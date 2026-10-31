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Cận cảnh đại công trường cầu gần 16.000 tỷ đồng qua sông Hồng sau một năm

Viên Minh
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Sau hơn một năm khởi công, cầu Trần Hưng Đạo gần 16.000 tỷ đồng đang dần thành hình trên sông Hồng, với hơn 52% khối lượng công việc đã hoàn thành.

Đại công trường cầu Trần Hưng Đạo sau 1 năm thi công.

- Ảnh 1.

Cầu Trần Hưng Đạo được khởi công ngày 9/10/2025, là một trong những công trình giao thông trọng điểm của Hà Nội nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 15.967 tỷ đồng, chiều dài toàn tuyến hơn 4,1km, trong đó phần cầu chính vượt sông Hồng dài hơn 800m.

- Ảnh 2.

Điểm đầu công trình nằm tại khu vực nút giao giữa các tuyến phố Trần Hưng Đạo, Trần Thánh Tông và Lê Thánh Tông. Phía bên kia sông, cầu kết nối với phố Nguyễn Sơn, thuộc địa bàn phường Long Biên và phường Bồ Đề.

- Ảnh 3.

Vào những ngày cuối tháng 10/2026, công trường cầu Trần Hưng Đạo đang được triển khai đồng loạt tại nhiều vị trí. Các trụ cầu đã dần hiện rõ trên mặt sông, trong khi hoạt động thi công kết cấu thép được đẩy mạnh ở khu vực hai đầu cầu.

- Ảnh 4.

Sau hơn một năm triển khai, nhiều hạng mục quan trọng của phần cầu chính đã được hoàn thành. Theo thông tin từ chủ đầu tư, đơn vị thi công đã hoàn thành 128 cọc khoan nhồi và 7 bệ trụ cầu.

- Ảnh 5.

Hiện dự án chuyển sang giai đoạn thi công kết cấu thép. Khoảng 26.275 tấn thép phục vụ công trình đã được đưa về các nhà máy để gia công. Việc vận chuyển các cấu kiện đến công trường và tổ chức lắp dựng được thực hiện theo từng giai đoạn, nhằm bảo đảm sự liên tục giữa khâu sản xuất và thi công.

- Ảnh 6.

Tại công trường, các nhà thầu đang duy trì 28 mũi thi công với khoảng 700 nhân sự cùng hơn 120 máy móc, thiết bị chuyên dụng.

- Ảnh 7.

Các nhóm công nhân được bố trí tại nhiều khu vực, tập trung thực hiện những phần việc theo kế hoạch của dự án.

- Ảnh 8.

Ở khu vực phường Hồng Hà, công nhân đang triển khai thi công dầm thép. Hoạt động thi công diễn ra tại nhiều vị trí, tạo nên không khí khẩn trương trên công trường.

- Ảnh 9.

Đến thời điểm cuối tháng 10/2026, dự án đã hoàn thành hơn 52% tổng khối lượng công việc. Đây là kết quả sau hơn một năm triển khai với nhiều hạng mục được tổ chức thi công song song.

- Ảnh 10.

Từ phía phường Hồng Hà nhìn sang phường Bồ Đề, các vị trí thi công cầu hiện diện trên một đoạn sông Hồng. Những trụ cầu đang dần hình thành, tạo nên diện mạo ban đầu của công trình kết nối hai bờ sông.

- Ảnh 11.

Khi hoàn thành, cầu Trần Hưng Đạo được kỳ vọng sẽ bổ sung thêm một hướng kết nối giữa khu vực trung tâm Hà Nội với phía Đông thành phố. Công trình cũng được kỳ vọng góp phần phân chia lưu lượng phương tiện, giảm áp lực giao thông cho các cầu Chương Dương và Vĩnh Tuy.

- Ảnh 12.

Bên cạnh vai trò giao thông, với quy mô và vị trí xây dựng trên sông Hồng, cầu Trần Hưng Đạo được kỳ vọng trở thành một điểm nhấn kiến trúc mới của Thủ đô trong tương lai.

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Tags

cầu Trần Hưng Đạo

dự án

Sông Hồng

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