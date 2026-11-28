Hơn 2.300 người cùng robot chữa cháy, chó nghiệp vụ và nhiều phương tiện chuyên dụng tham gia diễn tập chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại Khu công nghiệp Phú Nghĩa, Hà Nội.

Chó nghiệp vụ tham gia tìm kiếm người bị nạn trong tình huống diễn tập. (ảnh: Phùng Anh)

Sáng 28/11, UBND TP Hà Nội tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp thành phố, huy động nhiều lực lượng, phương tiện tại Khu công nghiệp Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, Hà Nội).

Tham dự chương trình có Đại tá Phạm Hùng Dương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Bộ Công an); đại diện lãnh đạo Công an các tỉnh giáp ranh với Hà Nội gồm: Bắc Ninh, Phú Thọ, Thái Nguyên, Hưng Yên và Ninh Bình.

Các đại biểu tham dự buổi diễn tập. (ảnh: Phùng Anh)

Về phía TP Hà Nội có ông Đỗ Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội; Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập phương án.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố; lãnh đạo UBND các xã, phường; lãnh đạo các cơ quan, doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Phú Nghĩa.

Đặc biệt, chương trình diễn tập huy động hơn 2.300 cán bộ, chiến sĩ, cán bộ, nhân viên thuộc 56 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Chủ động phòng ngừa, nâng cao năng lực chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ

Phát biểu khai mạc chương trình, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, những năm gần đây, cùng với tốc độ phát triển kinh tế - xã hội, các khu công nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn Thủ đô ngày càng được mở rộng, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế và giải quyết việc làm cho người lao động.

Tuy nhiên, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky nhận định, hoạt động sản xuất cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy, nổ, tai nạn, sự cố. Đặc biệt, tại các cơ sở sản xuất có quy mô lớn, nhiều kho xưởng, dây chuyền sản xuất, tập trung đông công nhân, người lao động, nếu xảy ra cháy, nổ mà không được phát hiện, xử lý kịp thời có thể dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội phát biểu khai mạc. (ảnh: Phùng Anh)

Theo Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, trong 11 tháng năm 2026, trên địa bàn thành phố xảy ra 658 vụ cháy, 3 vụ nổ, làm 21 người tử vong, 28 người bị thương; thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 164 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2025, số vụ cháy giảm 302 vụ, giảm 3 người tử vong, tăng 7 người bị thương, thiệt hại về tài sản tăng 116,2 tỷ đồng.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ 571 vụ, cứu được 144 người mắc kẹt trong các đám cháy; kịp thời bảo vệ nhiều tài sản của doanh nghiệp, người dân, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy gây ra.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky nhấn mạnh: "Trước tình hình cháy, nổ vẫn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp, những năm qua, Công an TP Hà Nội đã chủ động phối hợp với các sở, ngành tham mưu thành phố ban hành nhiều chủ trương, cơ chế, chính sách và giải pháp phù hợp với đặc thù, yêu cầu bảo đảm an toàn PCCC và CNCH trên địa bàn Thủ đô".

Lãnh đạo UBND TP Hà Nội tặng hoa các đơn vị tham gia diễn tập. (ảnh: Phùng Anh)

Trong đó, Công an thành phố đã tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Chương trình hành động số 13 ngày 14/5/2026 thực hiện Chỉ thị số 02, nhằm thống nhất nhận thức, hành động, nâng cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương trong toàn hệ thống chính trị và nhân dân đối với công tác PCCC và CNCH.

Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cũng cho biết, nhằm nâng cao năng lực PCCC và CNCH ngay từ cơ sở, Công an thành phố đã tham mưu UBND thành phố chỉ đạo thành lập, duy trì các Trung tâm giáo dục cộng đồng về PCCC và CNCH tại các xã, phường.

Đồng thời, xây dựng và đưa vào hoạt động mini app kiểm tra, tư vấn, hướng dẫn "An toàn PCCC trong sử dụng điện" trên nền tảng iHanoi, giúp người dân đăng ký kiểm tra, tư vấn miễn phí về an toàn điện trực tiếp tại hộ gia đình, góp phần chủ động phòng ngừa, giảm thiểu nguy cơ cháy, nổ tại các khu dân cư và hộ gia đình.

Giả định cháy lớn tại hai nhà xưởng, nhiều người mắc kẹt

Theo tình huống giả định, vào khoảng 9h ngày 28/11/2026, xảy ra cháy tại khu vực xưởng ép nhiệt do hệ thống cảm biến nhiệt độ của máy ép nhiệt gặp sự cố, khiến nhiệt độ tăng cao dẫn đến cháy.

Đám cháy lan vào nhựa nguyên liệu, thành phẩm tại khu vực máy ép nhiệt và nhanh chóng lan sang nhiều máy ép nhiệt bên cạnh. Nhiệt lượng lớn từ đám cháy khiến một phần cấu kiện xây dựng bị sập đổ.

Đám cháy phát triển mạnh, tỏa ra nhiệt lượng lớn, khói và khí độc bao trùm toàn bộ khu vực xưởng ép nhiệt, khiến tầm nhìn bị hạn chế. Thời điểm xảy ra cháy, bên trong nhà xưởng có khoảng 300 công nhân đang làm việc, nhiều người hoảng loạn, tìm lối thoát nạn ra bên ngoài.

Tại xưởng in sơn hoàn thiện bên cạnh, khói và khí độc từ đám cháy ở xưởng ép nhiệt lan sang, kích hoạt hệ thống báo cháy của nhà xưởng.

Khi nghe tín hiệu báo cháy, khoảng 500 công nhân đang làm việc tại đây nhanh chóng di chuyển thoát nạn. Tuy nhiên, trong quá trình thoát nạn, do tâm lý hoảng loạn, công nhân làm đổ hàng hóa vào dây chuyền sản xuất, dẫn đến chập điện gây cháy. Tình huống cháy, sập đổ công trình khiến nhiều người bị mắc kẹt bên trong.

Trước tình huống trên, phương án diễn tập được triển khai qua 5 giai đoạn.

Giai đoạn 1, lực lượng PCCC cơ sở, Ban Quản lý Khu công nghiệp Phú Nghĩa và lực lượng PCCC của các công ty lân cận triển khai chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Giai đoạn 2, huy động lực lượng, phương tiện của Công an xã Phú Nghĩa, UBND xã Phú Nghĩa, Đội PCCC chuyên ngành và các đơn vị Cảnh sát PCCC và CNCH thuộc Công an TP Hà Nội tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Đồng thời, lãnh đạo Công an thành phố báo cáo Cục Cảnh sát PCCC và CNCH (Bộ Công an) điều động Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Phú Thọ đến hiện trường phối hợp thực hiện nhiệm vụ.

Giai đoạn 3, lãnh đạo Công an thành phố báo cáo UBND TP Hà Nội huy động lực lượng, phương tiện của các sở, ngành trên địa bàn thành phố tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Cán bộ, chiến sĩ cùng chó nghiệp vụ tham gia công tác tìm kiếm cứu nạn

Giai đoạn 4, khi các lực lượng, phương tiện được huy động đầy đủ, chỉ huy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ phát lệnh tổng tấn công, dập tắt đám cháy.

Giai đoạn 5, tổ chức khắc phục hậu quả, thăm hỏi, động viên người bị nạn, bảo vệ và khám nghiệm hiện trường.

Huy động nhiều phương tiện, thiết bị hiện đại tham gia diễn tập

Tham gia diễn tập phương án có hơn 2.300 người thuộc 56 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn TP Hà Nội và Công an tỉnh Phú Thọ.

Ban tổ chức huy động 47 phương tiện các loại, trong đó có nhiều phương tiện, thiết bị hiện đại, chuyên dụng như: 2 robot chữa cháy, 2 xe thang, 12 xe chữa cháy, 1 xe chữa cháy cần vươn mũi đục, 4 xe cứu nạn, cứu hộ.

Bên cạnh đó, các lực lượng còn sử dụng radar, camera dò tìm người bị nạn trong công trình sập đổ; chó nghiệp vụ phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn; flycam trinh sát, tìm kiếm người bị nạn từ trên cao cùng nhiều phương tiện chuyên dụng, thiết bị hiện đại khác.