc gương. Chiếc gương này có hoạ tiết thanh gươm cắm xuyên qua một trái tim và xuyên thẳng theo trục của chiếc gương. Bên cạnh là dòng chữ "Mirror mirror", gợi ý cho ta câu nói nổi tiếng của Nữ Hoàng: "Mirror, mirror on the wall, who is the fairest of them all?" (Gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai đẹp được dường như ta?). Tất nhiên không thể thiếu logo Disney và Xiaomi quen thuộc.

Hộp của phiên bản này cũng đowjc thiết kế đẹp mắt, có tông màu Tím tương tự, tổng thể trông giống một hộp quà. Bên trong là khá nhiều phụ kiện cũng được tuỳ chỉnh theo chủ đề Disney, ví dụ như một chiếc ốp lưng thiết kế giống mặt lưng của máy, một quả Táo Độc dạng mô hình, có thể gắn trực tiếp lên mặt lưng của điện thoại làm phụ kiện trang trí (pop socket), que lấy sim hình thanh gươm đâm xuyên qua trái tim. Đây có thể là lấy cảm hứng từ trái tim trong chiếc hộp mà Nữ Hoàng xấu xa đã yêu cầu thợ săn mang về làm bằng chứng rằng Bạch Tuyết đã chết. Trong câu chuyện "Snow White", Nữ Hoàng đã ra lệnh cho thợ săn giết Bạch Tuyết và mang về trái tim của cô trong một chiếc hộp làm bằng gỗ. Ngoài ra Xiaomi còn tặng người dùng rất nhiều stickers phỏng theo câu chuyện của Bạch Tuyết.

Do là phiên bản tuỳ chỉnh, phần mềm của máy cũng đi kèm với những chi tiết được biến hoá theo chủ đề Bạch Tuyết. Cụ thể, máy có hình nền Bạch Tuyết 3D, các biểu tượng ứng dụng và thậm chí cả biểu tượng Wi-Fi, pin cũng được tuỳ chỉnh phong cách riêng...



Civi 4 Pro được ra mắt lần đầu vào tháng 3 năm nay, gây chú ý khi là smartphone đầu tiên trang bị chip Snapdragon 8s Gen 3. Máy sở hữu màn hình AMOLED 6,55 inch với độ phân giải 1236 x 2750, tốc độ làm mới 120Hz và độ sáng tối đa 3000 nits. Máy có hệ thống camera selfie kép và camera sau ba ống kính. Ngoài ra, Civi 4 Pro còn được trang bị viên pin 4700mAh và hỗ trợ sạc có dây 67W. Phiên bản quốc tế của Civi 4 Pro có tên Xiaomi 14 Civi với thiết kế và cấu hình tương tự.

Hiện tại giá bán chính thức của Xiaomi Civi 4 Pro Disney Princess Limited Edition chưa được công bố. Chúng tôi sẽ cập nhật giá bán của máy khi được ra mắt vào tối nay. Với phiên bản tiêu chuẩn, Xiaomi Civi 4 Pro có giá khởi điểm từ 2999 tệ, tương đương khoảng hơn 10 triệu đồng. Tại Việt Nam, một số cửa hàng rao bán máy này với giá từ 11 - 12 triệu đồng.

Một số hình ảnh khác của phiên bản Civi 4 Pro đặc biệt chủ đề về công chúa Disney - Ảnh: Ice Universe