Sau khoảng 9 tháng thi công, sân vận động VinFast - Trống Đồng tại phía Nam Hà Nội đang dần hiện rõ hình hài với 4 khối khán đài cùng loạt siêu trụ cao gần 80 m và các tháp kích phục vụ lắp dựng mái vòm.
Những hình ảnh mới nhất tại công trường sân vận động VinFast - Trống Đồng cho thấy công trình đang chuyển sang giai đoạn thi công các hạng mục kết cấu có quy mô đặc biệt lớn.
Nằm trong Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội, sân vận động VinFast - Trống Đồng là tâm điểm của Khu liên hợp thể thao quốc tế Hùng Vương do Vingroup công bố quy hoạch hồi tháng 8/2026
Công trình có diện tích khoảng 73,3 ha, sức chứa thiết kế 135.000 chỗ ngồi và được thiết kế theo hình tròn, lấy cảm hứng từ trống đồng Đông Sơn
Sau 9 tháng kể từ khi khởi công, cả 4 khán đài A, B, C và D đang được triển khai đồng thời
Từ bên ngoài công trường, những kết cấu thép khổng lồ bắt đầu trở thành điểm nhấn dễ nhận thấy, trong đó nổi bật là các siêu trụ cao gần 80 m
Chiều cao này tương đương một tòa nhà khoảng 25 tầng, giúp hình dung phần nào quy mô của hệ thống kết cấu đang được dựng lên quanh sân
Theo các thông tin được công bố về phương án thi công, những trụ cao gần 80 m sẽ kết hợp với hệ thống gối đỡ và các tháp kích thủy lực để phục vụ quá trình lắp dựng mái vòm. Các kết cấu mái có kích thước lớn sẽ được tổ hợp ở cao độ thấp trước khi được nâng lên vị trí thiết kế. Đây là phương án khác với cách đưa từng cấu kiện nhỏ lên cao rồi lắp ráp trực tiếp trên không.
Các module của vòm thép có thể nặng hàng trăm tấn. Sau khi được tổ hợp, những khối kết cấu này sẽ được hệ thống kích thủy lực nâng từ mặt đất lên cao. Khi đạt đúng cao độ và vị trí thiết kế, kết cấu được cố định trước khi các hệ thống chống, đỡ tạm được tháo dỡ.
Cách làm này đặt ra yêu cầu rất cao đối với khả năng phối hợp giữa hệ thống kích, kết cấu thép và các điểm liên kết. Chỉ cần sai lệch tại một vị trí trong quá trình nâng một module có kích thước lớn cũng có thể ảnh hưởng đến quá trình lắp dựng tiếp theo.
Đáng chú ý, phần mái thép của sân có tổng trọng lượng lên tới hàng chục nghìn tấn. Hệ thống siêu trụ và các gối đỡ trên đỉnh trụ sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc định vị, nâng đỡ kết cấu mái.
Những tháp kích xuất hiện trên công trường vì thế không phải các kết cấu phụ thông thường. Đây là một phần trong hệ thống phục vụ công đoạn lắp dựng mái vòm quy mô lớn của sân.
Theo kế hoạch cập nhật, phần kết cấu bê tông cốt thép của sân dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2026. Sau đó, công trường sẽ chuyển sang các hạng mục lắp dựng mái vòm, hệ thống điện, cơ điện và mặt sân, hướng tới mục tiêu hoàn thành toàn bộ công trình vào tháng 7/2027.
Không chỉ gây chú ý bởi sức chứa, điểm đặc biệt của VinFast - Trống Đồng còn nằm ở hệ thống mái che đóng mở tự động. Vingroup cho biết đây sẽ là sân vận động có mái che đóng mở tự động quy mô lớn nhất thế giới khi hoàn thành. Công trình cũng được thiết kế đáp ứng các tiêu chuẩn FIFA và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong vận hành theo định hướng công nghệ xanh.
Bên trong công trường, tiến độ cũng được duy trì liên tục
Lực lượng thi công được tổ chức thành 3 ca để làm việc ngày đêm, nhằm bảo đảm tiến độ dự án
Sân có đường kính thiết kế lên tới 408 m - kích thước tương đương gần 4 sân bóng đá tiêu chuẩn FIFA đặt nối tiếp nhau
Không chỉ vậy, với quy mô 135.000 chỗ ngồi, công trình được Vingroup định hướng trở thành sân vận động có sức chứa lớn nhất thế giới khi hoàn thành, vượt quy mô khoảng 132.000 chỗ của Narendra Modi Stadium tại Ấn Độ.
Quy mô của công trình sân vận động cũng cần được đặt trong tổng thể đại dự án phía Nam Hà Nội. Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội có diện tích phát triển đô thị hơn 9.171 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 925.000 tỷ đồng và trải rộng trên địa bàn 11 xã.
Riêng sân VinFast - Trống Đồng là tâm điểm của Khu liên hợp thể thao quốc tế Hùng Vương rộng hơn 400 ha
Bên cạnh sân 135.000 chỗ, quy hoạch còn có sân vận động 40.000 chỗ, cung thi đấu trong nhà, cung thể thao dưới nước, nhà thi đấu xe đạp lòng chảo cùng nhiều hạng mục thể thao khác.
Từ một mặt bằng công trường cách đây chưa đầy một năm, 4 khối khán đài cùng những siêu trụ cao gần 80 m đang dần tạo nên hình hài của sân vận động có sức chứa 135.000 người.
Nếu tiến độ được giữ đúng kế hoạch, những tháng cuối năm 2026 sẽ là thời điểm công trình hoàn thiện phần kết cấu chính, trước khi bước vào giai đoạn lắp dựng hệ mái vòm đóng mở tự động trong năm 2027.
Nếu tiến độ được giữ đúng kế hoạch, những tháng cuối năm 2026 sẽ là thời điểm công trình hoàn thiện phần kết cấu chính, trước khi bước vào giai đoạn lắp dựng hệ mái vòm đóng mở tự động trong năm 2027
Theo
Đời sống Pháp luật
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